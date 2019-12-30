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Артём Мазанов
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Адвокат: Генпрокуратура не согласилась с квалификацией преступления по делу сестёр Хачатурян Материал редакции

Ведомство якобы не готово квалифицировать преступление как убийство группой лиц по предварительному сговору.

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Генеральная прокуратура России не согласилась с квалификацией преступления по делу сестер Хачатурян. Об этом «МБХ медиа» рассказала адвокат Мари Давтян.

По данным Давтян, ведомство не готово квалифицировать преступление как убийство группой лиц по предварительному сговору. По информации адвоката, Генпрокуратура видит в этом деле необходимую оборону, но официальных документов по этому поводу пока нет.

Это как раз то, о чём мы спорим со следствием. Мы говорим о том, что это не было обычное убийство — это была необходимая оборона, но следствие всё равно квалифицирует действия девушек по самой тяжкой статье — убийство группой лиц по предварительному сговору.

Мари Давтян
адвокат

4 июня следствие предъявило окончательное обвинение трём сёстрам Хачатурян: Крестине, Ангелине и Марии. В конце июля 2018 года они убили своего отца Михаила. Согласно показаниям девушек, друзей семьи и соседей, отец много лет избивал, насиловал и издевался над ними. Сёстры считают убийство «самообороной».

«Ъ»: Генпрокуратура отказалась утвердить…
Следователи не согласились и обжаловали решение у генпрокурора.
tjournal.ru

#новости #сестрыхачатурян

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