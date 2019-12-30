Ведомство посчитало, это требование нарушением «Закона о защите конкуренции».

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело на сервис бронирования жилья Booking.com из-за требований к российским гостиницам обеспечения лучшей цены на их сайте. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению ФАС, требования сервиса нарушают «Закон о защите конкуренции». Соглашение с Booking предполагает, что гостиницы и хостелы не могут сдавать жильё дешевле в других сервисах и на своих сайтах. Якобы сервис использует своё доминирующее положение на рынке, чтобы навязывать невыгодные условия договора, которые ограничивают конкуренцию и ущемляют интересы гостиниц.

В феврале организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» пожаловалась в ФАС на требования сервиса. Компанию обвинили в монополизации рынка из-за требований о предоставлении лучших цен в их сервисе.