По делу об оскорблении представителя власти.

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К активисту Кариму Ямадаеву из Набережных Челнов, снявшему видео про суд над Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным, приходили силовики с обыском по делу об оскорблении представителя власти. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Апологию протеста».

Во время следственных действий Ямадаева расспрашивали про снимаемый им веб-сериал «Судья Грэмм», в первой серии которого проходит суд над Песковым и Сечиным, и обоих приговаривают к смертной казни.