За год в городе было зарегистрировано единственное ДТП со смертельным исходом.

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Фото NTB

В 2019 году на норвежских дорогах, согласно данным национального дорожного управления, не погиб ни один ребёнок. При этом в столице Норвегии за год произошло только одно ДТП со смертельным исходом: водитель скончался, когда его автомобиль врезался в забор. Не было зарегистрировано ни одного летального ДТП с участием пешеходов или велосипедистов.

Показатель смертности неуклонно снижался в течение последних десятилетий как для столицы, так и для страны: в 1970 году на норвежских дорогах погибли 560 человек, 101 из них — дети. В 1985 году погибли 482 человека, а в 2019 по всей стране жертвами ДТП стали 110 человек. В Осло в 1975 году на дорогах погиб 41 человек.