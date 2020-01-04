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Дамир Камалетдинов
2782

Глава Ливийской национальной армии заявил, что военные изгонят любые иностранные войска из страны Материал редакции

Он выступил с заявлением после того, как Турция одобрила ввод войск в Ливию по просьбе правительства страны.

48 комментариев
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Лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар заявил, что его войска будут противостоять любым иностранным военным, оказавшимся в стране. Он выступил с обращением после того, как власти Ливии обратились к Турции с просьбой о военной помощи.

В телеобращении Хафтар напрямую не упоминал Турцию, однако пригрозил властям страны. Он обвинил страну в попытке «колонизировать» Ливию и отметил, что жители Турции должны восстать «против авантюриста, толкающего армию на смерть».

Лидер ЛНА также обвинил президента Турции Эрдогана в попытке разжечь конфликт, чтобы пошатнуть безопасность в регионе и возродить османское наследие.

До этого правительство Ливии, спонсируемое ООН, запросило у Турции военную помощь, опасаясь нападения со стороны Хафтара. Турецкий парламент одобрил введение войск в страну.

#новости #ливия #турция

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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48 комментариев
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Сергей Рязанцев

39
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Бдительный Бородавочник

Сергей
0

Смешно

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Roman Sapon

Сергей
0

А то, что иранского генерала кокнули? 

Ответить

Дмитрий .

10

Ну если учесть что бюджет всей этой армии Ливии не больше чем стоимость одного американского авианосца я бы на их месте вообще сидел молчал. Единственное что удерживает Америку от взять и разъебать всю эту свалку шаверм это соглашения между цивилизованными странами.

Ответить

J S

Дмитрий
5

Единственное что удерживает Америку от взять и разъебать всю эту свалку шаверм это соглашения между цивилизованными странами.

Что же они ИГИЛ все не разьебут или талибов? И из Сирии и из Афгана они сьебались не победив. И никакие соглашения между цивилизованными странами им не помешали туда вторгнуться.

Ответить

Дмитрий .

J
5

Потому что ИГИЛ и талибы это не армия, а секта, они могут жить и маскироваться под обычных людей и вести партизанскую войну и ты никогда с ограниченным контингентом войск не сможешь полностью всех вычислить и зачистить для этого нужно полностью оккупировать страну. 

 
В Ирак, например, Американцы вторглись из-за подозрений в использовании Хуссейном химического оружия, а в Афганистане они борются с террористами.

Ответить

J S

Дмитрий
5

разъебать всю эту свалку шаверм

это не армия, а секта

А, значит свалку шаверм разьебать они всё-таки не могут.
Весь БВ это сплошная секта если что, кроме турков и Израиля там нет светских государств.

Ответить

Дмитрий .

J
0

Как работает армия из покон веков, мини гайд для начинающих стратегов.

1.Две страны(это важно) объявляют войну либо же одна просто вторгается в другую, но тем не менее это на уровне стран, а не отдельных регионов или областей.

2. Армия которая сильнее, побеждает другую армию. Мужиков казнят, баб насилуют, забирают добычу и уходят домой. Либо оккупируют если это принесет выгоду.

Со временем все стало несколько более гуманным, не так часто стали убивать гражданских, появились какие то международные правила и соглашения, но принцип остался тем же. 

Ответить

J S

Дмитрий
6

Ты начинал говорить за кучку шаверм, которые можно разъебать не напрягаясь по твоим словам.

А теперь оказывается, чтобы разьебать кучку шаверм, им надо собрать регулярную армию и объявить войну, а пока не соберут они секта и партизаны и победить не получится.

То есть пришли к тому, что кучку шаверм разъебать не получится. ЧТД.

Ответить

Дмитрий .

J
0

Конечно не получится, пока официально войну не объявят или армия Америки не вторгнется туда с войной с каким-нибудь важным предлогом. 

Ответить

Кенчанский

Дмитрий
2

Кучка шаверм

Цивилизованные страны

Со временем это стало гуманным, стали убивать гражданских не так много

Удивительно, что спустя столько лет, ты не слышал ни про Хиросиму с Нагасаки, ни про Косово и множество других примеров ведения боевых действий «цивилизованными» гуманными американскими военными.

Ответить

Дмитрий Бачинин

J
1

Дык ИГИЛ они разьебали на территории Ирака давным-давно.
А мы в Сирии третий год "войска выводим"))
"Аль Канда" в Афганистане развалена.
А руководство талибов из Кремля не вылазит.

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
0

Аль Канада 

Ответить

Andre Kisennger

J
0

из сирии сша ни куда не уходили

там самая большая авиационная группировка
остальные пэпуасы по сравнению с ней пыль на тапочках трампа

Ответить

J S

Andre
1

https://m.lenta.ru/news/2018/12/19/out_of_syria/amp/

США объявили об уходе из Сирии
США начали вывод своих военных из Сирии. Такое заявление сделали в Белом доме. Как отмечается в…
m.lenta.ru
Ответить

Andre Kisennger

J
1

и шо?

вывели сто человек и обратно ввели

Ответить

J S

Andre
1

Какие 100 человек, у них там были крупные наземные базы, которые русским уже отдали.

Все операции в Сирии они свернули, осталась кучка людей, где нефтяные вышки и все.

Ответить

Andre Kisennger

J
0

каким срузским?

глянь на карту, отдали туркам там север сирии
а восточный ефрат под контролем прокси сша курдов под инстпукторами сша
кто суется на левый берег авиация разносит в хлам, курды добивають шевелящихся

Ответить

J S

Andre
0

Ты вообще не в теме, США были против ввода турецких войск, курдов они просто бросили, никаких прокси там не осталось.

Ответить

Andre Kisennger

J
0
Ответить

Andre Kisennger

J
0

США начали укреплять базы на северо-востоке Сирии в районе границы с Турцией и Ираком вблизи нефтяных месторождений. В провинции Хасеке на северо-востоке Сирии США расширяют пять военных баз и блокпостов.

Кроме того, США создают еще два блокпоста в населенных пунктах Кахтания в Хасеке и Химо в районе Камышлы. 

американские военные размещены уже на 11 базах и блокпостах в Сирии. Пять баз находятся в Хасеке, четыре - в Дейр-эз-Зоре и две - в Ракке. В провинции Дейр-эз-Зор США строят еще два блокпоста. 

Ответить

Tural M

Дмитрий
0

от их армии вообще что-то осталось?

Ответить

Дмитрий .

Tural
4

Если к Российской армии сам термин армия в современном понятии уже иногда становится сложно применить из-за сильной отсталости по вооружению и такому явлению как призыв (хотя, тем не менее, при всех минусах она все же что-то может противопоставить топовым армиям), то что вообще говорить об этих помойках из Африки, которые даже с крохотным Израилем не могут справится уже хуилион лет. 

Ответить

Миша Давыдов

–7

Чё, молодняк, пиздуйте в армию срочниками дохнуть, ахахаха. Побольше бы мужского населения передохло, тогда тяночки на хикк перейдут.

Ответить

Александр Корнеев

Миша
22

Не фантазируй. Перейдут на лесбийские утехи.

Ответить

Сергей Рязанцев

Александр
24

Теперь я начал фантазировать.

Ответить

пепси

Сергей
3

Я тоже
Лесбы в хиджабе ммм

Ответить

Ильюша Громозов

Миша
0

Ты же первый начнешь по мальчикам скучать мишаня 😜

Ответить

Weall FAlldown

–4

Думаю даже в этом треде найдутся защитники американской политики на Востоке) в какую напруженную точку не ткни, везде были попытки демократизации Ливия, Ирак, Сирия (вроде отбилась)

Ответить

Бдительный Бородавочник

Weall
–9

На этом ресурсе большинство защитников США, даже когда последние будут срать говном им в рот, будут убежать себя и окружающих в правильности их действий.

Ответить

Дмитрий .

Бдительный
0

Не думал почему так происходит? 

Ответить

Splink Blash

Дмитрий
0

Почему же?

Ответить

Дмитрий Орлов

Splink
2

Потому что бдительный шизойд пишет фантазии из своего манямирка

Ответить

пепси

Дмитрий
1

Браво, Дмитрий!

Ответить

Дмитрий .

Splink
0

Потому что в заведомо проигранной битве лучше быть дружелюбным со своим оппонентом, чтобы тебя потом не втаптывали в грязь за необдуманные слова. Смотрите, вчера Ливийцы, Сирийцы итд орали на своих площадях что НАТО враг номер один, но сегодня они на своих дырявых лодках пытаются попасть в Европу. Стоило ли оно того чтобы воевать и абсолютно без шансов отстаивать независимость своего диктатора ради потери возможности дальнейшей жизни в стране в принципе

.
P.S. Для особых гениев, поясню, что к России это не относится и мы можем выебываться ещё довольно долго не боясь военнего вторжения, пока вместо ядерного оружия не придумают что-то покруче или не научатся полностью сбивать все ракеты на подлёте к цели.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

0

Итак, эскалация напряжённости тока в Иране и Ливии? Или где-то ещё? 🧐

Ответить

пепси

Виталий
11

В пердаках

Ответить

Andre Kisennger

0

Фельдмаршал Халифа Хафтар в ответ на решение турецкого парламента, разрешающего интервенцию в Ливию, объявил "всеобщую мобилизацию" для отражения иностранной агрессии. Решение Хафтара выглядит грозно и очень патриотично, но в реальности у него просто нет возможности провести это решение в жизнь. Нет мобилизационных структур, нет запасов амуниции, вооружения, нет офицеров, способных принять и обучить пополнение. В конце концов, у него просто нет денег на это мероприятие, так как Хафтар живет от одного транша из Саудовской Аравии до другого.

Так что заявление есть, мобилизации нет. И не будет.

Ответить

RJ

Andre
8

Фельдмаршал Ливии уже звучит как начало анекдота

Ответить

Myemptyblog

RJ
3

Адмирал-генерал!

Ответить

J S

Andre
0

Держать Триполи в осаде сил у него хватает.

Кстати его неофициально поддерживает и США и Россия и Франция.

Ответить

Kyler

1

Объясните мне, что нужном туркам в Ливии?

Ответить

Zoibana

Kyler
3

Ливийская народная республика Турции.
Ну и нефть, конечно

Ответить

пепси

Kyler
2

Особые исламские артефакты наверное ( как в Циве)

Ответить

Arthur Litovko

0

Америка: *собирается ливать из Ирака и перекинуть свои силы поближе к Китаю*

Иран: *Нападет на посольство США в Ираке*
Америка: *защищает своих, ставит своих врагов на место*

Ватники: «ух клятые защитники америки»

Ответить

Andre Kisennger

0

По сообщениям из Турции, это идет масштабная переброска сирийских боевиков из Национальной арми, созданной из про-турецких прокси, в Триполи. За последние примерно 10 дней переброшено не менее 2500 человек.

идут работы по строительству в районе города Мисурата военной базы, а в порту Мисураты отводится место под организацию приема военных кораблей из Турции. Кстати, Мисурата - это бывшая турецкая колония Османской империи, влияние Турции здесь всегда было достаточно большим.

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Artyom Zagorovsky

0

Хуяссе динамичненько...

Ответить

Stan Majors

0

Ууу башни мировой политики чтото замышляют ууу

Ответить
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