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Ольга Жигулина
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Студию Girls Do Porn обязали выплатить $12,7 млн девушкам, которых принуждали сниматься в порно Материал редакции

Всего определены 22 пострадавших.

15 комментариев
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Фото NBC

В США суд предварительно постановил, что владельцы студии Girls Do Porn обязаны выплатить около 12,7 миллиона долларов 22 девушкам, которых запугивали, чтобы заставить сниматься, и обманывали о том, как именно будут распространяться видео с их участием. Решению предшествовало длительное судебное разбирательство и 99-дневный гражданский процесс.

Во время разбирательства было установлено, что истицам на момент заключения контрактов было от 17 до 22 лет, их привезли в Сан-Диего и снимали в гостиничных номерах. Каждую уверяли, что видео не попадёт в интернет и будет распространяться на носителях, а настоящие имена не раскроют. Иногда им угрожали, чтобы заставить подписать контракт, давали алкоголь и наркотики перед подписанием.

Некоторое время спустя ролики с их участием оказались на Pornhub, YouPorn и других сайтах, многие из них собрали миллионы просмотров, а имена девушек раскрывались в комментариях. Они подверглись преследованиям, меняли имена и место жительства, были и те, кто задумывался о самоубийстве.

Суд постановил, что Girls Do Porn должна вернуть им все изображения и видео с их участием, а также передать авторские права.

В середине октября Pornhub удалил канал Girls Do Porn после обвинения, выдвинутого студии ФБР, хотя девушки выступили с обвинениями ещё в июне. При этом ролики удалили только с канала студии, а не со всего сайта.

#новости #порно #право #pornhub

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15 комментариев
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Василий Лебедев

8

- уверяли, видео не попадет в интернет
- будет распространяться на носителях

не перестаю орать с этого

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Василий Лебедев

Василий
5

-Girls Do Porn должна вернуть им все изображения и видео с их участием

Верните, блеать, хотя бы это фото.

Ответить

пепси

Василий
1

she-hulk

Ответить

пепси

Василий
2

В порно не от большого ума идут так то...))

Ответить

Виктор Ганелес

Василий
0

Ну, как минимум, студия не должна была выкладывать их на своём канале порнохаба

Ответить

пепси

3

Жаль малых

(я дрочил)

Ответить

Kyler

пепси
0

Да, достойный материал

Ответить

Андрей Галицкий

2

Просматривавшим видео положена компенсация? Я вот не знал, что девушек заставляли, и возмущен!

Ответить

andorus

1

В закладки☺️

Ответить

Mikhail Lukup

1

Зачем кого-то что-то заставлять, если есть те, кто это побежит делать вперёд и с песней?

Ответить

Василий Лебедев

Mikhail
–1

Это они только сейчас вспомнили, что не бежали вперед и с песней.

Ответить

Человек-человек

1

Там если по ссылкам походить, то можно узнать, что участницы кинокартин были еще с 2009 года, так что эффект #metoo мог сработать. Так же там больше 100 девушек снималось, но выплаты только 22-ум будут

Ответить

Антон Крившенко

0

Ждем гнилых моралистов в каментах

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Kyler

0

О чем там видеопродукция, можно ознакомиться, друг попросил?

Ответить

Ешь Черри

Kyler
0

F

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