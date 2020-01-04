Прямой эфир
Он прервал эфир президента на полуслове и начал поздравлять жителей сам.
Депутат городской думы Ижевска от «Единой России» Альфред Зиннатуллин поздравил жителей с Новым годом вместо президента в эфире канала «СТС-Ижевск». Он прервал трансляцию и заменил её собственным поздравлением. Об этом сообщила в Фейсбуке жительница Ижевска Екатерина Кабанова.
По словам девушки, она с семьёй готовилась встречать Новый год и включила телеканал «СТС-Ижевск». После поздравления мэра города началось обращение президента России, но его прервал местный бизнесмен и депутат городской думы Зиннатуллин.
Зиннатуллин отчасти подтвердил существование собственного поздравления, но начал отрицать, что прервал президента. Согласно опубликованному им плану эфира, его поздравление начиналось в 00:10 — после завершения речи Путина и боя курантов.
Другие жители в комментариях к записи девушки усомнились в показе обращения Зиннатуллина в эфире «СТС-Ижевск». Они предположили, что Кабанова смотрела телеканал с помощью аналогового вещания, поэтому ей показали местную «врезку», которой не было у операторов в цифровом вещании.
Как позже пояснил сам Зиннатуллин в комментариях к записи Кабановой, на канале произошёл «технический сбой вещания», из-за которого в эфир не вышел «бой курантов». Он отметил, что «СТС-Ижевск» является частным, кабельным и аналоговым эфирным телеканалом и пообещал выяснить причины случившегося.
На сайте городской думы Ижевска говорится, что Зиннатулин является генеральным продюсером телеканала «СТС-Ижевск». Он также числится техническим директором ООО «Авторемзавод» и председателем Федерации баскетбола Удмуртской республики.
Он прервал эфир президента на полуслове и начал поздравлять жителей сам
Его благодарить надо, он избавил жителей региона от потока лживого говна.
заменив своим?
Выглядит и пахнет, аки кляуза, донос. Или в Ижевске один канал? Кто-то должен семейство Кабановых обучить пользованию сатанинским девайсом с кнопочками, который позволяет картинкам в ящике с трубадурами меняться. Если им уж так мила резиновая рожа. ;-)
Открывать шампанское под Путина, слушать его стоя, ждать кульминации... Какой же стыд, ёб вашу мать
красиво жить не запретишь
местный бизнесмен и депутат
это как?
и что значит усомнились, что за гадания, никто что ли в этих ебенях не смотрел тв?
законом же запрещено с октября
аналоговое, монополия стала иначе нахера все это было провернуто? качество как было говно в 576i так и осталось
Местные остались на аналоге и на кабельном, если заплатят провайдеру.
этож дорого, ресурсная база сократилась рекламку не открутить, бабок меньше, че они не позакрывались
Они и закрываются потихоньку, некоторые уходят в интернет.
лол в инете же тоже монополию готовят с лицензией на стиминг тв?
Я не слышал такого. Вот один кировский канал ушёл в кабельные сети, а второй больше на YouTube налегает https://www.youtube.com/user/kirov1gorodskoi
бизнесмен и депутат городской думы
является генеральным продюсером телеканала «СТС-Ижевск». Он также числится техническим директором ООО «Авторемзавод» и председателем Федерации баскетбола Удмуртской республики
Теперь и у президента хлеб отбирает
Он отметил, что «СТС-Ижевск» является частным, кабельным и аналоговым эфирным телеканалом
являлся
Ну да, это перебор, холопов не царь батюшка выебал в уши, а барин, на кол его