До этого Rambler захотел запретить «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «Афиша».

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«Яндекс» подал на «Компанию Афиша», входящую в Rambler Group и владеющую товарным знаком «Афиша», в суд по интеллектуальным правам. Об этом пишет ТАСС.

Как пишут журналисты, предмет иска — экономические споры по гражданским правоотношениям. Его требования не разглашаются. Представители «Яндекса» сообщили TJ, что не комментируют детали иска.