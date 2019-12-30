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В результате экспериментов родились три девочки с изменённым ДНК
Суд в Китае приговорил учёного Цзянькуя Хэ к трём годам тюрьмы и штрафу в 430 тысяч долларов за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами. Об этом пишет ChinaDaily.
Его коллега Жэньли Чжан получил два года тюрьмы со штрафом м 143 тысячи долларов, а Цзиньчжоу Цинь — 1,5 года тюрьмы со штрафом в 72 тысячи долларов.
Следствие установило, что Цзянькуй Хэ решил извлечь коммерческую прибыль при помощи модификации генома человека и вступил в сговор с другими учёными. Они утверждали, что путём воздействия на ген CCR5 можно создать генно-модифицированных детей, невосприимчивых к ВИЧ. Правоохранительные органы отмечают, что учёные знали, что такое вмешательство нарушит законы и медицинскую этику, но эксперимент всё же провели.
Учёные хотели создать у младенцев иммунитет к ВИЧ. Они завербовали восемь пар добровольцев, в которых мужчины были заражены ВИЧ, а женщины нет. Учёные изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения, но не рассказали врачам, проводившим операцию по искусственному оплодотворению, о своём вмешательстве.
В результате таких экспериментов две женщины забеременели и родили троих детей с генетически измененными генами. Но научного доказательства наличия у детей иммунитета к ВИЧ пока нет. Суд проходил в закрытом режиме, о судьбе детей ничего не известно.
"Нам этот ваш иммунитет к ВИЧ нахуй не нужон!"
Разрешить повсеместно изменять ДНК это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос
От создателей
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Разрешить повсеместно изменять ДНК это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос
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продолжить, сеньор Торквемада?
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Ты не можешь жениться на своей сестре.
Разрешить повсеместно свободу слова, это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос
Ты не можешь говорить, например, что холокоста не было или другие вещи, просто за озвучивание которых ты отправишься в тюрьму и получишь штраф.
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Отнюдь. Множество различных сект запрещены во всем мире.
Как видишь, у всего есть свои ограничение. Редактирование генома это хорошо, но сначала должна появится законодательная база.
сначала должна появится законодательная база
я бы предпочёл не законодательную базу, а научную
от законодателей больше говна, чем пользы
Да не о выборе я говорю, а о повсеместном изменении днк. Выбор партнера, это твое личное дело, а вот программированием днк не ты лично будешь заниматься. Уверен, что у тебя ребенок будет здоровым? А может ушлые фарм компании внедрят ему букет болезний еще до рождения? Да, зато ВИЧ поборим..
Пришкольные будут времена, когда родители с детьми будут по настоящему отличаться.
И начнут в странах третьего мира, где пох на права людей.
В Китае еще недавно могли бы разрешить.
"Посадили" в тюрьму чтобы он там в застенках генномодифицированных китайцев выращивал. Шарага 2.0
Будет в НИИ тюремного типа внедрять гены, которые отвечают за регенерацию тканей. Это очень удобно, солдату китайской армии оторвёт конечность на полях сражения со всем миром, а она отрастает заново, и можно дальше в строй возвращаться
можно создать генно-модифицированных детей
А они съедобные?
не хуже обычных
Ну щас срач про ГМО начнём ещё.
Всё правильно
Нужно было на генном уровне внедрить новорожденным любовь и преданность партии. Героя бы дали.
А Дмитрий Орлов не его рук дело?
Ну а хуле они наотъебись там порезали гены, мутаций понаделали больше чем планировали. Какие-то ебланы криворукие, лезут куда не знают. Тут нужно ответственней к делу подходить. Еще теперь если детям какой-нибудь ущерб будет нанесен в результате эксперимента, момент толковой модификации генома еще на лет сто отодвинется из-за этических предрассудков