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Артём Мазанов
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«Яндекс» подал на «Афишу», входящую в Rambler Group, в суд по интеллектуальным правам Материал редакции

До этого Rambler захотел запретить «Яндексу» использовать товарные знаки со словом «Афиша».

6 комментариев
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«Яндекс» подал на «Компанию Афиша», входящую в Rambler Group и владеющую товарным знаком «Афиша», в суд по интеллектуальным правам. Об этом пишет ТАСС.

Как пишут журналисты, предмет иска — экономические споры по гражданским правоотношениям. Его требования не разглашаются. Представители «Яндекса» сообщили TJ, что не комментируют детали иска.

20 декабря стало известно, что Rambler захотел запретить «Яндексу» и МТС использовать товарные знаки со словом «Афиша». В этот же день палата по патентным спорам отказала Rambler в претензиях к торговому знаку «МТС.Афиша». Заседание по иску к «Яндексу» должно состояться 30 декабря.

#новости #rambler #яндекс

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6 комментариев
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Александр Бунцис

3

Как они общеупотребляемые слова патентуют, я не понимаю.

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Ulanovskiy Philipp

1

хороший новогодний пранк! хорошо бы если бы все на рамблер в суд подавать начали

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Evgeny Delyukin

0

Официальный комментарий представителей «Яндекса»: 

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Словесный Интервент

0

Оказывается, в эту игру можно играть вдвоём)

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Justified Stallion

0

Вся суть российской IT-сферы - никаких достижений нет, уникальных разработок тоже нет, пытаются патентовать или воздух или анусы друг друга.

Рамблер, впрочем, совершенно не жалко - надеюсь что их просто начнут травить исками, как оппозиционеров после митингов. Ничего более бесполезного, чем их нахуй никому не всравшаяся уже лет 10 структура, в рунете в принципе нет.

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Дитковский

0

Бедный Лихачёв

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