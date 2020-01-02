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Ольга Жигулина
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В Кировской области возбудили уголовное дело на депутата из-за убийства собак Материал редакции

«Единая Россия» приостановила его членство в партии.

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В Кировской области в отношении одного из депутатов местного Законодательного собрания завели уголовное дело по статьям о жестоком обращении с животными и умышленном уничтожении чужого имущества.

По версии следствия, 29 декабря подозреваемый Вячеслав Ягдаров увидел двух собак, принадлежащих местному жителю, и «из хулиганских побуждений без значительного повода застрелил животных из ружья». Об этом стало известно сутки спустя, когда на депутата пожаловался владелец животных.

Членство Ягдарова в партии было приостановлено «до соответствующего решения суда или правоохранительных органов».

#новости #животные #регионы

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#депутаты #животные

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