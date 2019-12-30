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Ведомство посчитало, это требование нарушением «Закона о защите конкуренции».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело на сервис бронирования жилья Booking.com из-за требований к российским гостиницам обеспечения лучшей цены на их сайте. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По мнению ФАС, требования сервиса нарушают «Закон о защите конкуренции». Соглашение с Booking предполагает, что гостиницы и хостелы не могут сдавать жильё дешевле в других сервисах и на своих сайтах. Якобы сервис использует своё доминирующее положение на рынке, чтобы навязывать невыгодные условия договора, которые ограничивают конкуренцию и ущемляют интересы гостиниц.
В феврале организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» пожаловалась в ФАС на требования сервиса. Компанию обвинили в монополизации рынка из-за требований о предоставлении лучших цен в их сервисе.
В ноябре ведомство выдало предупреждение Booking.com и потребовало убрать скандальный пункт из договора. Компания не выполнила требования властей. Представители Booking заявили, что гостиницы-партнёры самостоятельно устанавливают цены
" Представители Booking заявили, что гостиницы-партнёры самостоятельно устанавливают цены" - Прикольно когда представители компании притворяться что не понимают вопроса и отвечают вообще не в тему.
Буква А в ФАС точно "антимонопольная", у меня сомнения