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Ольга Жигулина
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У активиста из Татарстана, снявшего видео про суд над Песковым и Сечиным, прошёл обыск Материал редакции

По делу об оскорблении представителя власти.

9 комментариев
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К активисту Кариму Ямадаеву из Набережных Челнов, снявшему видео про суд над Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным, приходили силовики с обыском по делу об оскорблении представителя власти. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Апологию протеста».

Во время следственных действий Ямадаева расспрашивали про снимаемый им веб-сериал «Судья Грэмм», в первой серии которого проходит суд над Песковым и Сечиным, и обоих приговаривают к смертной казни.

Ямадаева допросили в Следственном комитете и отпустили в статусе свидетеля. Обыски также прошли в офисном помещении и у родителей активиста.

#право #новости #протесты

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9 комментариев
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Nikita

3

Где ссылка на видео?

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Danila Poyarkov

Nikita
0

(Осторожно, шок-контент)

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exwaifu

Nikita
–1

Интересуетесь таким? Пройдёмте с нами.

Ответить

Alexander Opilatov

0

А где представители власти? Сечин - "бизнесмен", Песков всего лишь пресс-секретарь

Ответить

Тимур Азизов

0

интересно а силовики знают что они таким образом рекламируют этот сериал, теперь мне хочется посмотреть этот сериал, я о нем ничего не знал

Ответить

Danila Poyarkov

Тимур
0

Тебе быстро расхочется

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Василий Лебедев

Danila
0

Следующий кадр типа такого что ли?

Ответить

Danila Poyarkov

Василий
0

Не угадал

Ответить

Василий Лебедев

Danila
0

Почти угадал.

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