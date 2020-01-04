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Дамир Камалетдинов
2201

Жители Ижевска рассказали, что местный депутат поздравил их вместо Путина на одном из телеканалов Материал редакции

Он прервал эфир президента на полуслове и начал поздравлять жителей сам.

26 комментариев
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Альфред Зиннатуллин Фото с личной страницы на Фейсбуке

Депутат городской думы Ижевска от «Единой России» Альфред Зиннатуллин поздравил жителей с Новым годом вместо президента в эфире канала «СТС-Ижевск». Он прервал трансляцию и заменил её собственным поздравлением. Об этом сообщила в Фейсбуке жительница Ижевска Екатерина Кабанова.

По словам девушки, она с семьёй готовилась встречать Новый год и включила телеканал «СТС-Ижевск». После поздравления мэра города началось обращение президента России, но его прервал местный бизнесмен и депутат городской думы Зиннатуллин.

Семья открывает шампанское, разливает по бокалам, слушают, ждут кульминации, но на полуслове обрывается речь президента страны, и начинается поздравление предпринимателя и бизнесмена, депутата гордумы Альфреда Зиннатуллина. То есть, не после, не до, а во время выступления Владимира Путина и боя курантов начинает поздравлять нас депутат.

Екатерина Кабанова
жительница Ижевска

Зиннатуллин отчасти подтвердил существование собственного поздравления, но начал отрицать, что прервал президента. Согласно опубликованному им плану эфира, его поздравление начиналось в 00:10 — после завершения речи Путина и боя курантов.

Другие жители в комментариях к записи девушки усомнились в показе обращения Зиннатуллина в эфире «СТС-Ижевск». Они предположили, что Кабанова смотрела телеканал с помощью аналогового вещания, поэтому ей показали местную «врезку», которой не было у операторов в цифровом вещании.

Как позже пояснил сам Зиннатуллин в комментариях к записи Кабановой, на канале произошёл «технический сбой вещания», из-за которого в эфир не вышел «бой курантов». Он отметил, что «СТС-Ижевск» является частным, кабельным и аналоговым эфирным телеканалом и пообещал выяснить причины случившегося.

На сайте городской думы Ижевска говорится, что Зиннатулин является генеральным продюсером телеканала «СТС-Ижевск». Он также числится техническим директором ООО «Авторемзавод» и председателем Федерации баскетбола Удмуртской республики.

#регионы #новыйгод #путин #новости

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26 комментариев
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Православие. Патриотизм.

21

 Он прервал эфир президента на полуслове и начал поздравлять жителей сам

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That cat

8

Ебала жаба гадюку

Ответить

Авдеев

7

прервал президента.

Ответить

Mikhail Lukup

4

Его благодарить надо, он избавил жителей региона от потока лживого говна.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Mikhail
4

заменив своим?

Ответить

Mikhail Lukup

Алексѣй
1

Ну да, свое говно вкусней малины.

Ответить

Руслан Турченко

4

Выглядит и пахнет, аки кляуза, донос. Или в Ижевске один канал? Кто-то должен семейство Кабановых обучить пользованию сатанинским девайсом с кнопочками, который позволяет картинкам в ящике с трубадурами меняться. Если им уж так мила резиновая рожа. ;-)

Ответить

Стас Фарбер

3

На бутылку правосудия его

Ответить

Bad Bear

2

Открывать шампанское под Путина, слушать его стоя, ждать кульминации... Какой же стыд, ёб вашу мать

Ответить

Алексѣй Бобковъ

2

красиво жить не запретишь
местный бизнесмен и депутат

это как?
и что значит усомнились, что за гадания, никто что ли в этих ебенях не смотрел тв?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Алексѣй
0

канал аналоговый, а там наверное большую часть уже на цифру перевели

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дамир
0

законом же запрещено с октября

Ответить

Дамир Камалетдинов

Алексѣй
0

что запрещено?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дамир
0

аналоговое, монополия стала иначе нахера все это было провернуто? качество как было говно в 576i так и осталось

Ответить

Паша Красников

Алексѣй
0

Местные остались на аналоге и на кабельном, если заплатят провайдеру.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Паша
0

этож дорого, ресурсная база сократилась рекламку не открутить, бабок меньше, че они не позакрывались

Ответить

Паша Красников

Алексѣй
0

Они и закрываются потихоньку, некоторые уходят в интернет.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Паша
0

лол в инете же тоже монополию готовят с лицензией на стиминг тв?

Ответить

Паша Красников

Алексѣй
0

Я не слышал такого. Вот один кировский канал ушёл в кабельные сети, а второй больше на YouTube налегает https://www.youtube.com/user/kirov1gorodskoi

Ответить

Максим Шпилёв

2

бизнесмен и депутат городской думы

является генеральным продюсером телеканала «СТС-Ижевск». Он также числится техническим директором ООО «Авторемзавод» и председателем Федерации баскетбола Удмуртской республики

Теперь и у президента хлеб отбирает

Ответить

пепси

1

THUG LIFE

Ответить

Сергей Рязанцев

1

Он отметил, что «СТС-Ижевск» является частным, кабельным и аналоговым эфирным телеканалом

являлся 

Ответить

Weall FAlldown

0

Это залёт.

Ответить

kruzzenstern

0

Бывший депутат, вы хотели сказать?

Ответить

Александра Хотимченко

0

Дамир. Жители или житель?🤔 

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Александр Александров

0

Ну да, это перебор, холопов не царь батюшка выебал в уши, а барин, на кол его

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