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Новости
Anna Begiashvili
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Россия и Украина подписали договор о транзите газа за сутки до прекращения прежнего контракта Материал редакции

Документ позволит Украине заработать семь миллиардов долларов.

6 комментариев
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Россия и Украина подписали пакет документов, которые позволяют продолжить транзит газа через территорию Украины после 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает «Газпром».

Срок действия предыдущего контракта заканчивался 1 января 2020 года. Новых договорённостей достигли 20 декабря: «Газпром» заплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в качестве компенсации по решению Стокгольмского арбитража. А «Нафтогаз» обязался отозвать другие иски к «Газпрому» и не подавать новые.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, новый пятилетний контракт позволит Украине заработать семь миллиардов долларов. Позже его могут продлить ещё на десять лет.

Ранее «Газпром» допускал, что Москва и Киев могут рассмотреть и вопрос о прямых поставках газа, отмечает РБК. Но при заключении контракта стороны об этом не договорились.

#новости #украина #газпром #политика

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6 комментариев
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Dmitry Yashin

–2

 Документ позволит Украине заработать семь миллиардов долларов

ЗАРАБОТАТЬ

ЛОЛ)))

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Vitaly Yudintsev

Dmitry
0

Что не так?

Ответить

Аркадий Иванов

Vitaly
–4

Всё так, чисто парни денег подсосут в силу своей географии.

Ответить

Андрей Стаховский

Аркадий
5

А мы в силу своей географии ничего не подсасываем, случаем?

Ответить

Аркадий Иванов

Андрей
0

Да, наверное. Не знаю примеров, просто. Но в данном случае всё так, как я сказал. Это довольно рациональная позиция, укры пользуются российской уязвимостью. Каждый бы так сделал. Не знаю, чего минусят.

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Дитковский

0

Опять мы Путена выебали, прям перед НГ, отличный подарок!

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