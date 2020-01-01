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Новости
Сергей Звезда
3241

«Первый канал» и «Россия» отключили счётчик дизлайков и комментарии под новогодним обращением Путина на YouTube Материал редакции

НТВ оставил счётчик открытым — и дизлайки под видео перевесили.

21 комментарий
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Под новогодним обращением Владимира Путина на YouTube-каналах «России 24» и «Первого канала» нельзя увидеть, сколько поставлено лайков и дизлайков. На это обратил внимание «Дождь».

Под роликами стоят кнопки «нравится» и «не нравится», но количество отметок скрыто от пользователей YouTube. К моменту написания заметки видео на канале Первого набрало более 53 тысяч просмотров, на «России 24» — более 2,1 миллиона. Под многими другими видео на канале счётчик и комментарии открыты.

Судя по проверке TJ, также счётчик и комментарии отключили на YouTube-канале телеканала «Россия» (более миллиона просмотров).

Почему на «Первом» и ВГТРК (в холдинг входят «Россия» и «Россия 24») приняли такое решение, телеканалы официально не объясняли. НТВ оставил счётчик под обращением открытым — и к моменту написания заметки там набралось 4,6 тысяч лайков и 18 тысяч дизлайков. При этом НТВ, как и другие упомянутые каналы, закрыл комментарии.

Ограничения для пользователей YouTube под обращением Путина сделали не все медиа. Например, RT на русском оставило комментарии и счётчик открытыми — набралось 3,2 тысячи лайков и 2,9 тысячи дизлайков (почти 38 тысяч просмотров). Sputnik на русском — 2,2 тысячи лайков и 5,8 тысяч дизлайков (почти 78 тысяч просмотров).

#новыйгод #путин #youtube #телеканалы #новости

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21 комментарий
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Авдеев

16

Диванный бунт, бессмысленный и беспощадный.

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Неолд

–19

Логично, активировали ботов, подключили украинскую и навальную фабрику троллей (да, такие тоже есть).

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3AHO3A

Неолд
19

И не только. Американцы ещё и Обама лично один диз нажал.

Ответить

Лев Люкшин

3AHO3A
7

Трамп лично руководил операцией!

Ответить

Artem Monahov

Лев
7

Прямиком из российского подъезда

Ответить

Лев Люкшин

Artem
3

После того как обоссал лифт.

Ответить

Artem Monahov

Лев
4

И спалил все кнопки!

Ответить

Brown Zweig

Неолд
2

йес, ай эм эмерикен спай, со ай конфирм зэт обама, зиленски энд чрамп пушд зе дислайк бай зер фингез

Ответить

Никита Мык

Неолд
–9

Адекват в треде 

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Алексей Логачев

3

Не дай Бог граждане увидят, что на самом деле поддержки президента никакой нет, а ему в 2024 придется только огромной этой поддержкой объяснять, почему он должен остаться... 

Ответить

Аркадий Иванов

Алексей
4

Ну да, поддержка оценивается по лайками на ютубе. А законы можно принимать, сделав опрос в инстаграме. (Я против Путина, если что)

Ответить

Nikita Sigachev

4

Так же было и в прошлом году. Смысл делать из этого новость?

Ответить

Weall FAlldown

0

Империя наносит ответный удар

Почему на «Первом» и ВГТРК (в холдинг входит «Россия 24») приняли такое решение, телеканалы официально не объясняли.

Потому что могут. И заодно затроллировать сетевых борцунов .

Ответить

Твиттерский Жук

Weall
4

Прошёл по ссылкам и въебал дизлайки, где можно

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Грэм Грэмский

Твиттерский
4

Так побежим, режим затрепещал

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Dmitry Yashin

Твиттерский
2

Победитель по жизни

Ответить

Weall FAlldown

Твиттерский
0

И просмотров добавил небось ещё

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Artem Monahov

2

Ну вообще, я перед 2020 поздравлением заценил все с 1999 и мягко говоря, наш президент не отличился оригинальностью в этот раз

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Weall FAlldown

Artem
0

Не по царски как-то, да? Ни тебе Брежневских демагогий, ни флекса Зеленского. Скромный у нас президент всё-таки.

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Никита Мык

–4

Вы все врете!! Путин виноват, что я бесперспективный нищий чел🤪

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Artem Monahov

Никита
4

Уже не нищий, а на 15₽ богаче

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