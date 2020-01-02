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Ольга Жигулина
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Роспотребнадзор рекомендовал не доедать новогодние салаты 2 января Материал редакции

И хранить не более 18 часов после приготовления.

23 комментария
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Фото РИА «Новости»

Роспотребнадзор составил перечень новогодних блюд, которые могут вызвать отравление. В него вошли салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны, морсы — эти блюда, по мнению специалистов, могут вызвать отравление при ненадлежащем хранении.

Эти виды продуктов являются хорошей питательной средой для роста микрофлоры, в том числе вызывающей кишечные инфекционные заболевания и пищевые отравления.

Роспотребнадзор

Салаты без заправки порекомендовали хранить не более 18 часов при температуре от -6 до +2. Салаты, заправленные майонезом и соусами с добавлением яиц, сырых и консервированных овощей, можно хранить не более 6 часов, из варёных овощей — не более 12.

Салаты — это скоропортящиеся продукты, так как долго стоят на столе. Нахождение на столе, в тёплом помещении в течение 4-6 часов способствует развитию микрофлоры. Даже когда потом мы ставим салаты в холодильник, микрофлора уже зародилась, и в дальнейшем употребление этих салатов может привести к отравлению.

Если же вы хотите довольствоваться салатами ещё пару дней, они должны храниться всё время в холодильнике, а на стол ставиться небольшими порциями.

Роспотребнадзор

Другие готовые блюда посоветовали подвергать термической обработке.

#здоровье #роспотребнадзор #новости #новыйгод

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23 комментария
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ɥh

25

Рекомендую роспотребнадзору нахуй пойти

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Авдеев

18

Требую проверить роспотребнадзор на признаки экстремизма, так как они пытаются подорвать духовные скрепы и традиции нашего народа дожирать новогодние салаты все январские! 

Ответить

Искусный Дворянин

12

Лучше пусть посмотрят на ольвие, которые по 2 недели в магазине могут стоять в вакуумной упаковке, в итоге которые на третий день продажи уже портятся

А я в своей кастрюле уверен как в себе!

Ответить

Владимир Дыркин

6

идите в жопу, он 2 января самый вкусный

Ответить

Александра Утёнкова

Владимир
7

Настоялся

Ответить

Люц Шнайдер

6

Могли бы на полчаса раньше написать об этом.

Ответить

Mykola Glushchenko

Люц
4

F

Ответить

Андрей Николаевич

1

Но если салат не заправлять сметаной/майонезом, то можно приплюсовать еще 10-12 часов)

Ответить

Евгений Кочин

Андрей
2

Дней конечно

Ответить

Нелли

1

как раз приступила к тазику оливье

Ответить

Dragan Velimirovic

1

Сколько раз новогодние салаты доедал (причем не только 2-го января) - ни разу не отравился.

Ответить

That cat

–3

Клуб любителей поесть говна объявляю закрытым.

Ответить

Человек-человек

That
2

Создал закрытый клуб с одним человеком, молодец

Ответить

Дратути)0)

0

Значит можно 3 января

Ответить

Ilya Grigöryev

0

после страйка отравлений не храню еду больше дня и выкидываю при любых сомнениях

Ответить

Елизавета Николаева

0

А мы доедаем. И ничего.

Ответить

Виталий Лановой

Елизавета
0

И ничего хорошего

Ответить

Елизавета Николаева

Виталий
0

Предлагаете выбрасывать продукт? А я не могу.

Люди с блокадного Ленинграда крошки подбирали, мышей ели. А тут мне предлагают выбрасывать нормальную еду. Я и так вижу, можно ли есть или нет.

Ответить

плюшевый батон

Елизавета
0

А бедные люди в средневековье? Ничего брали и гнильё ели и мы поедим!

Ответить

Елизавета Николаева

плюшевый
0

Вы жене указывайте, чтобы она вам кухарила индивидуально, утром, днем и вечером, если ей нравится ваше чистоплюйство. А то чистоплюи, но за чужой счет.
 

У меня муж и дети нормальные.

Ответить

плюшевый батон

0

Я понимаю что чуть этих советов в массовости и в том что определённый процент людей не отправится благодаря им, но я пиздец чистоплюй, а все последние разы травился непонятно от чего.

Ответить

Kir Kirsky

0
Ответить

Владимир Моденов

0

Но... простите, что может быть лучше, как не картина, когда ты, проснувшись второго с утра, вспоминаешь, что твой холодильник ломится от остатков разных салатиков, и ты бежишь, проголодавшийся, с постельки прямиком к нему; хапаешь все эти тарелочки, отрезаешь ломтик хлебца и всё это с упоением поглощаешь? Что, скажите мне? ЧТО?

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