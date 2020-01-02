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Ольга Жигулина
3912

Москвич выиграл миллиард в новогоднем лотерейном розыгрыше Материал редакции

Выигрыш стал рекордным в истории российских государственных лотерей, утверждают в компании «Столото», а комментаторы в соцсетях сомневаются в его достоверности.

42 комментария
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Житель Москвы стал победителем новогоднего тиража лотереи «Русское лото», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз «Столото». Имя победителя не разглашается, но в компании утверждают, что билет он купил за 100 рублей. Всего в розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета.

Согласно данным компании, миллиардный выигрыш стал рекордным в истории государственных лотерей в России.

В соцсетях новость встретили скептически.

MERV @MERV88832800
В новогоднем тираже лохотрона под названием "русское лото" житель Москвы выиграл миллиард рублей. Кто бы сомневался. Ну не в Хабаровске же подставного "счастливчика" назначать.
akot55 @volgog55
Вожделенный миллиард выиграл житель Москвы, похоже у нас и лотереи стали такими же как выборы, ясно было сразу, что Мухосранску ничего не светит, а в деревне Гадюкино уже 30 лет идут дожди.
Constantine @BlueBillBilly
И, как обычно, имя счастливца не известно... Сейчас найдут, кто за тысячу согласится сыграть роль "миллиардера" и расскажут, какая кристально честная у нас лотерея...

Житель Москвы выиграл миллиард в лотерею https://www.znak.com/2020-01-02/zhitel_moskvy_vyigral_milliard_v_lotereyu?fbclid=IwAR3lwec1VdE8sPusfRU7FqkjUpjNmveAW01n_JDmi6_k3SAvl_SUwkNDOgc

P.S.

Юлия_007 @julko007
Так хорошо на душе, что не выиграла сегодня миллиард рублей. Не представляю, чтобы я с такими деньжищами делала, я очень непрактичная(((

#новости #москва

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42 комментария
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Андрей Балконский

17

В сеть попало фото победителя

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Danil Zigangirov

Андрей
4
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Андрей Балконский

Danil
5
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Антон Самохин

Андрей
5
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Паша Красников

Антон
1

Православненько

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Zzzzzzz

12

В Москве самое большое население в стране, логично что и билетов в Москве больше продано. Что удивительного в том, что победитель из Москвы? Если бы уж наёбывали на таком уровне, то не проблема перевести победителя в менее палевный город

Рассказать имя победителя = его ограбят/убьют через пару месяцев
Upd. Из пресс-релиза: "Столото" поздравляет победителя и приглашает его в московский лотерейный центр для оформления выигрыша"
Т.е. столото знает, что этот билет продан в Москве и всё. Какое блять имя требуют твиттерские, если сами организаторы его не знают.

Билетов продали на 5 млрд, доход есть, почему это лохотрон?

Я к этим билетам отношусь как к казино, скорее всего ты проебёшь деньги, но процесс интересный

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Роберт Депримов

Zzzzzzz
1

В сети полно видосов,какое это наебалово

Ответить

Люц Шнайдер

Роберт
13

В сети всяких видосов полно. Про плоскую Землю, закопанные города...очень увлекательно, кстати.

Ответить

Zzzzzzz

Роберт
0

Ну какой-нибудь тезис можно

Ответить

Дмитрий Орлов

Zzzzzzz
2

Помехи на мкс земля плоская мкс снимали в студии

Ответить

Люц Шнайдер

Дмитрий
1

Самая мякотка — комментарии под видео про древние прямые дороги в лесах. Можно, примерно, прикинуть количество поехавших.

Ответить

Zzzzzzz

Люц
1

Мне нравится теория про высокий древний лес, типа лес тот что сейчас — это кустики, а раньше весь лес был выше чем сейквои. И типа это ещё при людях было

Ответить

Tauraloke Esteru

Люц
0

Не сталкивался с таким. Какое легендирование этим дорогам предлагают видео?

Ответить

Люц Шнайдер

Tauralo…
1

высокоразвитые цивилизации. Прямая — самый удобный маршрут для передвижения. Не поленись, поищи на YouTube. И можешь ещё посмотреть видосы про альтернативную историю (война 1812 года) . Это отдельный круг ада.

Ответить

пепси

10

Зависть и пригоревшие пердаки? Усьо как всегда

Ответить

Максим Шпилёв

пепси
0

Любое возмущение = зависть?

Ответить

пепси

Максим
3

Нет

Но возмущаться тому, что человек из Москвы — это что вообще, это как вообще?)) И сразу при этом "Ну вот, опять Москва..." — тупая завистливая хуйня. Да, здесь имеет место быть консприлогическая составляющая, ага)

Ответить

Максим Шпилёв

пепси
1

Шах и мат не любителям Москвы)

Ответить

Zzzzzzz

Максим
3

Возмущение чему блять

Ответить

Максим Шпилёв

Zzzzzzz
0

на..бу

Ответить

пепси

Максим
0

Лол

Обосновано звучит, хуле)))000

Но

Ответить

Максим Шпилёв

пепси
0

Полно же разборов с ляпами с прямыми эфирами, одинаковыми видосами..

Ответить

пепси

Максим
0

Всё ясно с тобой...))

Ответить

Максим Шпилёв

пепси
1
Ответить

пепси

Zzzzzzz
0

Ну как чёму...))) Тому что это МОСКВИЧ, а МОСКВИЧИ рождаются сразу с ярлыком "пидорас", который видит вся остальная страна.

Ответить

Артём Мазанов

8

Лотерея честная. Я в ней 170 рублей выиграл!

Ответить

Владимир Дыркин

Артём
0

У меня в прошлый раз все билеты были в плюсе

Ответить

Evgeniy Smirnov

5

В Москве миллиард выигрывать безопаснее, никто и не заметит, что ты миллиардер

Ответить

dmzkrsk

4

В твиттере не отписался — значит не было

Ответить

Роман Трусов

2

Если это правда и выигравший житель Москвы хоть немного умный, то мы так и не узнаем его имени. Недаром по всему миру сорвавшие джек-пот скрывают свои лица. Большие деньги - большое внимание.

Ответить

Алексей Полепчук

0

53 миллиарда приход, 53 миллиона билетов по 100 рублей, этож треть страны покупает эту дичь . почему бы не отдать миллисрд одному, какая рекламма выйдет

Ответить

Андрей Балконский

Алексей
5

У вас проблемы с математикой сэр, 5 млрд выручка.

Ответить

Никита Новосельцев

Алексей
2

Нет, просто многие покупают по 5 билетов минимум, "увеличивая" свои шансы

Ответить

Паша Красников

Никита
1

Я один раз зашёл в "Бристоль", а передо мной мамаша с дочкой (примерно двадцатипятилетней) покупали 100 новогодних лотерейных билетов, а там на каждый билет отдельный чек прикрепляется. Я никуда не торопился, а дамы были довольны.

Ответить

Дитковский

Паша
–1

Дожится до того, что вся надежда на лотерею, класс!

Ответить

dmzkrsk

Дитковский
1

Социальный лифт

Ответить

Аркадий Иванов

Дитковский
–1

Никогда такого не было и вот опять.

Ответить

Никита Новосельцев

Алексей
0

Да и приход не 53, а 5.3

Ответить

Beerman

Алексей
0

Армянская жадность. По закону, они и так себе оставляют половину призового фонда, а это минимум 2 лярда, но этого мало, поэтому на выплаты уходит мелочь, а крупные выигрыши забирают подставные счастливчики. Ты думаешь, просто так дорогим россиянам запретили играть в европейские лотереи?

Ответить

Mykola Glushchenko

1

Сразу этот видос вспомнился

Ответить

Никита Сопов

0

теоретически вполне возможно, потому что продали 53 млн билетов по 100 рублей, это 5.3 млрд выручки, миллиард отдали победителю. Плюс какие то налоги, итого - компания заработала 4 млрд рублей. Нормально так.  

Ответить

Посторонний

Никита
2

компания заработала 4 млрд рублей.

Т.е. ты считаешь, что остальных выигрышей почти не было? При том, что именно массовые выигрыши сохраняют интерес к лотерее. А выигрышный фонд в лотереях в РФ 50%.

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