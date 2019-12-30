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Артём Мазанов
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«Тебя в дурку увезут»: в Красноярске сотрудников детского санатория отстранили от работы за оскорбления детей Материал редакции

Минздрав начал проверку.

10 комментариев
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​Видео «ТВК Красноярск»

В Красноярске сотрудников детского противотурберкулёзного санатория «Пионерская речка» отстранили от работы после распространения видео с оскорблением детей. Об этом пишет ТАСС.

Видео из детского санатория распространило «ТВК Красноярск». На ролике видно, как женщина в белом халате пытается грубо схватить за руку одного ребёнка, а второму — угрожает «дуркой».

После публикаций СМИ Минздрав региона начал проверку. «На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы», — пояснили в министерстве. Информацию о произошедшем также передали в прокуратуру.

#новости #красноярск

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10 комментариев
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пепси

9
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Maksim Derkach

пепси
4
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Алексей Логачев

4

Вот только в нашей стране просто повсеместно с детьми обращаются как с ублюдками (они соответственно и растут ублюдками), таких видео полно, а ещё больше таких ситуаций, которые не попали на видео. Но всегда находятся люди, которые пишут, что-то вроде "мелкие пиздюки бывают на деле теми ещё пидарасами"

Давайте уже либо признаем, что все мелкие пиздюки - пидарасы, либо что в стране что-то не так с педагогами уже в огромных масштабах и будем что-то делать. 

Ну и учитывая, что дети есть дети, то я сильно сомневаюсь, что в нашей стране всё-таки особые дети - говнюки, скорее всего взрослые просто не умеют с ними общаться 

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Lion St

2

Не отстранять надо, а изнасиловать деревянной шваброй.

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Сергей Васильев

Lion
0

Тебя, видимо, в детстве в таком месте держали?

Ответить

пепси

Сергей
0

Васильев и его хохмы...))

Ответить

Православие. Патриотизм.

1

Какой-то, блять, ёбаный пиздец с родителями. Взрослые — насильники.

Ответить

пепси

Православие.
0

Миром заправляют насильники

welcome to the desert of the real

Ответить

Сергей Сергеев

0

Ну с одной стороны такое поведение непозволительно

Но с другой стороны, я думаю каждый знает, что эти мелкие пиздюки бывают на деле теми еще пидарасами

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пепси

Сергей
1

у тебя

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