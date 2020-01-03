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Всего определены 22 пострадавших.
В США суд предварительно постановил, что владельцы студии Girls Do Porn обязаны выплатить около 12,7 миллиона долларов 22 девушкам, которых запугивали, чтобы заставить сниматься, и обманывали о том, как именно будут распространяться видео с их участием. Решению предшествовало длительное судебное разбирательство и 99-дневный гражданский процесс.
Во время разбирательства было установлено, что истицам на момент заключения контрактов было от 17 до 22 лет, их привезли в Сан-Диего и снимали в гостиничных номерах. Каждую уверяли, что видео не попадёт в интернет и будет распространяться на носителях, а настоящие имена не раскроют. Иногда им угрожали, чтобы заставить подписать контракт, давали алкоголь и наркотики перед подписанием.
Некоторое время спустя ролики с их участием оказались на Pornhub, YouPorn и других сайтах, многие из них собрали миллионы просмотров, а имена девушек раскрывались в комментариях. Они подверглись преследованиям, меняли имена и место жительства, были и те, кто задумывался о самоубийстве.
Суд постановил, что Girls Do Porn должна вернуть им все изображения и видео с их участием, а также передать авторские права.
В середине октября Pornhub удалил канал Girls Do Porn после обвинения, выдвинутого студии ФБР, хотя девушки выступили с обвинениями ещё в июне. При этом ролики удалили только с канала студии, а не со всего сайта.
- уверяли, видео не попадет в интернет
- будет распространяться на носителях
не перестаю орать с этого
-Girls Do Porn должна вернуть им все изображения и видео с их участием
Верните, блеать, хотя бы это фото.
Ну, как минимум, студия не должна была выкладывать их на своём канале порнохаба
Просматривавшим видео положена компенсация? Я вот не знал, что девушек заставляли, и возмущен!
Зачем кого-то что-то заставлять, если есть те, кто это побежит делать вперёд и с песней?
Это они только сейчас вспомнили, что не бежали вперед и с песней.
Там если по ссылкам походить, то можно узнать, что участницы кинокартин были еще с 2009 года, так что эффект #metoo мог сработать. Так же там больше 100 девушек снималось, но выплаты только 22-ум будут