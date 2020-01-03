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86,7% из проанализированных 290 тысяч рейсов «Аэрофлота» были выполнены вовремя.
«Аэрофлот» признали самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире в 2019 году по версии аналитической компании Cirium. По словам генерального директора Cirium Джереми Боуэна, на улучшение этого параметра повлияло то, что авиакомпания «стала более эффективно контролировать все окружающие факторы».
Аналитики изучили 290 тысяч рейсов российского перевозчика и обнаружили, что 86,7% были выполнены вовремя. В топ-3 пунктуальных авиакомпаний попали японская ANA (точность на 86,26% рейсах) и американская Delta Air Lines (85,69%).
Московский аэропорт «Шереметьево» также занял первое место в мире по своевременности вылетов (95,01% точности, среднее время задержки составило всего 15 минут). Кроме него, в топе-3 среди аэропортов китайские Гуанчжоу Байюнь и Пудун, у них задержка составила 58 и 55 минут соответственно, а показатели пунктуальности отправки рейсов — 92,5% и 91%.
Раскрою вам секрет "аэрофлота", они каждый раз на 20-30 минут раньше запланированого вылетают. Когда в российских аэропортах естественно. А в чужие прилетают раньше.
В статистику не попали отмененные рейсы. При каждом чихе погоды Аэрофлот отменяет сотни рейсов разом.
Плюс летом у них был бардак с багажом.
Молчали бы в тряпочку.