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Документ позволит Украине заработать семь миллиардов долларов.
Россия и Украина подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает «Газпром».
Срок действия предыдущего контракта заканчивался 1 января 2020 года. Новых договорённостей достигли 20 декабря: «Газпром» заплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в качестве компенсации по решению Стокгольмского арбитража. А «Нафтогаз» обязался отозвать другие иски к «Газпрому» и не подавать новые.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, новый пятилетний контракт позволит Украине заработать семь миллиардов долларов. Позже его могут продлить ещё на десять лет.
Ранее «Газпром» допускал, что Москва и Киев могут рассмотреть и вопрос о прямых поставках газа, отмечает РБК. Но при заключении контракта стороны об этом не договорились.
Документ позволит Украине заработать семь миллиардов долларов
ЗАРАБОТАТЬ
ЛОЛ)))
Что не так?
Всё так, чисто парни денег подсосут в силу своей географии.
А мы в силу своей географии ничего не подсасываем, случаем?
Да, наверное. Не знаю примеров, просто. Но в данном случае всё так, как я сказал. Это довольно рациональная позиция, укры пользуются российской уязвимостью. Каждый бы так сделал. Не знаю, чего минусят.