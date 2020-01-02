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что происходит в интернете
Всю обнаруженную продукцию изъяли.
Роспотребнадзор в результате проверок за оборотом никотиносодержащей продукции выявил около 7 тысяч партий аналогов снюса и направил более 200 материалов в суды. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,2 миллиона рублей.
24 декабря в Роспотребнадзоре заявили, что планируют провести проверки для прекращения реализации бестабачной никотиносодержащей продукции в России. К тому моменту после месяца споров в Госдуме Дмитрий Медведев поручил прекратить незаконную продажу любых никотиносодержащих смесей из-за многочисленных новостей об отравлениях детей снюсом и его аналогами.
Оптовая и розничная продажа снюса запрещена в России с 2015 года, но его продолжают распространять, в том числе в интернете.
Причем тут тэг наркотики? Вы сигареты тоже к наркоте приравниваете?
Вообще это тоже наркотик