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Anna Begiashvili
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Преследование разработчика Kate Mobile признали незаконным. Его обвиняли в педофилии из-за арендованного прокси-сервера Материал редакции

Он провёл 3,5 месяца в СИЗО и около полугода под домашним арестом.

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Фёдор Власов​ Фото из соцсетей

СК признал незаконным уголовное преследование разработчика Фёдора Власова, который создал стороннего Android-клиента для «ВКонтакте» Kate Mobile. Все обвинения с него сняты, сообщает 59.ru.

Власова арестовали в ноябре 2018 года в Перми. Его обвинили в том, что он вступил в переписку во «ВКонтакте» с несовершеннолетней гражданкой России и уговорил её выслать ему обнажённые фотографии. Следствие вышло на Власова, так как IP-адреса автора сообщений зарегистрированы на его прокси-сервере. Этот сервер он зарегистрировал, чтобы украинские пользователи Kate Mobile обходили блокировку соцсети.

Разработчик провёл 3,5 месяца в московском СИЗО «Водник», затем его перевели на полугодовой домашний арест. В августе меру пресечения изменили на залог.

В разговоре с TJ друг Власова Дмитрий Моисеев, создавший с ним Kate Mobile, сообщил, что тот всецело вернулся к разработке проекта, который с момента его ареста потерял больше миллиона пользователей.

Друзья пока не успели встретиться после освобождения Власова. «Может, уже в новом году», — сказал Моисеев. Возвращаться к идее прокси-сервера для обхода блокировки «ВКонтакте», что и стало стартом к делу против Власова, разработчики пока не планируют. «Ну, пользователи уже больше года обходят блокировку [на Украине]. Через VPN, например», — уточнил Моисеев.

#новости #интернет #законы #рунет

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