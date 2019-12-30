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Arthur Khamzin
1357

Во «ВКонтакте» в 2019 году больше всех людей упоминали Путина — даже в три раза чаще, чем Кодзиму Материал редакции

Пользователи вспомнили президента 12,6 миллиона раз.

23 комментария
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«ВКонтакте» опубликовала список самых обсуждаемых тем и личностей в 2019 году. В статистику попали упоминания в публикациях пользователей и комментариях в соцсети.

Самым популярным человеком стал Владимир Путин — он упоминался в публичных записях более 12,6 миллиона раз. Это в три раза больше ближайшего преследователя в рейтинге — Хидео Кодзимы. Последний фигурировал в 4 миллионах записей пользователей.

Самые обсуждаемые персоны:

  1. Владимир Путин — 12,6 миллиона упоминаний;
  2. Хидео Кодзима — 4 миллиона упоминаний;
  3. Лионель Месси — 3,9 миллиона упоминаний;
  4. HammAli & Navai — 3,5 миллиона упоминаний;
  5. Тима Белорусских — 3,1 миллиона упоминаний;
  6. Artik & Asti — 2,7 миллиона упоминаний;
  7. Егор Крид — 2,64 миллиона упоминаний;
  8. Zivert — 2,63 миллиона упоминаний;
  9. Ramil’ — 2,5 миллиона упоминаний;
  10. JONY — 2,4 миллиона упоминаний.

Самой обсуждаемой темой во «ВКонтакте» стало добавление тёмной темы, которую соцсеть добавила в апреле. Число её упоминаний превысило 12 миллионов раз: это случилось во многом благодаря тому, что компания превратила её запуск в мини-игру: для её активации нужно было написать словосочетание «тёмная тема» в комментариях. Позже разработчики добавили функцию в настройки.

Самые обсуждаемые темы:

  1. Тёмная тема — 12 миллионов упоминаний;
  2. VK Coin — 3,7 миллиона упоминаний;
  3. Поединки UFC — 2,06 миллиона упоминаний;
  4. Шиес — кампания против строительства мусорного полигона в Архангельской области — 2,03 миллиона упоминаний;
  5. Пожары в Сибири — 1,2 миллиона упоминаний;
  6. Пенсионная реформа — 1 миллион упоминаний;
  7. Мстители: Финал — 750 тысяч упоминаний;
  8. Евровидение — 605,1 тысяч упоминаний;
  9. Протесты в Москве — 605 тысяч упоминаний;
  10. Лига чемпионов — 572 тысяч упоминаний;

В начале декабря соцсеть выбрала самые популярные треки и альбомы в 2019 году. Многие песни из рейтинга популярны в TikTok. Самым популярным артистом во «ВКонтакте» стал Тима Белорусских с альбомом «Твой первый диск — моя кассета».

«ВКонтакте» — крупнейшая соцсеть в России и странах СНГ. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 97 миллионов человек.

#новости #вконтакте #итоги2019

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23 комментария
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Дмитрий Орлов

11

HammAli & Navai — 3,5 миллиона упоминанийТима Белорусских — 3,1 миллиона упоминаний; Artik & Asti — 2,7 миллиона упоминаний;Егор Крид — 2,64 миллиона упоминаний;Zivert — 2,63 миллиона упоминаний;Ramil’ — 2,5 миллиона упоминаний;JONY — 2,4 миллиона упоминаний.

Блять, кто это вообще

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Brown Zweig

Дмитрий
1

Твой сосед по подъезду, а бабки у крыльца их обсуждают 

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Игнат Синицын

7

Шиес — кампания против строительства мусорного полигона в Архангельской области — 2,03 миллиона упоминаний;
 
Пожары в Сибири — 1,2 миллиона упоминаний; 
Пенсионная реформа — 1 миллион упоминаний;
Эта статистика прямо показывает, что как не замалчивай тему, как не пропагандируй в обратку и не улыбайся, люди все равно в курсе. 
Особенно интересна ситуация с Шиесом особенно для нашей РК. Весь год наблюдал рекламные вбросы в ВК в ленту с заголовками типа "ЭКО ТЕХНО ПАРК МАТЬ ВАШУ УИИИ" у нас тут все хорошо и технологично мол (очередной пиздеж), каждый ебучий день по много раз видел эту дичь. А в итоге все равно эта тема обсуждается в ВК больше не в положительном свете. 

Ответить

DESAAD LXI

Игнат
–1

 HammAli & Navai — 3,5 миллиона упоминаний;
Тима Белорусских — 3,1 миллиона упоминаний;
Artik & Asti — 2,7 миллиона упоминаний;
Егор Крид — 2,64 миллиона упоминаний;

Ответить

Эдуард Гладышев

7

Жаль не указан контекст, в котором упоминался солнцеликий вождь

Ответить

Abram Dikoy

Эдуард
0

Возможно это 12,6 миллионов предателей Родины (ин.агентов)

Ответить

Карина Мирзаева

1

Одно время пыталась имя путина как-то оскорбительно замаскировать. И остроумно хотелось. Но потом поняла что выгляжу как больная с этими приколами

Ответить

Дмитрий Орлов

Карина
0

Сралин

Ответить

Карина Мирзаева

Дмитрий
2

Вот вот) выглядишь как больной) прости. Выздоравливай если что)

Ответить

Искусный Дворянин

Карина
1

Ох напрашиваешься на шуточки)

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Кто все эти люди?

Ответить

Brown Zweig

Yaroslav
1

HammAli & Navai — 3,5 миллиона упоминаний

Ответить

Yaroslav Maltsev

Brown
4

Это машина какая-то?

Ответить

Искусный Дворянин

Yaroslav
0
Ответить

Yaroslav Maltsev

Искусный
0

А, это я знаю.

Humvee&Navalny

Ответить

Сергей Звезда

Yaroslav
0

весь топ, включая первое место, похоже,
опять заняли рэперы

Ответить

Brown Zweig

Сергей
0

Интересно, какой альбом выпустили Путин с Кодзимой

Ответить

Сергей Звезда

Brown
1

«Моя игра» и «Я всех переиграл»

Ответить

Brown Zweig

Сергей
5

EP МНОГОХОДОВ ОЧКА 
(2019)

1) Хлопни бургер (03:19)
2) Бузотёры (feat. Соловьиный помет) (04:34)
3) Госдолг США (скит) (00:27)
4) Рэпы про Скрэпы (feat. Вечерний Мудозвон) (03:42)

Ответить

Сергей Звезда

Brown
2

5) Сколько будет два на два? Буду краток (интерлюдия) (14:43)

Ответить

Vlad is love 🖤

0

ибо форсили «сказочного»

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Чеширский

0

ага, половину упоминаний так вообще удалили 

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DESAAD LXI

–1

Значит Кодзима должен сделать про него игру!

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