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Anna Begiashvili
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В Москве задержали около 30 сотрудников ГБУ «Жилищник», которые пришли к мундепу для обсуждения условий труда Материал редакции

Двое задержанных провели ночь в ОВД.

3 комментария
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В Москве задержали около 30 сотрудников ГБУ «Жилищник района Ломоносовский», которые пришли на встречу с муниципальным депутатом, чтобы обсудить плохие условия труда и низкий уровень заработной платы, сообщает «ОВД-Инфо».

Несколько часов задержанные находились в ОВД «Ломоносовский». Некоторые из них пришли добровольно, чтобы написать объяснения, некоторых полицейские доставили принудительно. Отпускать их начали около полуночи.

Два человека провели ночь с 30 на 31 декабря в отделе. Им вменяют организацию несогласованного митинга. Утром 31 декабря дело должен был рассмотреть Гагаринский суд, но судья вернула материалы в ОВД, выявив недостатки. Всех задержанных отпустили.

По словам сотрудника ГБУ Виталия, на встрече никто не выкрикивал лозунгов и не держал плакатов. Но сразу после неё полицейские стали звонить и приглашать участников в отдел для дачи объяснений.

#новости #москва #полиция

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3 комментария
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Алексей Логачев

1

Ну правильно, как они могут обсуждать условия труда, когда вся страна ждёт слов президента?

А если он скажет, что все хорошо в стране, значит вообще и нечего эту тему вскрывать

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Nuke Iron

Алексей
0

СПОЙЛЕР: Был очень тяжелый год

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Weall FAlldown

0

А депутата не задержали, потому что наступает год крысы🤔

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