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Двое задержанных провели ночь в ОВД.
В Москве задержали около 30 сотрудников ГБУ «Жилищник района Ломоносовский», которые пришли на встречу с муниципальным депутатом, чтобы обсудить плохие условия труда и низкий уровень заработной платы, сообщает «ОВД-Инфо».
Несколько часов задержанные находились в ОВД «Ломоносовский». Некоторые из них пришли добровольно, чтобы написать объяснения, некоторых полицейские доставили принудительно. Отпускать их начали около полуночи.
Два человека провели ночь с 30 на 31 декабря в отделе. Им вменяют организацию несогласованного митинга. Утром 31 декабря дело должен был рассмотреть Гагаринский суд, но судья вернула материалы в ОВД, выявив недостатки. Всех задержанных отпустили.
По словам сотрудника ГБУ Виталия, на встрече никто не выкрикивал лозунгов и не держал плакатов. Но сразу после неё полицейские стали звонить и приглашать участников в отдел для дачи объяснений.
Ну правильно, как они могут обсуждать условия труда, когда вся страна ждёт слов президента?
А если он скажет, что все хорошо в стране, значит вообще и нечего эту тему вскрывать