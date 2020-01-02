Прямой эфир
Выигрыш стал рекордным в истории российских государственных лотерей, утверждают в компании «Столото», а комментаторы в соцсетях сомневаются в его достоверности.
Житель Москвы стал победителем новогоднего тиража лотереи «Русское лото», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз «Столото». Имя победителя не разглашается, но в компании утверждают, что билет он купил за 100 рублей. Всего в розыгрыше приняли участие 53 614 853 билета.
Согласно данным компании, миллиардный выигрыш стал рекордным в истории государственных лотерей в России.
В соцсетях новость встретили скептически.
P.S.
В сеть попало фото победителя
В Москве самое большое население в стране, логично что и билетов в Москве больше продано. Что удивительного в том, что победитель из Москвы? Если бы уж наёбывали на таком уровне, то не проблема перевести победителя в менее палевный город
Рассказать имя победителя = его ограбят/убьют через пару месяцев
Upd. Из пресс-релиза: "Столото" поздравляет победителя и приглашает его в московский лотерейный центр для оформления выигрыша"
Т.е. столото знает, что этот билет продан в Москве и всё. Какое блять имя требуют твиттерские, если сами организаторы его не знают.
Билетов продали на 5 млрд, доход есть, почему это лохотрон?
Я к этим билетам отношусь как к казино, скорее всего ты проебёшь деньги, но процесс интересный
В сети полно видосов,какое это наебалово
В сети всяких видосов полно. Про плоскую Землю, закопанные города...очень увлекательно, кстати.
Помехи на мкс земля плоская мкс снимали в студии
Самая мякотка — комментарии под видео про древние прямые дороги в лесах. Можно, примерно, прикинуть количество поехавших.
Не сталкивался с таким. Какое легендирование этим дорогам предлагают видео?
высокоразвитые цивилизации. Прямая — самый удобный маршрут для передвижения. Не поленись, поищи на YouTube. И можешь ещё посмотреть видосы про альтернативную историю (война 1812 года) . Это отдельный круг ада.
Зависть и пригоревшие пердаки? Усьо как всегда
Любое возмущение = зависть?
на..бу
Полно же разборов с ляпами с прямыми эфирами, одинаковыми видосами..
Лотерея честная. Я в ней 170 рублей выиграл!
В Москве миллиард выигрывать безопаснее, никто и не заметит, что ты миллиардер
Если это правда и выигравший житель Москвы хоть немного умный, то мы так и не узнаем его имени. Недаром по всему миру сорвавшие джек-пот скрывают свои лица. Большие деньги - большое внимание.
53 миллиарда приход, 53 миллиона билетов по 100 рублей, этож треть страны покупает эту дичь . почему бы не отдать миллисрд одному, какая рекламма выйдет
Нет, просто многие покупают по 5 билетов минимум, "увеличивая" свои шансы
Я один раз зашёл в "Бристоль", а передо мной мамаша с дочкой (примерно двадцатипятилетней) покупали 100 новогодних лотерейных билетов, а там на каждый билет отдельный чек прикрепляется. Я никуда не торопился, а дамы были довольны.
Дожится до того, что вся надежда на лотерею, класс!
Армянская жадность. По закону, они и так себе оставляют половину призового фонда, а это минимум 2 лярда, но этого мало, поэтому на выплаты уходит мелочь, а крупные выигрыши забирают подставные счастливчики. Ты думаешь, просто так дорогим россиянам запретили играть в европейские лотереи?
теоретически вполне возможно, потому что продали 53 млн билетов по 100 рублей, это 5.3 млрд выручки, миллиард отдали победителю. Плюс какие то налоги, итого - компания заработала 4 млрд рублей. Нормально так.
компания заработала 4 млрд рублей.
Т.е. ты считаешь, что остальных выигрышей почти не было? При том, что именно массовые выигрыши сохраняют интерес к лотерее. А выигрышный фонд в лотереях в РФ 50%.