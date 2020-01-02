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Ольга Жигулина
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Исследование: В 2019 году на дорогах Осло не погиб ни один пешеход или велосипедист Материал редакции

За год в городе было зарегистрировано единственное ДТП со смертельным исходом.

23 комментария
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Фото NTB

В 2019 году на норвежских дорогах, согласно данным национального дорожного управления, не погиб ни один ребёнок. При этом в столице Норвегии за год произошло только одно ДТП со смертельным исходом: водитель скончался, когда его автомобиль врезался в забор. Не было зарегистрировано ни одного летального ДТП с участием пешеходов или велосипедистов.

Показатель смертности неуклонно снижался в течение последних десятилетий как для столицы, так и для страны: в 1970 году на норвежских дорогах погибли 560 человек, 101 из них — дети. В 1985 году погибли 482 человека, а в 2019 по всей стране жертвами ДТП стали 110 человек. В Осло в 1975 году на дорогах погиб 41 человек.

Предположительно, на улучшение ситуации могли повлиять такие факторы, как значительное ограничение скорости внутри города и сокращение автомобильных дорог в центральных районах Осло, а также улучшение качества дорожного покрытия и современное оснащение автомобилей. Кроме того, всё более популярными в Норвегии становятся велосипеды.

#транспорт #норвегия #европа #исследования #новости

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23 комментария
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Алан Бабицкий

32

Путин : Вы что хотите как в гейропке ?

Народ : Да, хотим.

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Justified Stallion

Алан
10

Путин: Ничего, вот вам ещё пара новых законов, чтобы хотелось только кушать, и было не до гейропки.

Ответить

Леонид Кожемяка

Justified
2

Путин как организатор воровства в крупных масштабах - ВИНОВЕН в смерти людей! #петицияООН Коррупция в России из разряда преступлений переросла в форму государственного управления, что не позволяет народу остановить её в рамках российского законодательства. https://change.org/p/запретить-въезд-во-все-страны-должностным-лицам-рф-арестовать-их-зарубежные-счета-prohibit-entry-into-all-countries-by-officials-of-the-russian-federation-arrest-their-foreign-accounts/u/25539424

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Дитковский

8

Это страны из другой планеты, нам (СНГ) еще лет 200 нужно для того, что-бы быдло и сын быдла и внук быдла сдох (и я втч.) и начало созревать нормальное общество.

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Brown Zweig

Дитковский
3

Ну, на самом деле мышление людей в 80-ые, 90-ые, 00-ые и 10-ые довольно сильно отличается, так что есть позитивные прогнозы, чтобы дожить до "нормального" общества

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Ромыч Хомыч

Brown
–2

Конечно отличается. В 80е образованных и думающих людей было больше.

Ответить

Евгений Лазарев

Ромыч
3

Такая глупость)

Ответить

badkid

Ромыч
3

А что же с этими людьми тогда стало в 90х? Или их подменили просто инопланетяне?

Ответить

That cat

badkid
0

Отупели/ассимилировались/съеблись

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Ромыч
2

Эти образованные и умные люди потом заряжали воду у телека и несли своё бабло в Хапёр-инвесты и прочие МММ

Ответить

That cat

Дмитрий
1

А теперь ходют на лекции Миши Советова и тренинги Энтони Боббинса.

Ответить

Валера Певнев

That
0

Это всё те же люди

Ответить

That cat

Валера
0

Нет, это молодые и прогрессивные внимают разного уровня капиталистическим живодёрам.

Ответить

Дмитрий Орлов

Дитковский
2

70 лет совка = 70 лет отставания

Ответить

dmzkrsk

3

Как же хочется не умирать на дорогах

Ответить

Дмитрий Алексеевич

dmzkrsk
2

Извините, у нас Россия

Ответить

Weall FAlldown

2

Пассажир в Европе : *пристёгивается*
На пост-совке: « да нахуй) живы будем, не помрём»

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Алекс Слободских

Weall
2

На пост-совке: "да чё ты пристёгиваешься, там заглушка стоит, не вытаскивай, пищать не будет"

Ответить

Kyler

Weall
2

Иконки на торпеде защитят

Ответить

Илья ИзТартар

–2

Отличные новости, можно в итоги ежегодного "нечего не случилось" тогда всю Монголию ставить.

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Рог Кирилл

Илья
3

Но в целом это реальное достижение.

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Real Spartan

0
Ответить

Джордж Харви

0

Просто трупы умеют прятать

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