В результате экспериментов родились три девочки с изменённым ДНК

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Хэ Цзянькуй Снимок AP

Суд в Китае приговорил учёного Цзянькуя Хэ к трём годам тюрьмы и штрафу в 430 тысяч долларов за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами. Об этом пишет ChinaDaily.

Его коллега Жэньли Чжан получил два года тюрьмы со штрафом м 143 тысячи долларов, а Цзиньчжоу Цинь — 1,5 года тюрьмы со штрафом в 72 тысячи долларов.

Следствие установило, что Цзянькуй Хэ решил извлечь коммерческую прибыль при помощи модификации генома человека и вступил в сговор с другими учёными. Они утверждали, что путём воздействия на ген CCR5 можно создать генно-модифицированных детей, невосприимчивых к ВИЧ. Правоохранительные органы отмечают, что учёные знали, что такое вмешательство нарушит законы и медицинскую этику, но эксперимент всё же провели.

Учёные хотели создать у младенцев иммунитет к ВИЧ. Они завербовали восемь пар добровольцев, в которых мужчины были заражены ВИЧ, а женщины нет. Учёные изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения, но не рассказали врачам, проводившим операцию по искусственному оплодотворению, о своём вмешательстве.