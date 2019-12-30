Прямой эфир
что происходит в интернете
До этого Rambler захотел запретить «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «Афиша».
«Яндекс» подал на «Компанию Афиша», входящую в Rambler Group и владеющую товарным знаком «Афиша», в суд по интеллектуальным правам. Об этом пишет ТАСС.
Как пишут журналисты, предмет иска — экономические споры по гражданским правоотношениям. Его требования не разглашаются. Представители «Яндекса» сообщили TJ, что не комментируют детали иска.
20 декабря стало известно, что Rambler захотел запретить «Яндексу» и МТС использовать товарные знаки со словом «Афиша». В этот же день палата по патентным спорам отказала Rambler в претензиях к торговому знаку «МТС.Афиша». Заседание по иску к «Яндексу» должно состояться 30 декабря.
хороший новогодний пранк! хорошо бы если бы все на рамблер в суд подавать начали
Вся суть российской IT-сферы - никаких достижений нет, уникальных разработок тоже нет, пытаются патентовать или воздух или анусы друг друга.
Рамблер, впрочем, совершенно не жалко - надеюсь что их просто начнут травить исками, как оппозиционеров после митингов. Ничего более бесполезного, чем их нахуй никому не всравшаяся уже лет 10 структура, в рунете в принципе нет.