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В епархии это назвали «терапевтической мерой».
Ярославская епархия отстранила иерея Александра Парфёнова от священнослужения на пять лет, сообщил он в своём блоге.
Парфёнов связывает это со своей общественной деятельностью. Он борется за сохранение исторической местности «Гора святой Марии» в Ростовском районе. Власти хотели устроить карьер на месте исторически значимых объектов XI и XII веков.
Также он подписал открытое письмо священников в поддержку фигурантов «московского дела».
Официальная причина отстранения заключается в том, что Парфёнов передал собранные сельские церковные архивы в Ростовский государственный музей-заповедник. Священник считает, что там они будут в большей сохранности. Епархиальные власти требовали передать документы им.
Пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский заявил «7×7», что отстранение Парфёнова «является терапевтической церковной мерой», которая «должна вернуть» его «в правильное настроение».
Пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский заявил «7×7», что отстранение Парфёнова «является терапевтической церковной мерой», которая «должна вернуть» его «в правильное настроение»."
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Возлюби ближнего своего, но прежде сверься со списком партии.
Лицемерные священнослужители, никогда такого не было, и вот опять.