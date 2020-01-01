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Признав, что подал «плохой пример».
Вечером 31 декабря Папа Римский Франциск шлёпнул по руке женщину, которая схватила его за руку на праздновании Нового года на Площади Святого Петра в Риме. После резонанса в СМИ и соцсетях понтифик публично извинился за свой поступок.
Кадры распространили многие мировые издания, в том числе Би-би-си и Catholic SAT. Понтифик проходил мимо людей за ограждением, когда женщина взяла его за руку, потянула и отказалась отпускать. Папа попытался освободиться, а после того, как это не получилось, шлёпнул её по руке. Также в ситуацию вмешалась охрана.
Утром 1 января Папа римский публично извинился за то, что шлёпнул женщину по руке. «Мы очень часто теряем терпение, даже я. Прощу прощения за то, что вчера подал плохой пример», — сказал понтифик во время новогодней мессы, где заодно осудил жестокое обращение по отношению к женщинам в современном обществе.
и Папу затравить успели твиттерные.
Если кто и может «бить по рукам», то это представитель церкви. издержки либерализации - дашь палец, захотят откусить всю руку.
Вот он, патриархат.
Что скажешь, @Егор Жуков?
Ты какому Егору пишешь?
Ну судя по реакции эта поехавшая китаянка сильно дёрнула его вначале, он к ней повернулся, что-то сказал, но она продолжала сжимать руку и удар уже пришелся совсем после. Деду сто лет в обед, и он просто не сдержался. Понятно, что он потом извинился, но реакция была чисто человеческая.
Если бы взяли комментаий у женщины, то она могла сказать такое:
1) Он поехавший, ударил меня просто так
2) Я тоже виновата, что потянула его, мне не стоило этого делать
Но первый более реалистичен, второй наверно не возможен