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Arthur Khamzin
5464

RuTube начал проверять пользователей на знание просмотренной рекламы Материал редакции

При неверном ответе в тесте, пользователя заставляют повторно посмотреть рекламу.

29 комментариев
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Видеосервис RuTube начал тестировать пользователей на знание показанной рекламы. Об этом сообщил один из пользователей Твиттера. Зрителя заставляют пройти тестирование после просмотра рекламного ролика.

Sergey Averyanov @averyanov
Меня сложно удивить рекламой, но ТНТ и rutube это сделали: для доступа к видео необходимо посмотреть промо-ролик и сдать экзамен по его содержимому. https://t.co/Pli5XxSEXI

В случае ошибки, придётся повторно посмотреть видеоролик и ответить на вопросы.

Цели появления тестирования неизвестны. TJ обратился за комментарием к представителям ТНТ. На момент написания новости они не ответили.

#новости #телевидение #тнт #rutube

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29 комментариев
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Константин Курасов

65

так рутуб потеряет последних 2х подписчиков

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Ruslan Sviridov

44

RuTube 2077

Ответить

Ешь Черри

Ruslan
0

Заводной апельсин, кому интересно 

Ответить

DESAAD LXI

Ruslan
0

Вспомнил не фильм, а этот ролик почему то ахах

https://youtu.be/JGOd2_HLZd8

Ответить

Justified Stallion

17

Вряд ли RuTube открывают какие-то люди, кроме тех, кто по какой-то причине оплатил там рекламу. Логично, что содержание своих рекламных роликов они должны знать хорошо. Инициативу одобряю.

Ответить

Андрей Коршев

11

У меня несколько вариантов:
1. Решили проверить, заходят ли хотя бы случайные люди на их сайт.
2. Всё никак не могут отлючить давно уже мёртвый портал от аппарата и пытаются его добить.

Ответить

DESAAD LXI

8

"пользователи rutube"

Ответить

Константин Курасов

DESAAD
3

не владею инфой, но подозреваю, что его "пользователи" никогда на рутуб не заходят, а просто смотрят всякое на разных сайтах, где их плеер юзается

Ответить

dmzkrsk

DESAAD
1

Могут ли динозавры платить налоги?

Ответить

Константин Курасов

7

хотя хочется верить, что это альтернатива платному просмотру для платного контента

если так, то ок

Ответить

Codder JSee

6

ждем предустановленный рутуб на айфонах

Ответить

Alexander Pankov

4

Всё правильно, пользователи rutube должны страдать.

Ответить

Михаил Толстых

4

Так там суть в том, что этот тест даёт возможность бесплатно полностью посмотреть контент с Premier. Эпидемия, выпуски Comedy свежие и т.д.
Там суть такая (где-то читал) что типо просмотр ролика делает бренд более узнаваемым, и денег с этого как с обычной рекламы. (Могу быть неправ, давно читал)
Это уже давно есть, называется List
https://tjournal.ru/102877

Ответить

empSokol

Михаил
0

@Arthur Khamzin 

Ответить

Denis null

0

чо за RuTube ???

Ответить

atlant02 .

Denis
8

Сайт, на который раньше заходили, чтобы посмотреть Мэддисона

Ответить

Сергей Лукин

atlant02
2

И Степана Арвеладзе

Ответить

Игорь Земской

–14

Блять, ну все совсем ахуели потреблять контент без рекламы. Её показывают один раз в начале, и она длится 30 сек. Весь остальной ролик без рекламы. Можно уж напрячься и глянуть краем глаза про что говорят, ответив верно.   

Ответить

Ded Pihto

Игорь
4

Давай ты будешь за меня рекламу смотреть если тебе так не влом

Ответить

Vladimir Galler

Игорь
0

Почему?:

Ответить

Сергей Павлов

2

Suicidetube

Ответить

Egor Herby

1

broke:

можете закрыть рекламу, если она вам не интересна 
woke:
ты обязан досмотреть рекламу до конца, а затем отправить чек от покупки, прежде чем продолжить

Ответить

Ноу Нейм

0

Хуле ебало такое скорчил? Жри уебок рекламу. Не хочу смотреть? Нам без разницы, вы все равно будете есть

Ответить

Taktischer Corgi

0

Выкатили сейчас, но это вам на первое апреля.

Ответить

Илюхер XXIX

0

Охуенно. Просто охуенно

Ответить

Сергей Предэ

0

что бы не комментировать не разобравшись в теме, решил зайти на рутьюб. 

Короче, они не показывают видео без регистрации, причем регистрация возможна только по номеру телефона)  отличный бизнес план) 

Ответить

IO

0

YouTube тоже к этому движется

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Yaroslav Maltsev

0

Это ИД Панорама?

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Codder JSee

–1

импортозамещение

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