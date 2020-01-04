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Дамир Камалетдинов
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Tesla поставила за 2019 год больше электромобилей, чем суммарно за предыдущие два года работы Материал редакции

Компания решила проблемы с производством на фоне возросшей популярности Model 3.

18 комментариев
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Tesla Model 3 в центре обслуижвания Tesla Фото Силас Штейн, Getty

Tesla продала 367,5 тысяч электромобилей в 2019 году — это исторический рекорд для компании. И хотя Tesla не побила планку собственных ожиданий в 400 тысяч машин за год, она превзошла минимальную цель в 360 тысяч машин.

Так как Tesla не работает с автосалонами, то учитывает только машины, поставленные покупателям напрямую после покупки и оформления необходимых документов. По данным производителя, только за четвёртый квартал 2019 года продали 92,5 тысячи Model 3s. В компании также рассказали, что запущенный незадолго до Нового года завод в Шанхае уже произвёл тысячу новых Tesla.

2019 год начался для Tesla с убытка в 702 миллиона долларов в первом квартале. Компания также столкнулась с падением курса акций до 180 за штуку — это худший результат за три года. В 2020 год Tesla вступила с курсом 400 долларов за акцию.

#tesla #электромобили #транспорт #новости

Спасибо за наводку Andre Kisennger
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18 комментариев
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Дитковский

11

Абсолютно никто:

Дед Пихто:
*рвется*

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пепси

Дитковский
2

РЕВЕ ТА СТОГНЕ ПІХТО ШИРОКИЙ

ГОРАМИ ЛІВИХ ПІДІЙМА

Ответить

Андрей Рядькин

Дитковский
2
Ответить

Andre Kisennger

5

в Шеньчжене (население 12 млн.) к концу этого года ВСЕ автобусы заменят на электробусы
Китай активно борется с загрязнением воздуха, 20-25% которого приходится на транспортные средства, вследствие чего электробусы расходятся как горячие пирожки. На данный момент по улицам города колесят 14 тысяч электробусов и осталось заменить лишь несколько сотен. 80% электробусов изготовила компания BYD, эксперимент начался ещё в 2011 году

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Евгений Мартынов

Andre
0

Чёт сомнительно, что столько транспорт срёт... А как же тысячи мелких ноунейм заводиков и фабрик, собранных из говна и палок, поддерживающих китайское экономическое чудо?

Ответить

Andre Kisennger

Евгений
0

автомобилей там конкретно дохрена

в пекине лотерея на номер и по четным нечетным можно по дням недели только выезжать
в гонконге налог на бензин такой что в городе ездят только ламборджини, теслы, майбахи которым на цену уже наплевать

Ответить

Дмитрий Щёлоков

–1

За январь-сентябрь 2019 убыток Теслы 967 млн долларов. А вы продолжайте дрочить на Маска

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Andre Kisennger

Дмитрий
1

TSLA
+5,78%
Акция $448,62

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Andre Kisennger

Дмитрий
0

Tesla

TSLA

$448,62

+5,78%

Netflix

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+0,62% 
Twitter

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$31,71

-1,55% 

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Yaroslav Maltsev

0

Лол, новый твинк шитпостер.

У тебя там ближний восток горит, а ты на теслу резко перешёл

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Никита Бабич

0

Это личный рекорд, или рекорд среди автопрома, или среди электроавтопрома? Из текста не понятно.

Ответить

Andre Kisennger

Никита
0

пока так серийно ни кто не производит

только BYD китай, но он в основном автобусы

Ответить

Zzzzzzz

Никита
0

по поставкам электромобилей

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Никита Бабич

Zzzzzzz
0

Я поставил рекорд по подтягиваниям: 15. Не понятно, личный это рекорд, рекорд в офисе, или рекорд гинесса за 10 секунд.

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Stan Majors

0

Тесла ебет и ебет, молодцы!

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Yauheni Biarnatski

0

Это канеш прикольно, но как это самое электричество вырабатывают?) 

Ответить

Andre Kisennger

Yauheni
0

молча

электричество стоит в разы дешевле бензина, соляры

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Карен Исраелян

0

«Model 3s» — это множественное число от «Model 3» в оригинальной заметке, а не название модели.

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