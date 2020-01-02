Салаты — это скоропортящиеся продукты, так как долго стоят на столе. Нахождение на столе, в тёплом помещении в течение 4-6 часов способствует развитию микрофлоры. Даже когда потом мы ставим салаты в холодильник, микрофлора уже зародилась, и в дальнейшем употребление этих салатов может привести к отравлению.

Если же вы хотите довольствоваться салатами ещё пару дней, они должны храниться всё время в холодильнике, а на стол ставиться небольшими порциями.