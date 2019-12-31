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Новости
Anna Begiashvili
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Ярославского священника, поддержавшего фигурантов «московского дела», отстранили от служения на пять лет Материал редакции

В епархии это назвали «терапевтической мерой».

5 комментариев
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Ярославская епархия отстранила иерея Александра Парфёнова от священнослужения на пять лет, сообщил он в своём блоге.

Парфёнов связывает это со своей общественной деятельностью. Он борется за сохранение исторической местности «Гора святой Марии» в Ростовском районе. Власти хотели устроить карьер на месте исторически значимых объектов XI и XII веков.

Также он подписал открытое письмо священников в поддержку фигурантов «московского дела».

Официальная причина отстранения заключается в том, что Парфёнов передал собранные сельские церковные архивы в Ростовский государственный музей-заповедник. Священник считает, что там они будут в большей сохранности. Епархиальные власти требовали передать документы им.

Пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский заявил «7×7», что отстранение Парфёнова «является терапевтической церковной мерой», которая «должна вернуть» его «в правильное настроение».

#новости #рпц #московскоедело

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5 комментариев
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Андрей Прохоров

5

Пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский заявил «7×7», что отстранение Парфёнова «является терапевтической церковной мерой», которая «должна вернуть» его «в правильное настроение»."

Православие, Самодержавие, Народность!

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Slow Dimon

2

Гомеопатическая мера

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Александр Асадчих

1

Возлюби ближнего своего, но прежде сверься со списком партии. 

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Православие. Патриотизм.

Александр
0

Лицемерные священнослужители, никогда такого не было, и вот опять.

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Авдеев

0

отстранили от служения на пять лет

Поступило распоряжение сверху ?

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