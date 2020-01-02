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За год в городе было зарегистрировано единственное ДТП со смертельным исходом.
В 2019 году на норвежских дорогах, согласно данным национального дорожного управления, не погиб ни один ребёнок. При этом в столице Норвегии за год произошло только одно ДТП со смертельным исходом: водитель скончался, когда его автомобиль врезался в забор. Не было зарегистрировано ни одного летального ДТП с участием пешеходов или велосипедистов.
Показатель смертности неуклонно снижался в течение последних десятилетий как для столицы, так и для страны: в 1970 году на норвежских дорогах погибли 560 человек, 101 из них — дети. В 1985 году погибли 482 человека, а в 2019 по всей стране жертвами ДТП стали 110 человек. В Осло в 1975 году на дорогах погиб 41 человек.
Предположительно, на улучшение ситуации могли повлиять такие факторы, как значительное ограничение скорости внутри города и сокращение автомобильных дорог в центральных районах Осло, а также улучшение качества дорожного покрытия и современное оснащение автомобилей. Кроме того, всё более популярными в Норвегии становятся велосипеды.
Путин : Вы что хотите как в гейропке ?
Народ : Да, хотим.
Путин: Ничего, вот вам ещё пара новых законов, чтобы хотелось только кушать, и было не до гейропки.
Путин как организатор воровства в крупных масштабах - ВИНОВЕН в смерти людей! #петицияООН Коррупция в России из разряда преступлений переросла в форму государственного управления, что не позволяет народу остановить её в рамках российского законодательства. https://change.org/p/запретить-въезд-во-все-страны-должностным-лицам-рф-арестовать-их-зарубежные-счета-prohibit-entry-into-all-countries-by-officials-of-the-russian-federation-arrest-their-foreign-accounts/u/25539424
Это страны из другой планеты, нам (СНГ) еще лет 200 нужно для того, что-бы быдло и сын быдла и внук быдла сдох (и я втч.) и начало созревать нормальное общество.
Ну, на самом деле мышление людей в 80-ые, 90-ые, 00-ые и 10-ые довольно сильно отличается, так что есть позитивные прогнозы, чтобы дожить до "нормального" общества
Конечно отличается. В 80е образованных и думающих людей было больше.
Эти образованные и умные люди потом заряжали воду у телека и несли своё бабло в Хапёр-инвесты и прочие МММ
Как же хочется не умирать на дорогах
Пассажир в Европе : *пристёгивается*
На пост-совке: « да нахуй) живы будем, не помрём»
На пост-совке: "да чё ты пристёгиваешься, там заглушка стоит, не вытаскивай, пищать не будет"
Отличные новости, можно в итоги ежегодного "нечего не случилось" тогда всю Монголию ставить.