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Фирма сохранит товарный знак «Яндекс.Афиша».
Палата по патентным спорам (Роспатент) отклонила претензии Rambler к «Яндексу» из-за использования слова «афиша». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.
20 декабря компания «Афиша», которая принадлежит Rambler, обратилась в Роспатент с требованием запретить использование любых товарных знаков с использованием слова «афиша». Претензии фирмы относились к сервисам «МТС Афиша» и «Яндекс.Афиша», которые занимаются продажей билетов на мероприятия. В тот же день представители МТС сообщили, что Палата по патентным спорам отказала Rambler в претензиях к мобильному оператору.
30 декабря «Яндекс» подал на компанию «Афиша» в суд по интеллектуальным правам. По данным СМИ, предметом иска являются экономические правоотношения. Детали не уточняются. Представители «Яндекса» отказались комментировать ситуацию.
Рамблер в очередной раз порвался
Это сико в мире ит компаний, сцепился с дюрексом. Хорошо не граф орлов и не изделие номер 2 или эрос...
Зачем им эта вся херня? Юр отдел план какой-то выполняют перед НГ?
Похоже Сбер свои бабки вложенные в эту помойку всеми силами пытается отбить