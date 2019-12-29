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Новости
Женя Кузьмин
4146

Физик из США сделал реплику Lamborghini из напечатанных на 3D-принтере деталей. За это ему одолжили реальный суперкар Материал редакции

Представители Lamborghini узнали о проекте и временно предоставили настоящий автомобиль стоимостью 460 тысяч долларов.

13 комментариев
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54-летний физик из Колорадо Стерлинг Бакус (Sterling Backus) потратил почти два года на то, чтобы сделать рабочую реплику суперкара Lamborghini из деталей, напечатанных на 3D-принтере. Его усилия оправдались: проект заметила сама Lamborghini которая на время дала автору модели настоящий автомобиль.

Всё началось для Бакуса с гоночной игры Forza Horizon 3, в которую тот играл со своим 12-летним сыном Хавьером. В какой-то момент ребёнок спросил, может ли отец построить его любимую машину в игре — суперкар Lamborghini Aventador. Стерлинг, сотрудник компании Thorlabs, разрабатывающей оптическое оборудование, подумал и решил, что может.

Отец с сыном начали проект в феврале 2018 года. По словам Бакуса, он не разбирался в машиностроении, но помогали обучающие видео на YouTube. Точные спецификации корпуса Lamborghini Aventador физику не удалось найти, так что местами ему пришлось полагаться на игрушечную модельку реального автомобиля.

Большую часть необходимых деталей Стерлинг напечатал на 3D-принтере. Макеты для панелей корпуса он нашёл на форуме дизайнеров. Но во время работы американец столкнулся с проблемой: напечатанные пластиковые панели буквально плавились на солнце. Поэтому ему пришлось задействовать углеродное волокно. Другие детали он добывал на свалках, например, двигатель от автомобиля Corvette.

Бакус практически доделал автомобиль в октябре 2019 года, чем привлёк внимание СМИ. По словам автора реплики, он потратил на неё больше 20 тысяч долларов. При этом Lamborghini не могла высказать претензии физику, так как машина была заявлена, как модель для проекта STEM (наука, технология, инженерия и математика).

В Lamborghini не стали высказывать претензии по поводу заимствования внешнего вида автомобиля. Напротив, компания связалась с Бакусом предложила поучаствовать в рождественском рекламном ролике фирмы. Также автопроизводитель предложил одолжить физику настоящую Lamborghini Aventador стоимостью 460 тысяч долларов.

Бакус согласился и получил реальный суперкар на две недели. Он отметил, что ездил на нём каждый день. В 2020 году Стерлинг планирует вернуться к своей реплике и окончательно доделать её.

#соцсети #автомобили

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13 комментариев
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Andrey Skvortsov

10

в итоге они вернут чувакам из Lamborghini свою реплику

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Невиправний Вомбат

3
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Сергей Колегов

2

Кого зацепило, есть вот это — https://www.youtube.com/watch?v=pEcBUV9GG7A

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Андрей Коршев

Сергей
0

О ДА, здесь уже почти три года делают. Сначала было очень интересно за этим наблюдать, а на середине проекта стал проматывать видосы, чтоб понимать чо у них на этот раз отъебнуло.

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Сергей Колегов

Андрей
0

Узнал про проект этот на середине. Даже не начинал смотреть — сразу было понятно, что выйдет что-то с чем-то, где всё на изоленте, скотче и саморезах

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Андрей Коршев

Сергей
0

Да на самом деле вполне годно, максимально без колхоза, насколько это возможно в условиях гаража. Достойный проект, только невероятно затянулся.

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Виталий Лановой

2

У нас весь ютуб забит этими поделками от автоблогеров. Кто-то ламбу уже копировал из наших. 

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ɥh

Виталий
0

И гараж1488 и стлеколовский

Ответить

Гулли Вер

0

Что значит «на две недели»?

Ответить

Alexandr Blokhin

Гулли
5

Значит, что на 14 дней.

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Stan Majors

1

Антон лапенко инженер смотрит это с недоумением

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Максим Шпилёв

0

он потратил на неё больше 20 тысяч долларов

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Бархатный Каприз

0

Отец здорового человека.
Достоин уважения.

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