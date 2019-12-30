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Артём Мазанов
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Учёный в Китае получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов. Он хотел создать у младенцев иммунитет к ВИЧ Материал редакции

В результате экспериментов родились три девочки с изменённым ДНК

28 комментариев
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Хэ Цзянькуй Снимок AP

Суд в Китае приговорил учёного Цзянькуя Хэ к трём годам тюрьмы и штрафу в 430 тысяч долларов за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами. Об этом пишет ChinaDaily.

Его коллега Жэньли Чжан получил два года тюрьмы со штрафом м 143 тысячи долларов, а Цзиньчжоу Цинь — 1,5 года тюрьмы со штрафом в 72 тысячи долларов.

Следствие установило, что Цзянькуй Хэ решил извлечь коммерческую прибыль при помощи модификации генома человека и вступил в сговор с другими учёными. Они утверждали, что путём воздействия на ген CCR5 можно создать генно-модифицированных детей, невосприимчивых к ВИЧ. Правоохранительные органы отмечают, что учёные знали, что такое вмешательство нарушит законы и медицинскую этику, но эксперимент всё же провели.

Учёные хотели создать у младенцев иммунитет к ВИЧ. Они завербовали восемь пар добровольцев, в которых мужчины были заражены ВИЧ, а женщины нет. Учёные изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения, но не рассказали врачам, проводившим операцию по искусственному оплодотворению, о своём вмешательстве.

В результате таких экспериментов две женщины забеременели и родили троих детей с генетически измененными генами. Но научного доказательства наличия у детей иммунитета к ВИЧ пока нет. Суд проходил в закрытом режиме, о судьбе детей ничего не известно.

В Китае родились первые ГМО-дети. Почему…
Как утверждает биолог Хэ, родившиеся близняшки неуязвимы для ВИЧ
nauka.tass.ru

#новости #здоровье #медицина #китай

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28 комментариев
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Андрей Прохоров

16

"Нам этот ваш иммунитет к ВИЧ нахуй не нужон!"

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Илья Ерохин

Андрей
–5

Разрешить повсеместно изменять ДНК это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос

Ответить

Константин Курасов

Илья
19

От создателей
Разрешить повсеместно самому выбирать себе супруга, это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос

Разрешить повсеместно изменять ДНК это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос

Разрешить повсеместно свободу слова, это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос

Разрешить повсеместно верить, во что захотят, это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос

продолжить, сеньор Торквемада?

Ответить

Андрей Прохоров

Константин
8

Разрешить кинуть бумажный стаканчик в росгвардейца, это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос

Ответить

Corwin El

Константин
1

 Разрешить повсеместно самому выбирать себе супруга, это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос

Ты не можешь жениться на своей сестре.

 Разрешить повсеместно свободу слова, это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос

Ты не можешь говорить, например, что холокоста не было или другие вещи, просто за озвучивание которых ты отправишься в тюрьму и получишь штраф.

 Разрешить повсеместно верить, во что захотят, это как открыть ящик пандоры.... Наступит полный хаос

Отнюдь. Множество различных сект запрещены во всем мире. 

Как видишь, у всего есть свои ограничение. Редактирование генома это хорошо, но сначала должна появится законодательная база.

Ответить

Константин Курасов

Corwin
0

сначала должна появится законодательная база

я бы предпочёл не законодательную базу, а научную
от законодателей больше говна, чем пользы

Ответить

Илья Ерохин

Константин
1

Да не о выборе я говорю, а о повсеместном изменении днк. Выбор партнера, это твое личное дело, а вот программированием днк не ты лично будешь заниматься. Уверен, что у тебя ребенок будет здоровым? А может ушлые фарм компании внедрят ему букет болезний еще до рождения? Да, зато ВИЧ поборим..

Ответить

Zzzzzzz

Илья
6

Рано или поздно геном будут менять, прогресс не остановишь

Ответить

empSokol

Zzzzzzz
2

Рано или поздно скорее всего процесс вынашивания ребёнка автоматизируют. И там вообще можно будет характеристики выбрать. Или это будет доступно только богатым, и мы получим прекрасный мир киберпанка.

Ответить

Ilia Gurtovoy

Zzzzzzz
0

Пришкольные будут времена, когда родители с детьми будут по настоящему отличаться.

Ответить

Michael Smith

Zzzzzzz
0

И начнут в странах третьего мира, где пох на права людей.

В Китае еще недавно могли бы разрешить.

Ответить

Weall FAlldown

Андрей
1

Благими намерениями дорога на зону вымощена.

Ответить

Nikita

3

"Посадили" в тюрьму чтобы он там в застенках генномодифицированных китайцев выращивал. Шарага 2.0 

Ответить

Mikhail Lukup

2

Будет в НИИ тюремного типа внедрять гены, которые отвечают за регенерацию тканей. Это очень удобно, солдату китайской армии оторвёт конечность на полях сражения со всем миром, а она отрастает заново, и можно дальше в строй возвращаться 

Ответить

Илья Гераськин

1

Дед спрашивал, куда пропал этот китаец. Вот куда, @Ded Pihto 

Ответить

Micro

0

можно создать генно-модифицированных детей

А они съедобные?

Ответить

Константин Курасов

Micro
1

не хуже обычных

Ответить

Ilia Gurtovoy

Константин
1

Ну щас срач про ГМО начнём ещё.

Ответить

Константин Курасов

Ilia
0

съел гмо краба - отрастил клешни

еееее, ГМОpower!

Ответить

Твиттерский Жук

Micro
1

Да, но через 5 поколений будет бесплодие!

Ответить

That cat

0

Всё правильно

Ответить

That cat

That
–1

Смотрите, как советский Курасов притапливает за "прогресс", самое то лояльных товарищей строгать ведь.

Ответить

Юрий Коновалов

That
0

а что есть ген лояльности

Ответить

Эдуард Гладышев

0

Нужно было на генном уровне внедрить новорожденным любовь и преданность партии. Героя бы дали.

Ответить

Владимир Дыркин

0

А Дмитрий Орлов не его рук дело?

Ответить

Ноу Нейм

Владимир
0

Да без разница, а вот 25 тысяч до сих пор не забыты 

Ответить

Ноу Нейм

Ноу
0

Платформа со мной согласна 

Ответить

Роман Белоус

0

Ну а хуле они наотъебись там порезали гены, мутаций понаделали больше чем планировали. Какие-то ебланы криворукие, лезут куда не знают. Тут нужно ответственней к делу подходить. Еще теперь если детям какой-нибудь ущерб будет нанесен в результате эксперимента, момент толковой модификации генома еще на лет сто отодвинется из-за этических предрассудков

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