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Оставшимся четверым грозит пожизненное заключение.
Суд в Словакии приговорил Золтана Андруско к 15 годам заключения. Его признали причастным к убийству журналиста Яна Куцяка, сообщает Aktuality.sk.
Андруско признал вину и согласился дать показания на остальных обвиняемых. Помимо него их четверо. В начале 2020 года им вынесут приговор, всем грозит пожизненное заключение.
Ян Куцяк работал в Aktuality.sk и готовил публикацию про связи премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянской мафией. В феврале 2018 года его убили. По версии следствия, заказчиком убийства журналиста был бизнесмен Мариан Кочнер, киллером — бывший полицейский Томаш Сабо.