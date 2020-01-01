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НТВ оставил счётчик открытым — и дизлайки под видео перевесили.
Под новогодним обращением Владимира Путина на YouTube-каналах «России 24» и «Первого канала» нельзя увидеть, сколько поставлено лайков и дизлайков. На это обратил внимание «Дождь».
Под роликами стоят кнопки «нравится» и «не нравится», но количество отметок скрыто от пользователей YouTube. К моменту написания заметки видео на канале Первого набрало более 53 тысяч просмотров, на «России 24» — более 2,1 миллиона. Под многими другими видео на канале счётчик и комментарии открыты.
Судя по проверке TJ, также счётчик и комментарии отключили на YouTube-канале телеканала «Россия» (более миллиона просмотров).
Почему на «Первом» и ВГТРК (в холдинг входят «Россия» и «Россия 24») приняли такое решение, телеканалы официально не объясняли. НТВ оставил счётчик под обращением открытым — и к моменту написания заметки там набралось 4,6 тысяч лайков и 18 тысяч дизлайков. При этом НТВ, как и другие упомянутые каналы, закрыл комментарии.
Ограничения для пользователей YouTube под обращением Путина сделали не все медиа. Например, RT на русском оставило комментарии и счётчик открытыми — набралось 3,2 тысячи лайков и 2,9 тысячи дизлайков (почти 38 тысяч просмотров). Sputnik на русском — 2,2 тысячи лайков и 5,8 тысяч дизлайков (почти 78 тысяч просмотров).
Логично, активировали ботов, подключили украинскую и навальную фабрику троллей (да, такие тоже есть).
Трамп лично руководил операцией!
Прямиком из российского подъезда
После того как обоссал лифт.
йес, ай эм эмерикен спай, со ай конфирм зэт обама, зиленски энд чрамп пушд зе дислайк бай зер фингез
Не дай Бог граждане увидят, что на самом деле поддержки президента никакой нет, а ему в 2024 придется только огромной этой поддержкой объяснять, почему он должен остаться...
Ну да, поддержка оценивается по лайками на ютубе. А законы можно принимать, сделав опрос в инстаграме. (Я против Путина, если что)
Империя наносит ответный удар
Почему на «Первом» и ВГТРК (в холдинг входит «Россия 24») приняли такое решение, телеканалы официально не объясняли.
Потому что могут. И заодно затроллировать сетевых борцунов .
Прошёл по ссылкам и въебал дизлайки, где можно
Ну вообще, я перед 2020 поздравлением заценил все с 1999 и мягко говоря, наш президент не отличился оригинальностью в этот раз
Не по царски как-то, да? Ни тебе Брежневских демагогий, ни флекса Зеленского. Скромный у нас президент всё-таки.
Вы все врете!! Путин виноват, что я бесперспективный нищий чел🤪