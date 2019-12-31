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Anna Begiashvili
1312

«Русская служба Би-би-си»: Автором сообщений о бомбах в судах и школах был киевлянин по имени Сергей Материал редакции

Несколько источников указывают на то, что волну эвакуаций вызвали сообщения с территории Украины.

14 комментариев
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«Русская служба Би-би-си» со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам, назвала имя предполагаемого организатора массовой отправки сообщений о минировании российских судов, школ и других учреждений.

По информации издания, отправителем был житель Киева Сергей. Два источника в мэрии Москвы подтвердили, что сообщения о минировании поступали с территории Украины.

Информацию также подтверждают адреса электронных почт, с которых шла рассылка о бомбах. «Би-би-си» отмечает, что автор, судя по адресам, мог заниматься торговлей на онлайн-биржах и иметь аккаунт и на Wex, и на BTC-e.

С конца ноября в российские суды, школы, детские сады, торговые центры поступают ложные сообщения о минировании. Из-за этого их регулярно массово эвакуируют.

#новости #происшествия #украина

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14 комментариев
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Тимур Петров

7

Почему я не удивлен. 

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Tellst

1

Типичные диванные хохлы, только они додумаются до такой хуйни. Удивительно что наша вата не додумалась ещё.

Ответить

Годов Юрий

2

По почерку очень похоже на Никиту Кувикова

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Yaroslav Maltsev

1

Ну судя по их представителям в рунете (в частности TJ) это было ожидаемо

Ответить

Владимир Дыркин

1

Сергей из Квартал 95?

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Arthur Litovko

Владимир
0

Хуясе ты в них разбираешься 

Ответить

Роман Новиков

1

Малофеев пусть заплатит чеканной криптой

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Влад Воробьёв

1

Опять нашли украинский след

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hyposlasher

1

Уроженец Киева

Ответить

hyposlasher

1

лицо украинской национальности

Ответить

Артем Шакуров

1

Опять бiндеровцы тралируют

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Без Имени

0

Пидарас, я из-за него в пятницу на холоде в аэропорту торчал и на час самолет задержали 

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Weall FAlldown

0

Гордость за Россию, у нас идиотов не нашлось таких. Если и звонят, то чтобы не писать контрольную, а это уже есть смекалочка.

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dmzkrsk

0

Хорошего человека Сергеем не назовут

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