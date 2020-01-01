Прямой эфир
Светодиодную конструкцию не хотели убирать из-за суда с водителем, который её повредил.
Во Владивостоке сожгли светодиодную фигуру мыши стоимостью 677 тысяч рублей. Конструкцию символа нового года установили на центральной площади города, однако 15 декабря её сбил водитель, не справившийся с управлением.
Городские власти пояснили, что убрать конструкцию с площади сейчас нельзя, поскольку собственник имущества ведёт судебный процесс против водителя из-за ДТП. Полиция задержала молодого человека: на него завели дело об административном правонарушении за попытку оставить место происшествия. Ему предстоит компенсировать ущерб.
27 декабря мышь заменили — подрядчик привёз новую фигуру, а старую накрыли тентом и оставили неподалёку до окончания разбирательства. В новогоднюю ночь её подожгли. Останки мыши обнаружили участники костюмированного забега.
Во Владивостоке в новогоднюю ночь сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей
Светодиодную конструкцию сбил 20-летний водитель. Его заставят компенсировать ущерб.
Так сбили или сожгли?
денег нет, вы там держитесь, ндс повысим, пенсионный возраст повысим и... поставим две мыши по 677 тыс рублей на 1 месяц..
Идеальное законодательство, в котором пока не завершится судебный процесс нельзя ничего делать. Всегда это поражало, у нас законодательство так устроено, что нельзя зафиксировать, а потом сразу исправить, надо ещё подождать, а то вдруг что!
То есть по факту в суде уже есть протокол от МВД, что мышь сбил именно этот человек, показания водителя, показания свидетелей, скорее всего ещё фото и видеоматериалы, но нет! Вдруг суд засомневался, тогда нужно, чтобы всегда можно было придти на место происшествия и глазками убедиться - вот она, сбитая мышь!
На самом деле, что ещё красноречивее говорит о том, как общество доверяет нашим органам, когда даже НАШИ суды им не доверяют