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Дамир Камалетдинов
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В Ираке заявили об авиаударе США по автоколонне с медиками. Американские власти всё отрицают Материал редакции

Военные утверждают, что США не наносили авиаударов к северу от Багдада.

28 комментариев
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Снимки нападения на колонну иракского ополчения  Фото из твиттера Мустафы Аль-Хакани​

Неизвестный самолёт нанёс авиаудар по автоколонне вблизи города Таджи. Согласно версии иракского телевидения, за нападением стоят США, а мишенью стали члены группировки «Силы народной мобилизации», состоящей из мусульман-шиитов.

Представители организации также обвинили США в организации авиаудара. В заявлении СНМ говорится, что в машинах находились не солдаты, а медики. По непроверенным данным местных СМИ, в результате удара погибли шесть человек, а трое получили тяжёлые ранения.

Американские военные отрицают проведение операций. Официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс заявил, что коалиция не проводила авиаударов вблизи Таджи в последние несколько дней.

3 января американские ВВС совершили удар по международному аэропорту Багдада с помощью беспилотников. В результате был убит главный военный стратег Ирана Касем Сулеймани.

#иран #сша #военные #новости

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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28 комментариев
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Алексей Логачев

25

 неизвестный самолет

Причем тут Трамп? Может это Наиля Аскер-Заде?

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Владимир Дыркин

Алексей
7

Табличками кидается?

Ответить

Сергей Рязанцев

Алексей
7

Костин же обещал ответить

Ответить

a handsome cat

11

Политические ток-шоу на ТВ после новогодних каникул просто разорвет походу

Ответить

Эдуард Гладышев

a
2

Под этот шумок можно и налоги поднять

Ответить

пепси

a
0

В голове прозвучат голос Соловьева со словами "Не стоит ли нам, России, вмешаться в происходящие? + какая-то болтология про муриканцев"

Ответить

Алексей Селезнев

8

Трамп под конец решил по полной вкусить что такое быть президентом

Ответить

пепси

Алексей
5

ЕБАТЬ так ЕБАТЬ!

Ответить

Bad Bear

Алексей
0

Кто сказал что это его конец

Ответить

Mattur

3

Блядь, сколько у них там генералов?

Ответить

Владимир Дыркин

Mattur
8

Россию по количеству генералов им всё равно не переплюнуть.

Ответить

Сергей Рязанцев

Mattur
8

Теперь меньше

Ответить

пепси

Mattur
0

-2

Ответить

Миша Давыдов

Mattur
0

Бля, поцаны, Матт его ур вернулся!

Ответить

Ekkie

5

С новым годом) 

Ответить

Владимир Дыркин

2

Трамп красавчик просто. Браво!

Ответить

Weall FAlldown

Владимир
2

Шиитское ополчение то чем не угодило?)

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Weall
0

Тем, что колпашит ДАИШ — одних из наиболее агрессивных головорезов КТШСС «СГА». 🤷🏼‍♂️

Ответить

Mr. LoveJoy

Виталий
8

А что скажете насчёт ШУЕ ППШ?

Ответить

George Morozenko

2

А вчера это же фото было в статье про убийство главного военного стратега.

Ответить

Sergey Michko

George
0

"Это же" относительно чего? В текущей статье нет этого фото

Ответить

George Morozenko

Sergey
1

уже нет ) но было.

Ответить

Stan Majors

George
0

Еее фактчекинг

Ответить

Mikhail Lukup

2

Давайте, друзья мои, отметим этот знаменательный день, и откроем бутылку прекрасного шампанского! Ура! Друзья мой! Ура!

Ответить

Weall FAlldown

1

Понятно чего США с СА сьебали из Сирии. Ловить там стало нехуй, Асада не осилили, но теперь бы ещё и в Ираке не проебать полимеры.
Эрдоган там ещё собирает группировку в Ливию.
Процесс демократизации в отдельных регионах продолжается.

Ответить

Andre Kisennger

1

США уничтожили исламского фанатика, столпа одного из самых агрессивных религиозных режимов.

 
Официальные российские патриоты тут же поставили этого фанатика вровень с Жуковым.
Патриотизм головного мозга неизбежно ведёт к слабоумию. 

 Ещё "патриоты" пишут, что Сулеймани - победитель ИГИЛ.
Мне кажется, это уже статья за неуважение к путину.
Каждый младенец ведь знает, что ИГИЛ победил путин.
Причем трижды.
Или уже даже четырежды.

Ответить

Michael Smith

Andre
0

Каждый младенец ведь знает, что ИГИЛ победил путин.

Ты все врешь. Игил же Трамп победил и уже несколько раз.

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Бархатный Каприз

–1

Это новости от Internet Explorer или ещё одного крутого типа завалили?

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