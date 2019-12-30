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Arthur Khamzin
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Роспатент отказал Rambler в претензиях к «Яндексу» из-за слова «афиша» Материал редакции

Фирма сохранит товарный знак «Яндекс.Афиша».

4 комментария
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Палата по патентным спорам (Роспатент) отклонила претензии Rambler к «Яндексу» из-за использования слова «афиша». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Товарный знак "Яндекса" оставлен в силе. Rambler отказано в удовлетворении возражения.

пресс-служба Роспатента

20 декабря компания «Афиша», которая принадлежит Rambler, обратилась в Роспатент с требованием запретить использование любых товарных знаков с использованием слова «афиша». Претензии фирмы относились к сервисам «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша», которые занимаются продажей билетов на мероприятия. В тот же день представители МТС сообщили, что Палата по патентным спорам отказала Rambler в претензиях к мобильному оператору.

30 декабря «Яндекс» подал на компанию «Афиша» в суд по интеллектуальным правам. По данным СМИ, предметом иска являются экономические правоотношения. Детали не уточняются. Представители «Яндекса» отказались комментировать ситуацию.

#новости #яндекс #rambler

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4 комментария
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Данила Степовой

1

Рамблер в очередной раз порвался

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Stan Majors

Данила
0

Это сико в мире ит компаний, сцепился с дюрексом. Хорошо не граф орлов и не изделие номер 2 или эрос...

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Искусный Дворянин

0

Зачем им эта вся херня? Юр отдел план какой-то выполняют перед НГ?

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Алексей Любимцев

Искусный
0

Похоже Сбер свои бабки вложенные в эту помойку всеми силами пытается отбить

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