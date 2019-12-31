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Anna Begiashvili
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В Словакии обвиняемый по делу об убийстве журналиста Яна Куцяка получил 15 лет тюрьмы Материал редакции

Оставшимся четверым грозит пожизненное заключение.

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Мемориал памяти Яна Куцяка и его девушки Фото Дэвида Черни, Reuters

Суд в Словакии приговорил Золтана Андруско к 15 годам заключения. Его признали причастным к убийству журналиста Яна Куцяка, сообщает Aktuality.sk.

Андруско признал вину и согласился дать показания на остальных обвиняемых. Помимо него их четверо. В начале 2020 года им вынесут приговор, всем грозит пожизненное заключение.

Ян Куцяк работал в Aktuality.sk и готовил публикацию про связи премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянской мафией. В феврале 2018 года его убили. По версии следствия, заказчиком убийства журналиста был бизнесмен Мариан Кочнер, киллером — бывший полицейский Томаш Сабо.

#новости #преступления #журналистика

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