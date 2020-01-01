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Анатолий Чиквин
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Дым от австралийских лесных пожаров достиг Новой Зеландии. Огонь не утихает с сентября Материал редакции

Власти направили военные корабли и авиацию для борьбы с огнём.

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Фото Dan Himbrechts, AP

Австралийские власти направили регулярные подразделения армии для борьбы с масштабными лесными пожарами, охватившими несколько штатов. До 4 тысяч человек покинули свои дома и временно эвакуированы на побережье. Некоторые жители вышли в море на своих катерах. На данный момент известно о 12 погибших.

Огонь уничтожил уже около трёх миллионов гектаров леса. Дым от пожаров в Австралии оказался таким густым, что достиг Новой Зеландии. Пользователи социальных сетей сообщили, что проснулись «под красным солнцем и оранжевым небом».

Miles P Herbert @MilesPHerbert
In New Zealand, just outside Queenstown... can smell the smoke. Hard to tell from the photo but there is an orange haze settling in over everything. https://t.co/H4kjgaZ4yx
«В Новой Зеландии, недалеко от Квинстауна ... чувствуется запах дыма. Трудно сказать по фотографии, но над всем витает оранжевая дымка».
Gemma P @gemmampaynter
#NSWfires not only affecting NSW. #Queenstown covered in smoke. https://t.co/UcBso5eD5Q
hamish mcneilly @southernscoop
Strewth! Just outside of Oamaru. #nofilter https://t.co/PkEChM7rmX

В штате Новый Южный Уэльс и в Сиднее введён режим ЧС. Лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября: их жертвами стали не менее 10 человек. Ситуацию усугубляют погодные условия — в регионе температура воздуха стабильно выше 30, в некоторых городах до 40 градусов по Цельсию. Из охваченных пожарами регионов эвакуировано уже 30 тысяч туристов.

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