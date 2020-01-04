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Компания решила проблемы с производством на фоне возросшей популярности Model 3.
Tesla продала 367,5 тысяч электромобилей в 2019 году — это исторический рекорд для компании. И хотя Tesla не побила планку собственных ожиданий в 400 тысяч машин за год, она превзошла минимальную цель в 360 тысяч машин.
Так как Tesla не работает с автосалонами, то учитывает только машины, поставленные покупателям напрямую после покупки и оформления необходимых документов. По данным производителя, только за четвёртый квартал 2019 года продали 92,5 тысячи Model 3s. В компании также рассказали, что запущенный незадолго до Нового года завод в Шанхае уже произвёл тысячу новых Tesla.
2019 год начался для Tesla с убытка в 702 миллиона долларов в первом квартале. Компания также столкнулась с падением курса акций до 180 за штуку — это худший результат за три года. В 2020 год Tesla вступила с курсом 400 долларов за акцию.
Абсолютно никто:
Дед Пихто:
*рвется*
Чёт сомнительно, что столько транспорт срёт... А как же тысячи мелких ноунейм заводиков и фабрик, собранных из говна и палок, поддерживающих китайское экономическое чудо?
За январь-сентябрь 2019 убыток Теслы 967 млн долларов. А вы продолжайте дрочить на Маска
Лол, новый твинк шитпостер.
У тебя там ближний восток горит, а ты на теслу резко перешёл
Это личный рекорд, или рекорд среди автопрома, или среди электроавтопрома? Из текста не понятно.
Я поставил рекорд по подтягиваниям: 15. Не понятно, личный это рекорд, рекорд в офисе, или рекорд гинесса за 10 секунд.
«Model 3s» — это множественное число от «Model 3» в оригинальной заметке, а не название модели.