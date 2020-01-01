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Анатолий Чиквин
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Во Владивостоке в новогоднюю ночь сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей Материал редакции

Светодиодную конструкцию не хотели убирать из-за суда с водителем, который её повредил.

6 комментариев
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Фото Vl.ru

Во Владивостоке сожгли светодиодную фигуру мыши стоимостью 677 тысяч рублей. Конструкцию символа нового года установили на центральной площади города, однако 15 декабря её сбил водитель, не справившийся с управлением.

Городские власти пояснили, что убрать конструкцию с площади сейчас нельзя, поскольку собственник имущества ведёт судебный процесс против водителя из-за ДТП. Полиция задержала молодого человека: на него завели дело об административном правонарушении за попытку оставить место происшествия. Ему предстоит компенсировать ущерб.

Фото Vl.ru
Фото Vl.ru

27 декабря мышь заменили — подрядчик привёз новую фигуру, а старую накрыли тентом и оставили неподалёку до окончания разбирательства. В новогоднюю ночь её подожгли. Останки мыши обнаружили участники костюмированного забега.

#новости #новыйгод

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6 комментариев
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Александр Асадчих

9

Во славу нового года!

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Амир Аль-Мопеди

0

Во Владивостоке в новогоднюю ночь сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Светодиодную конструкцию сбил 20-летний водитель. Его заставят компенсировать ущерб.

Так сбили или сожгли?

Ответить

LC

Амир
6

1 января не осилил прочитать небольшой текст? ))

Ответить

Alexey Remizov

1

денег нет,  вы там держитесь, ндс повысим, пенсионный возраст повысим и... поставим две мыши по 677 тыс рублей на 1 месяц..

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Аркадий Иванов

Alexey
0

И как всегда, за всё в интернете отвечают одни и те же люди, так?

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Алексей Логачев

0

Идеальное законодательство, в котором пока не завершится судебный процесс нельзя ничего делать. Всегда это поражало, у нас законодательство так устроено, что нельзя зафиксировать, а потом сразу исправить, надо ещё подождать, а то вдруг что! 

То есть по факту в суде уже есть протокол от МВД, что мышь сбил именно этот человек, показания водителя, показания свидетелей, скорее всего ещё фото и видеоматериалы, но нет! Вдруг суд засомневался, тогда нужно, чтобы всегда можно было придти на место происшествия и глазками убедиться - вот она, сбитая мышь! 
На самом деле, что ещё красноречивее говорит о том, как общество доверяет нашим органам, когда даже НАШИ суды им не доверяют

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