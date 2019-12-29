В ведомстве подчеркнули, что получили информацию о подозреваемых от «американских партнёров».

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ФСБ задержала двух граждан России, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге на новогодних праздниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным спецслужб, планировались взрывы в местах массового скопления людей. В ФСБ рассказали, что у подозреваемых изъяли доказательства их намерений. Против них возбудили уголовное дело по двум статьям — приготовление к теракту и участие в деятельности террористической организации.