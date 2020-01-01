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Сергей Звезда
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Папа римский шлёпнул по руке женщину, которая схватила его на праздновании Нового года. А потом публично извинился Материал редакции

Признав, что подал «плохой пример».

15 комментариев
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Кадр из видео The Evening Standard

Вечером 31 декабря Папа Римский Франциск шлёпнул по руке женщину, которая схватила его за руку на праздновании Нового года на Площади Святого Петра в Риме. После резонанса в СМИ и соцсетях понтифик публично извинился за свой поступок.

Кадры распространили многие мировые издания, в том числе Би-би-си и Catholic SAT. Понтифик проходил мимо людей за ограждением, когда женщина взяла его за руку, потянула и отказалась отпускать. Папа попытался освободиться, а после того, как это не получилось, шлёпнул её по руке. Также в ситуацию вмешалась охрана.

BBC News (World) @BBCWorld
Pope Francis slaps pilgrim's hand after she yanks his arm in St Peter's Square on New Year's Eve

http://bbc.in/2QdNdv3 https://t.co/pVAEygovA5

Утром 1 января Папа римский публично извинился за то, что шлёпнул женщину по руке. «Мы очень часто теряем терпение, даже я. Прощу прощения за то, что вчера подал плохой пример», — сказал понтифик во время новогодней мессы, где заодно осудил жестокое обращение по отношению к женщинам в современном обществе.

Catholic Sat @CatholicSat
At Angelus this morning, Pope Francis visibility chokes up, as he apologises for his “bad example yesterday”, when in his words he lost “patience” when a pilgrim grabbed his hand and wouldn’t let go, and he slapped her hand in order to free himself. https://t.co/4k6RfQj5ZI

#новости #новыйгод #скандалы

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15 комментариев
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Сергей Ляхов

23

а должен был подставить и другую руку

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Дмитрий Евсеев

10

Ведь хватать людей - хорошо и правильно 

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Илья Тимофеев

9

Папа может!

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Weall FAlldown

6

и Папу затравить успели твиттерные.
Если кто и может «бить по рукам», то это представитель церкви. издержки либерализации - дашь палец, захотят откусить всю руку.

Ответить

Тактынбек 123

Weall
0

пора запретить либерализм 

Ответить

Stan Majors

1

Баба походу невминько

Ответить

Roman Golovin

0

Вот он, патриархат.
Что скажешь, @Егор Жуков?

Ответить

Виталий Лановой

Roman
0

Ты какому Егору пишешь?

Ответить

Roman Golovin

Виталий
1

Какой есть, такому и пишу

Ответить

Weall FAlldown

0

Кстати, за Трампа чето тогда не впрягались 🤣🤣

Ответить

Владимир Филатов

0

А что она говорила?

Ответить

kruzzenstern

0

Ну судя по реакции эта поехавшая китаянка сильно дёрнула его вначале, он к ней повернулся, что-то сказал, но она продолжала сжимать руку и удар уже пришелся совсем после. Деду сто лет в обед, и он просто не сдержался. Понятно, что он потом извинился, но реакция была чисто человеческая.

Ответить

Искусный Дворянин

kruzzenstern
0

Я бы еще отметил, что охрана херова сработала

Ответить

Искусный Дворянин

–1

Если бы взяли комментаий у женщины, то она могла сказать такое:

1) Он поехавший, ударил меня просто так
2) Я тоже виновата, что потянула его, мне не стоило этого делать
Но первый более реалистичен, второй наверно не возможен

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Это не шутки

Искусный
0

Первый вариант это местная баба Нюра

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