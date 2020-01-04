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Военные утверждают, что США не наносили авиаударов к северу от Багдада.
Неизвестный самолёт нанёс авиаудар по автоколонне вблизи города Таджи. Согласно версии иракского телевидения, за нападением стоят США, а мишенью стали члены группировки «Силы народной мобилизации», состоящей из мусульман-шиитов.
Представители организации также обвинили США в организации авиаудара. В заявлении СНМ говорится, что в машинах находились не солдаты, а медики. По непроверенным данным местных СМИ, в результате удара погибли шесть человек, а трое получили тяжёлые ранения.
Американские военные отрицают проведение операций. Официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс заявил, что коалиция не проводила авиаударов вблизи Таджи в последние несколько дней.
3 января американские ВВС совершили удар по международному аэропорту Багдада с помощью беспилотников. В результате был убит главный военный стратег Ирана Касем Сулеймани.
неизвестный самолет
Причем тут Трамп? Может это Наиля Аскер-Заде?
Политические ток-шоу на ТВ после новогодних каникул просто разорвет походу
Трамп под конец решил по полной вкусить что такое быть президентом
Блядь, сколько у них там генералов?
Трамп красавчик просто. Браво!
Шиитское ополчение то чем не угодило?)
Тем, что колпашит ДАИШ — одних из наиболее агрессивных головорезов КТШСС «СГА». 🤷🏼♂️
А вчера это же фото было в статье про убийство главного военного стратега.
"Это же" относительно чего? В текущей статье нет этого фото
Давайте, друзья мои, отметим этот знаменательный день, и откроем бутылку прекрасного шампанского! Ура! Друзья мой! Ура!
Понятно чего США с СА сьебали из Сирии. Ловить там стало нехуй, Асада не осилили, но теперь бы ещё и в Ираке не проебать полимеры.
Эрдоган там ещё собирает группировку в Ливию.
Процесс демократизации в отдельных регионах продолжается.
США уничтожили исламского фанатика, столпа одного из самых агрессивных религиозных режимов.
Официальные российские патриоты тут же поставили этого фанатика вровень с Жуковым.
Патриотизм головного мозга неизбежно ведёт к слабоумию.
Ещё "патриоты" пишут, что Сулеймани - победитель ИГИЛ.
Мне кажется, это уже статья за неуважение к путину.
Каждый младенец ведь знает, что ИГИЛ победил путин.
Причем трижды.
Или уже даже четырежды.
Каждый младенец ведь знает, что ИГИЛ победил путин.
Ты все врешь. Игил же Трамп победил и уже несколько раз.