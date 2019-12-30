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Arthur Khamzin
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ФАС возбудила дело против Booking.com из-за требований о размещении в сервисе лучшей цены на предоставляемое жильё Материал редакции

Ведомство посчитало, это требование нарушением «Закона о защите конкуренции».

4 комментария
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело на сервис бронирования жилья Booking.com из-за требований к российским гостиницам обеспечения лучшей цены на их сайте. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению ФАС, требования сервиса нарушают «Закон о защите конкуренции». Соглашение с Booking предполагает, что гостиницы и хостелы не могут сдавать жильё дешевле в других сервисах и на своих сайтах. Якобы сервис использует своё доминирующее положение на рынке, чтобы навязывать невыгодные условия договора, которые ограничивают конкуренцию и ущемляют интересы гостиниц.

В феврале организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» пожаловалась в ФАС на требования сервиса. Компанию обвинили в монополизации рынка из-за требований о предоставлении лучших цен в их сервисе.

В ноябре ведомство выдало предупреждение Booking.com и потребовало убрать скандальный пункт из договора. Компания не выполнила требования властей. Представители Booking заявили, что гостиницы-партнёры самостоятельно устанавливают цены

#новости #сервисы #путешествия

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4 комментария
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Alexander Golovnin

1

" Представители Booking заявили, что гостиницы-партнёры самостоятельно устанавливают цены" - Прикольно когда представители компании притворяться что не понимают вопроса и отвечают вообще не в тему.

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Ешь Черри

0

Буква А в ФАС точно "антимонопольная", у меня сомнения

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Eduard Vakhitov

Ешь
0

Это не аббревиатура. Это команда

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Stan Majors

0

Жаль у нас нельзя ругать конкурентов в рекламе как в сша)

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