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Дамир Камалетдинов
5114

Жители Ижевска рассказали о новогоднем поздравлении от депутата вместо Путина на местном телеканале Материал редакции

Он прервал эфир президента на полуслове и начал поздравлять жителей сам.

51 комментарий
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Альфред Зиннатуллин Фото с личной страницы на Фейсбуке

Депутат городской думы Ижевска от «Единой России» Альфред Зиннатуллин поздравил жителей с Новым годом вместо президента в эфире канала «СТС-Ижевск». Он прервал трансляцию и заменил её собственным поздравлением. Об этом сообщила в Фейсбуке жительница Ижевска Екатерина Кабанова.

По словам девушки, она с семьёй готовилась встречать Новый год и включила телеканал «СТС-Ижевск». После поздравления мэра города началось обращение президента России, но его прервал местный бизнесмен и депутат городской думы Зиннатуллин.

Семья открывает шампанское, разливает по бокалам, слушают, ждут кульминации, но на полуслове обрывается речь президента страны, и начинается поздравление предпринимателя и бизнесмена, депутата гордумы Альфреда Зиннатуллина. То есть, не после, не до, а во время выступления Владимира Путина и боя курантов начинает поздравлять нас депутат.

Екатерина Кабанова
жительница Ижевска

Зиннатуллин отчасти подтвердил существование собственного поздравления, но начал отрицать, что прервал президента. Согласно опубликованному им плану эфира, его поздравление начиналось в 00:10 — после завершения речи Путина и боя курантов.

Другие жители в комментариях к записи девушки усомнились в показе обращения Зиннатуллина в эфире «СТС-Ижевск». Они предположили, что Кабанова смотрела телеканал с помощью аналогового вещания, поэтому ей показали местную «врезку», которой не было у операторов в цифровом вещании.

Как позже пояснил сам Зиннатуллин в комментариях к записи Кабановой, на канале произошёл «технический сбой вещания», из-за которого в эфир не вышел «бой курантов». Он отметил, что «СТС-Ижевск» является частным, кабельным и аналоговым эфирным телеканалом и пообещал выяснить причины случившегося.

На сайте городской думы Ижевска говорится, что Зиннатулин является генеральным продюсером телеканала «СТС-Ижевск». Он также числится техническим директором ООО «Авторемзавод» и председателем Федерации баскетбола Удмуртской республики.

#регионы #новыйгод #путин #новости

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51 комментарий
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Православие. Патриотизм.

36

 Он прервал эфир президента на полуслове и начал поздравлять жителей сам

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That cat

21

Ебала жаба гадюку

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Bad Bear

21

Открывать шампанское под Путина, слушать его стоя, ждать кульминации... Какой же стыд, ёб вашу мать

Ответить

Авдеев

20

прервал президента.

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Mikhail Lukup

9

Его благодарить надо, он избавил жителей региона от потока лживого говна.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Mikhail
13

заменив своим?

Ответить

Mikhail Lukup

Алексѣй
7

Ну да, свое говно вкусней малины.

Ответить

Weall FAlldown

Алексѣй
0

Сказал что год был збс, легонько ?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Weall
0

у этого преступника думаю да

Ответить

Weall FAlldown

Алексѣй
0

Местный медиамагнат

Ответить

Руслан Турченко

10

Выглядит и пахнет, аки кляуза, донос. Или в Ижевске один канал? Кто-то должен семейство Кабановых обучить пользованию сатанинским девайсом с кнопочками, который позволяет картинкам в ящике с трубадурами меняться. Если им уж так мила резиновая рожа. ;-)

Ответить

Evgeniy Smirnov

Руслан
2

Там такая аудитория в новогоднюю ночь, что единственный смотревший только сегодня отошёл от празднования и рассказал об увиденном.

Ответить

Руслан Турченко

Evgeniy
1

Ну хорошо хоть вообще из коматоза вышли, а то могли бы так в горизонтали и зависнуть. :) 

Ответить

Ruslan Sviridov

4

Прочитал запись в фейсбуке, но так и не понял что ей помешало переключить ненавистный СТС-Ижевск на любой федеральный канал и досмотреть нужное поздравление и бой курантов. 

Сколько у возмущенного прерыванием Президента (!) © человека занимает переключение канала? Две минуты? Пять?

А вообще пока её запись в фб читал фоном само собой «Боже царя храни» начало играть, такие там речевые обороты прекрасные:

всех россиян поздравляет Глава государства, после чего, ровно в полночь запускается бой курантов Кремля, знаменующий начало Нового года. 

Это не просто традиция - это святые и незыблемые для каждого россиянина вещи.

поздравление Владимира Путина, семья открывает шампанское, разливает по бокалам, слушают, ждут кульминации, но на полуслове (!) обрывается речь Президента (!) страны 

не после, не до, а во время выступления Владимира Путина и боя курантов начинает поздравлять нас депутат.

Ответить

Алексей Селезнев

Ruslan
1

Живу в Ижевске, и да так и было все) не знаю почему кому то не пофиг на это)

у нас время от Московского на час раньше и не все каналы сетку под наш регион подстраивают, т.е. большая часть каналов показывали Путина по нашему времени в час ночи

Ответить

Паша Красников

Алексей
0

Что же творилось в Петропавловске-Камчатском страшно подумать!

Ответить

пепси

Паша
2

Ничего
Как и всегда, впрочем

Ответить

Стас Фарбер

4

На бутылку правосудия его

Ответить

Сергей Рязанцев

4

Он отметил, что «СТС-Ижевск» является частным, кабельным и аналоговым эфирным телеканалом

являлся 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

3

красиво жить не запретишь
местный бизнесмен и депутат

это как?
и что значит усомнились, что за гадания, никто что ли в этих ебенях не смотрел тв?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Алексѣй
0

канал аналоговый, а там наверное большую часть уже на цифру перевели

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дамир
0

законом же запрещено с октября

Ответить

Дамир Камалетдинов

Алексѣй
0

что запрещено?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дамир
0

аналоговое, монополия стала иначе нахера все это было провернуто? качество как было говно в 576i так и осталось

Ответить

Паша Красников

Алексѣй
0

Местные остались на аналоге и на кабельном, если заплатят провайдеру.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Паша
0

этож дорого, ресурсная база сократилась рекламку не открутить, бабок меньше, че они не позакрывались

Ответить

Паша Красников

Алексѣй
0

Они и закрываются потихоньку, некоторые уходят в интернет.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Паша
0

лол в инете же тоже монополию готовят с лицензией на стиминг тв?

Ответить

Паша Красников

Алексѣй
0

Я не слышал такого. Вот один кировский канал ушёл в кабельные сети, а второй больше на YouTube налегает https://www.youtube.com/user/kirov1gorodskoi

Ответить

Максим Шпилёв

3

бизнесмен и депутат городской думы

является генеральным продюсером телеканала «СТС-Ижевск». Он также числится техническим директором ООО «Авторемзавод» и председателем Федерации баскетбола Удмуртской республики

Теперь и у президента хлеб отбирает

Ответить

Александр Александров

3

Ну да, это перебор, холопов не царь батюшка выебал в уши, а барин, на кол его

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Александр
0

Нет, на кол тебя, а барина наградить

Ответить

Александр

1

Зачем смотреть телевизор во время празднования нового года? Зачем вообще его смотреть?)

Ответить

Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

Александр
3

Салаты с тоннами мазика и литры бухла сами себя не выблюют, нужен «Голубой огонёк» для ускорения процесса

Ответить

Александр Александров

Александр
1

Слушать концерт Пугачевой

Ответить

Александр

Александр
0

А точно, забыл совсем.

Ответить

пепси

1

THUG LIFE

Ответить

kruzzenstern

1

Бывший депутат, вы хотели сказать?

Ответить

Nemiro Ilia

kruzzenstern
0

да, он был уволен за две недели до событий

Ответить

Дмитрий Гришин

0

Если бы я мог то тоже прервал Путина и перешёл бы сразу к бою курантов, чего там этот клоун пронёс в очередной раз мало кому интересно я думаю, всем бы быстрее ударить бокалами и дарить подарки чем слушать старпера какого то по тв.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дмитрий
1

Нет всем интересно, потому что он посылает сигналы

Ответить

Паша Красников

Алексѣй
3

Прямо в моск.

Ответить

Михаил Фоменков

Алексѣй
0

пииииииу

пиу-пипиууууууу

Ответить

Weall FAlldown

Дмитрий
–1

Хуя ты решала за всех.

Ответить

Александра Хотимченко

0

Дамир. Жители или житель?🤔 

Ответить

Михаил Фоменков

Александра
0

Дамир — это древнеславянское имя, означающее "да мир", то есть "да будет мир".

Ответить

Дамир Камалетдинов

Михаил
1

Вообще там слишком много вариаций, потому что имя распространено у многих народов. Я встречал варианты трактовки «кремень», «железо» и «да здравствует мир» в зависимости от нации трактующего

Ответить

Паша Красников

Дамир
0

А что ближе к твоей нации?

Ответить

Weall FAlldown

0

Это залёт.

Ответить

Stan Majors

0

Если дворецкий бэтмена выступает, то может это бэтсингал?)

Ответить

Ilya Grigöryev

0

хуеню написал

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