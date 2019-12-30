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Arthur Khamzin
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Житель Кировской области обвинил местного депутата в убийстве двух охотничьих собак Материал редакции

Адвокат депутата заявил, что тот видел мёртвых животных, но не стрелял в них.

2 комментария
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​Гильза с места убийства собак Источник видеоролик Андрея Рогачева

Житель Кировской области Андрей Рогачев обвинил местного депутата из партии «Единая Россия» Вячеслава Ягдарова в убийстве двух охотничьих собак. Об этом пишет «Город Киров».

Рогачёв приехал, чтобы проверить капканы. Он отпустил собак с поводка и ушёл в лес. Вскоре он услышал звук снегохода и выстрелов. После обнаружения тел животных мужчина позвонил Ягдарову с вопросами об их смерти, после чего тот заявил, что «у хорошего хозяина собаки дома сидят».

Мы с ним не враждовали и работали вместе. Он мне по телефону вчера сказал, что у хорошего хозяина собаки должны сидеть дома, а не бегать где попало. Рассмеялся и отключился. Получается, что охотничьих собак нужно держать только дома и в лес не водить? Заявление написано. Опергруппа вчера приезжала. Изъяли гильзы и собак на экспертизу увезли.

Андрей Рогачев
владелец собак

Рогачев опубликовал видеоролик, в котором показал в видеоролике семь гильз на месте рядом с погибшими животными и след от снегохода. По его словам, убитые собаки были породистыми и с документами.

Адвокат Ягдарова Лев Мусихин рассказал «МБХ Медиа», что депутат видел убитых собак, но сам в них не стрелял.

По данным «Интерфакса», региональное УМВД начало проверку инцидента. В пресс-службе заявили, что её результаты передадут в Следственный комитет, потому что дело связано с депутатом.

В Законодательном собрании Кировской области отметили, что осуждают жестокое обращение с животными, и подчеркнули, что следующие решения примут после установления фактов случившегося.

#новости #регионы

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2 комментария
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Nuke Iron

2

Была же эта новость пару недель назад

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Андрей Кривицкий

Nuke
0

Ролик вчера на ютубе появился.

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