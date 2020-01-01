КНДР потребовали от США уступок в переговорном процессе.

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Фото KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании ЦК Трудовой партии Кореи объявил, что Северная Корея скоро продемонстрирует «новое стратегическое оружие». Глава государства подчеркнул, что не видит смысла дальше соблюдать мораторий на ядерные испытания в одностороннем порядке.

Ким Чен Ын уточнил, что согласился на запрет испытаний в 2018 году, чтобы установить доверительные отношения с США, однако в последнее время процесс денуклеаризации Корейского полуострова буксует. По его словам, Северная Корея готова «пойти другим путём», если США не согласятся пойти на уступки в переговорах.

Точных сроков появления нового вооружения северокорейский лидер не назвал, сказав лишь, что это произойдёт «в ближайшее время». В ответном заявлении госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что власти КНДР «в итоге выберут мир».

Президент США напомнил, что Ким Чен Ын подписал контракт и выразил надежду, что он будет исполняться.

Но он подписал контракт, он подписал соглашение о денуклеаризации. Это было сделано в Сингапуре, и я думаю, что он человек слова, мы собираемся это выяснить. Дональд Трамп президент США