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Пользователи вспомнили президента 12,6 миллиона раз.
«ВКонтакте» опубликовала список самых обсуждаемых тем и личностей в 2019 году. В статистику попали упоминания в публикациях пользователей и комментариях в соцсети.
Самым популярным человеком стал Владимир Путин — он упоминался в публичных записях более 12,6 миллиона раз. Это в три раза больше ближайшего преследователя в рейтинге — Хидео Кодзимы. Последний фигурировал в 4 миллионах записей пользователей.
Самые обсуждаемые персоны:
Самой обсуждаемой темой во «ВКонтакте» стало добавление тёмной темы, которую соцсеть добавила в апреле. Число её упоминаний превысило 12 миллионов раз: это случилось во многом благодаря тому, что компания превратила её запуск в мини-игру: для её активации нужно было написать словосочетание «тёмная тема» в комментариях. Позже разработчики добавили функцию в настройки.
Самые обсуждаемые темы:
В начале декабря соцсеть выбрала самые популярные треки и альбомы в 2019 году. Многие песни из рейтинга популярны в TikTok. Самым популярным артистом во «ВКонтакте» стал Тима Белорусских с альбомом «Твой первый диск — моя кассета».
«ВКонтакте» — крупнейшая соцсеть в России и странах СНГ. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 97 миллионов человек.
HammAli & Navai — 3,5 миллиона упоминанийТима Белорусских — 3,1 миллиона упоминаний; Artik & Asti — 2,7 миллиона упоминаний;Егор Крид — 2,64 миллиона упоминаний;Zivert — 2,63 миллиона упоминаний;Ramil’ — 2,5 миллиона упоминаний;JONY — 2,4 миллиона упоминаний.
Блять, кто это вообще
Шиес — кампания против строительства мусорного полигона в Архангельской области — 2,03 миллиона упоминаний;
Пожары в Сибири — 1,2 миллиона упоминаний;
Пенсионная реформа — 1 миллион упоминаний;
Эта статистика прямо показывает, что как не замалчивай тему, как не пропагандируй в обратку и не улыбайся, люди все равно в курсе.
Особенно интересна ситуация с Шиесом особенно для нашей РК. Весь год наблюдал рекламные вбросы в ВК в ленту с заголовками типа "ЭКО ТЕХНО ПАРК МАТЬ ВАШУ УИИИ" у нас тут все хорошо и технологично мол (очередной пиздеж), каждый ебучий день по много раз видел эту дичь. А в итоге все равно эта тема обсуждается в ВК больше не в положительном свете.
HammAli & Navai — 3,5 миллиона упоминаний;
Тима Белорусских — 3,1 миллиона упоминаний;
Artik & Asti — 2,7 миллиона упоминаний;
Егор Крид — 2,64 миллиона упоминаний;
Жаль не указан контекст, в котором упоминался солнцеликий вождь
Одно время пыталась имя путина как-то оскорбительно замаскировать. И остроумно хотелось. Но потом поняла что выгляжу как больная с этими приколами
Сралин
Кто все эти люди?
HammAli & Navai — 3,5 миллиона упоминаний
Это машина какая-то?
весь топ, включая первое место, похоже,
опять заняли рэперы
Интересно, какой альбом выпустили Путин с Кодзимой
«Моя игра» и «Я всех переиграл»
EP МНОГОХОДОВ ОЧКА
(2019)
1) Хлопни бургер (03:19)
2) Бузотёры (feat. Соловьиный помет) (04:34)
3) Госдолг США (скит) (00:27)
4) Рэпы про Скрэпы (feat. Вечерний Мудозвон) (03:42)