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По делу об оскорблении представителя власти.
К активисту Кариму Ямадаеву из Набережных Челнов, снявшему видео про суд над Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным, приходили силовики с обыском по делу об оскорблении представителя власти. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на «Апологию протеста».
Во время следственных действий Ямадаева расспрашивали про снимаемый им веб-сериал «Судья Грэмм», в первой серии которого проходит суд над Песковым и Сечиным, и обоих приговаривают к смертной казни.
Ямадаева допросили в Следственном комитете и отпустили в статусе свидетеля. Обыски также прошли в офисном помещении и у родителей активиста.
Где ссылка на видео?
А где представители власти? Сечин - "бизнесмен", Песков всего лишь пресс-секретарь
интересно а силовики знают что они таким образом рекламируют этот сериал, теперь мне хочется посмотреть этот сериал, я о нем ничего не знал
Тебе быстро расхочется
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