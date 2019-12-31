Прямой эфир
В ОВД ему посоветовали погасить долги по зарплате перед работниками.
В ночь на 31 декабря в аэропорту «Пулково» задержали Мушвига Абдуллаева — гендиректора компании «Интерторг», которой принадлежит закрывшаяся торговая сеть «Народная 7Я семьЯ» и франшиза на сеть Spar в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, Абдуллаев пытался вылететь в Дубай, и формальных оснований для задержания у полиции не было. Однако он согласился проехать в ОВД Московского района. Там ему посоветовали погасить долги перед сотрудниками закрывшихся магазинов, отметив, что на это можно направить деньги, которые он собирался потратить на перелёт и дорогой отдых в Дубае.
30 декабря в Петербурге прошли пикеты бывших сотрудников магазинов Spar и «Народная 7Я семьЯ». Около 200 человек требовали отдать им зарплаты за ноябрь и частично за декабрь. Всего, пишет «Фонтанка», «Интерторг» должен более 10 миллионов рублей примерно 500 работникам.
У них и перед поставщиками долги пару миллиардов. Я не понимаю, почему нет причин задержать.
Ну то есть он вышел с ОВД, снова доехал до аэропорта, купил новый билет до Дубая и улетел и срать хотел на советы ментов и забастовки работников.
Народная 7Я семьЯ
Погуглил, такое и правда существует. Ну и название. А говорят нет оснований для задержания, где полиция десигна когда она так нужна?