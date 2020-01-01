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Власти направили военные корабли и авиацию для борьбы с огнём.
Австралийские власти направили регулярные подразделения армии для борьбы с масштабными лесными пожарами, охватившими несколько штатов. До 4 тысяч человек покинули свои дома и временно эвакуированы на побережье. На данный момент известно о 12 погибших. Некоторые жители вышли в море на своих катерах.
Огонь уничтожил уже около трёх миллионов гектаров леса. Дым от пожаров в Австралии оказался таким густым, что достиг Новой Зеландии. Пользователи социальных сетей сообщили, что проснулись «под красным солнцем и оранжевым небом».
В штате Новый Южный Уэльс и в Сиднее введён режим ЧС. Лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября. Ситуацию усугубляют погодные условия — в регионе температура воздуха стабильно выше 30, в некоторых городах до 40 градусов по Цельсию. Из охваченных пожарами регионов эвакуировано уже 30 тысяч туристов.
Если бы не были упрямыми идиотами, то закупили бы Бе-200 давно уже, альтернатив для тушения у него нет