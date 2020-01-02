Прямой эфир
И хранить не более 18 часов после приготовления.
Роспотребнадзор составил перечень новогодних блюд, которые могут вызвать отравление. В него вошли салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы пюре, блинчики с мясом и творогом, рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны, морсы — эти блюда, по мнению специалистов, могут вызвать отравление при ненадлежащем хранении.
Салаты без заправки порекомендовали хранить не более 18 часов при температуре от -6 до +2. Салаты, заправленные майонезом и соусами с добавлением яиц, сырых и консервированных овощей, можно хранить не более 6 часов, из варёных овощей — не более 12.
Другие готовые блюда посоветовали подвергать термической обработке.
Требую проверить роспотребнадзор на признаки экстремизма, так как они пытаются подорвать духовные скрепы и традиции нашего народа дожирать новогодние салаты все январские!
Лучше пусть посмотрят на ольвие, которые по 2 недели в магазине могут стоять в вакуумной упаковке, в итоге которые на третий день продажи уже портятся
А я в своей кастрюле уверен как в себе!
идите в жопу, он 2 января самый вкусный
Могли бы на полчаса раньше написать об этом.
Но если салат не заправлять сметаной/майонезом, то можно приплюсовать еще 10-12 часов)
Сколько раз новогодние салаты доедал (причем не только 2-го января) - ни разу не отравился.
Клуб любителей поесть говна объявляю закрытым.
после страйка отравлений не храню еду больше дня и выкидываю при любых сомнениях
А мы доедаем. И ничего.
И ничего хорошего
Предлагаете выбрасывать продукт? А я не могу.
Люди с блокадного Ленинграда крошки подбирали, мышей ели. А тут мне предлагают выбрасывать нормальную еду. Я и так вижу, можно ли есть или нет.
А бедные люди в средневековье? Ничего брали и гнильё ели и мы поедим!
Вы жене указывайте, чтобы она вам кухарила индивидуально, утром, днем и вечером, если ей нравится ваше чистоплюйство. А то чистоплюи, но за чужой счет.
У меня муж и дети нормальные.
Я понимаю что чуть этих советов в массовости и в том что определённый процент людей не отправится благодаря им, но я пиздец чистоплюй, а все последние разы травился непонятно от чего.
Но... простите, что может быть лучше, как не картина, когда ты, проснувшись второго с утра, вспоминаешь, что твой холодильник ломится от остатков разных салатиков, и ты бежишь, проголодавшийся, с постельки прямиком к нему; хапаешь все эти тарелочки, отрезаешь ломтик хлебца и всё это с упоением поглощаешь? Что, скажите мне? ЧТО?