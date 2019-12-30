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Ведомство якобы не готово квалифицировать преступление как убийство группой лиц по предварительному сговору.
Генеральная прокуратура России не согласилась с квалификацией преступления по делу сестер Хачатурян. Об этом «МБХ медиа» рассказала адвокат Мари Давтян.
По данным Давтян, ведомство не готово квалифицировать преступление как убийство группой лиц по предварительному сговору. По информации адвоката, Генпрокуратура видит в этом деле необходимую оборону, но официальных документов по этому поводу пока нет.
4 июня следствие предъявило окончательное обвинение трём сёстрам Хачатурян: Крестине, Ангелине и Марии. В конце июля 2018 года они убили своего отца Михаила. Согласно показаниям девушек, друзей семьи и соседей, отец много лет избивал, насиловал и издевался над ними. Сёстры считают убийство «самообороной».