Прямой эфир
При неверном ответе в тесте, пользователя заставляют повторно посмотреть рекламу.
Видеосервис RuTube начал тестировать пользователей на знание показанной рекламы. Об этом сообщил один из пользователей Твиттера. Зрителя заставляют пройти тестирование после просмотра рекламного ролика.
В случае ошибки, придётся повторно посмотреть видеоролик и ответить на вопросы.
Цели появления тестирования неизвестны. TJ обратился за комментарием к представителям ТНТ. На момент написания новости они не ответили.
RuTube 2077
Вспомнил не фильм, а этот ролик почему то ахах
Вряд ли RuTube открывают какие-то люди, кроме тех, кто по какой-то причине оплатил там рекламу. Логично, что содержание своих рекламных роликов они должны знать хорошо. Инициативу одобряю.
У меня несколько вариантов:
1. Решили проверить, заходят ли хотя бы случайные люди на их сайт.
2. Всё никак не могут отлючить давно уже мёртвый портал от аппарата и пытаются его добить.
"пользователи rutube"
не владею инфой, но подозреваю, что его "пользователи" никогда на рутуб не заходят, а просто смотрят всякое на разных сайтах, где их плеер юзается
хотя хочется верить, что это альтернатива платному просмотру для платного контента
если так, то ок
Так там суть в том, что этот тест даёт возможность бесплатно полностью посмотреть контент с Premier. Эпидемия, выпуски Comedy свежие и т.д.
Там суть такая (где-то читал) что типо просмотр ролика делает бренд более узнаваемым, и денег с этого как с обычной рекламы. (Могу быть неправ, давно читал)
Это уже давно есть, называется List
https://tjournal.ru/102877
чо за RuTube ???
Сайт, на который раньше заходили, чтобы посмотреть Мэддисона
Блять, ну все совсем ахуели потреблять контент без рекламы. Её показывают один раз в начале, и она длится 30 сек. Весь остальной ролик без рекламы. Можно уж напрячься и глянуть краем глаза про что говорят, ответив верно.
broke:
можете закрыть рекламу, если она вам не интересна
woke:
ты обязан досмотреть рекламу до конца, а затем отправить чек от покупки, прежде чем продолжить
Хуле ебало такое скорчил? Жри уебок рекламу. Не хочу смотреть? Нам без разницы, вы все равно будете есть
что бы не комментировать не разобравшись в теме, решил зайти на рутьюб.
Короче, они не показывают видео без регистрации, причем регистрация возможна только по номеру телефона) отличный бизнес план)