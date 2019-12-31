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Несколько источников указывают на то, что волну эвакуаций вызвали сообщения с территории Украины.
«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, назвала имя предполагаемого организатора массовой отправки сообщений о минировании российских судов, школ и других учреждений.
По информации издания, отправителем был житель Киева Сергей. Два источника в мэрии Москвы подтвердили, что сообщения о минировании поступали с территории Украины.
Информацию также подтверждают адреса электронных почт, с которых шла рассылка о бомбах. «Би-би-си» отмечает, что автор, судя по адресам, мог заниматься торговлей на онлайн-биржах и иметь аккаунт и на Wex, и на BTC-e.
С конца ноября в российские суды, школы, детские сады, торговые центры поступают ложные сообщения о минировании. Из-за этого их регулярно массово эвакуируют.
Типичные диванные хохлы, только они додумаются до такой хуйни. Удивительно что наша вата не додумалась ещё.
Ну судя по их представителям в рунете (в частности TJ) это было ожидаемо
Сергей из Квартал 95?
Пидарас, я из-за него в пятницу на холоде в аэропорту торчал и на час самолет задержали
Гордость за Россию, у нас идиотов не нашлось таких. Если и звонят, то чтобы не писать контрольную, а это уже есть смекалочка.