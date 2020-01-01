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КНДР потребовали от США уступок в переговорном процессе.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на заседании ЦК Трудовой партии Кореи объявил, что Северная Корея скоро продемонстрирует «новое стратегическое оружие». Глава государства подчеркнул, что не видит смысла дальше соблюдать мораторий на ядерные испытания в одностороннем порядке.
Ким Чен Ын уточнил, что согласился на запрет испытаний в 2018 году, чтобы установить доверительные отношения с США, однако в последнее время процесс денуклеаризации Корейского полуострова буксует. По его словам, Северная Корея готова «пойти другим путём», если США не согласятся пойти на уступки в переговорах.
Точных сроков появления нового вооружения северокорейский лидер не назвал, сказав лишь, что это произойдёт «в ближайшее время». В ответном заявлении госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что власти КНДР «в итоге выберут мир».
Президент США напомнил, что Ким Чен Ын подписал контракт и выразил надежду, что он будет исполняться.
31 декабря 2019 года истёк срок, который КНДР установила для выработки компромисса на переговорах с США. Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ли Тхэ Сон сообщил, что теперь всё зависит от США, которым предстоит «самим выбрать для себя рождественский подарок».
Собака лает караван идёт
Собака лает, караван бросает гуманитарную помощь и снимает санкции
Когда эту падаль уже истребят?
Ну и что делать Америке? С одной стороны, блин, да договоритесь с окружением о каких-нибудь выборах, уберите по тихому этого президента, он уже испорчен, у чувака кнопка от ядерной ракеты, как минимум Южная Корея и Япония в постоянном страхе и никто не понимает, насколько он ебанутый.
С другой стороны - это же не выход, ведь сегодня весь мир и даже президенты тыкают пальцами и говорят, а вот, вы в Ирак вторглись, в Сирию вторглись и т.п. Теперь милитаристский блок сдерживает администрация президента, потому что боятся давать лишний раз повод для таких разговоров.
Ну и получается патовая ситуация, в которой тебе надо с ебанатом пытаться договориться