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Минздрав начал проверку.
В Красноярске сотрудников детского противотурберкулёзного санатория «Пионерская речка» отстранили от работы после распространения видео с оскорблением детей. Об этом пишет ТАСС.
Видео из детского санатория распространило «ТВК Красноярск». На ролике видно, как женщина в белом халате пытается грубо схватить за руку одного ребёнка, а второму — угрожает «дуркой».
После публикаций СМИ Минздрав региона начал проверку. «На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы», — пояснили в министерстве. Информацию о произошедшем также передали в прокуратуру.
Вот только в нашей стране просто повсеместно с детьми обращаются как с ублюдками (они соответственно и растут ублюдками), таких видео полно, а ещё больше таких ситуаций, которые не попали на видео. Но всегда находятся люди, которые пишут, что-то вроде "мелкие пиздюки бывают на деле теми ещё пидарасами"
Давайте уже либо признаем, что все мелкие пиздюки - пидарасы, либо что в стране что-то не так с педагогами уже в огромных масштабах и будем что-то делать.
Ну и учитывая, что дети есть дети, то я сильно сомневаюсь, что в нашей стране всё-таки особые дети - говнюки, скорее всего взрослые просто не умеют с ними общаться
Не отстранять надо, а изнасиловать деревянной шваброй.
Тебя, видимо, в детстве в таком месте держали?
Какой-то, блять, ёбаный пиздец с родителями. Взрослые — насильники.
Ну с одной стороны такое поведение непозволительно
Но с другой стороны, я думаю каждый знает, что эти мелкие пиздюки бывают на деле теми еще пидарасами