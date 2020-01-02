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Ольга Жигулина
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Роспотребнадзор направил в суды более 200 материалов по продаже аналогов снюса Материал редакции

Всю обнаруженную продукцию изъяли.

3 комментария
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Роспотребнадзор в результате проверок за оборотом никотиносодержащей продукции выявил около 7 тысяч партий аналогов снюса и направил более 200 материалов в суды. Общая сумма наложенных штрафов составила 3,2 миллиона рублей.

24 декабря в Роспотребнадзоре заявили, что планируют провести проверки для прекращения реализации бестабачной никотиносодержащей продукции в России. К тому моменту после месяца споров в Госдуме Дмитрий Медведев поручил прекратить незаконную продажу любых никотиносодержащих смесей из-за многочисленных новостей об отравлениях детей снюсом и его аналогами.

Оптовая и розничная продажа снюса запрещена в России с 2015 года, но его продолжают распространять, в том числе в интернете.

#законы #торговля #наркотики #новости

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3 комментария
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Ислам Маммеев

0

Причем тут тэг наркотики? Вы сигареты тоже к наркоте приравниваете?

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Дмитрий Крюгер

Ислам
6

Вообще это тоже наркотик

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LIT AF

Дмитрий
–1

И дигидрогена монооксид ещё.

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