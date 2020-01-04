Прямой эфир
Он прервал эфир президента на полуслове и начал поздравлять жителей сам.
Депутат городской думы Ижевска от «Единой России» Альфред Зиннатуллин поздравил жителей с Новым годом вместо президента в эфире канала «СТС-Ижевск». Он прервал трансляцию и заменил её собственным поздравлением. Об этом сообщила в Фейсбуке жительница Ижевска Екатерина Кабанова.
По словам девушки, она с семьёй готовилась встречать Новый год и включила телеканал «СТС-Ижевск». После поздравления мэра города началось обращение президента России, но его прервал местный бизнесмен и депутат городской думы Зиннатуллин.
Зиннатуллин отчасти подтвердил существование собственного поздравления, но начал отрицать, что прервал президента. Согласно опубликованному им плану эфира, его поздравление начиналось в 00:10 — после завершения речи Путина и боя курантов.
Другие жители в комментариях к записи девушки усомнились в показе обращения Зиннатуллина в эфире «СТС-Ижевск». Они предположили, что Кабанова смотрела телеканал с помощью аналогового вещания, поэтому ей показали местную «врезку», которой не было у операторов в цифровом вещании.
Как позже пояснил сам Зиннатуллин в комментариях к записи Кабановой, на канале произошёл «технический сбой вещания», из-за которого в эфир не вышел «бой курантов». Он отметил, что «СТС-Ижевск» является частным, кабельным и аналоговым эфирным телеканалом и пообещал выяснить причины случившегося.
На сайте городской думы Ижевска говорится, что Зиннатулин является генеральным продюсером телеканала «СТС-Ижевск». Он также числится техническим директором ООО «Авторемзавод» и председателем Федерации баскетбола Удмуртской республики.
Он прервал эфир президента на полуслове и начал поздравлять жителей сам
Открывать шампанское под Путина, слушать его стоя, ждать кульминации... Какой же стыд, ёб вашу мать
Его благодарить надо, он избавил жителей региона от потока лживого говна.
заменив своим?
Сказал что год был збс, легонько ?
у этого преступника думаю да
Выглядит и пахнет, аки кляуза, донос. Или в Ижевске один канал? Кто-то должен семейство Кабановых обучить пользованию сатанинским девайсом с кнопочками, который позволяет картинкам в ящике с трубадурами меняться. Если им уж так мила резиновая рожа. ;-)
Там такая аудитория в новогоднюю ночь, что единственный смотревший только сегодня отошёл от празднования и рассказал об увиденном.
Ну хорошо хоть вообще из коматоза вышли, а то могли бы так в горизонтали и зависнуть. :)
Прочитал запись в фейсбуке, но так и не понял что ей помешало переключить ненавистный СТС-Ижевск на любой федеральный канал и досмотреть нужное поздравление и бой курантов.
Сколько у возмущенного прерыванием Президента (!) © человека занимает переключение канала? Две минуты? Пять?
А вообще пока её запись в фб читал фоном само собой «Боже царя храни» начало играть, такие там речевые обороты прекрасные:
всех россиян поздравляет Глава государства, после чего, ровно в полночь запускается бой курантов Кремля, знаменующий начало Нового года.
Это не просто традиция - это святые и незыблемые для каждого россиянина вещи.
поздравление Владимира Путина, семья открывает шампанское, разливает по бокалам, слушают, ждут кульминации, но на полуслове (!) обрывается речь Президента (!) страны
не после, не до, а во время выступления Владимира Путина и боя курантов начинает поздравлять нас депутат.
Живу в Ижевске, и да так и было все) не знаю почему кому то не пофиг на это)
у нас время от Московского на час раньше и не все каналы сетку под наш регион подстраивают, т.е. большая часть каналов показывали Путина по нашему времени в час ночи
Что же творилось в Петропавловске-Камчатском страшно подумать!
Он отметил, что «СТС-Ижевск» является частным, кабельным и аналоговым эфирным телеканалом
являлся
красиво жить не запретишь
местный бизнесмен и депутат
это как?
и что значит усомнились, что за гадания, никто что ли в этих ебенях не смотрел тв?
законом же запрещено с октября
аналоговое, монополия стала иначе нахера все это было провернуто? качество как было говно в 576i так и осталось
Местные остались на аналоге и на кабельном, если заплатят провайдеру.
этож дорого, ресурсная база сократилась рекламку не открутить, бабок меньше, че они не позакрывались
Они и закрываются потихоньку, некоторые уходят в интернет.
лол в инете же тоже монополию готовят с лицензией на стиминг тв?
Я не слышал такого. Вот один кировский канал ушёл в кабельные сети, а второй больше на YouTube налегает https://www.youtube.com/user/kirov1gorodskoi
бизнесмен и депутат городской думы
является генеральным продюсером телеканала «СТС-Ижевск». Он также числится техническим директором ООО «Авторемзавод» и председателем Федерации баскетбола Удмуртской республики
Теперь и у президента хлеб отбирает
Ну да, это перебор, холопов не царь батюшка выебал в уши, а барин, на кол его
Зачем смотреть телевизор во время празднования нового года? Зачем вообще его смотреть?)
Салаты с тоннами мазика и литры бухла сами себя не выблюют, нужен «Голубой огонёк» для ускорения процесса
Слушать концерт Пугачевой
Бывший депутат, вы хотели сказать?
Если бы я мог то тоже прервал Путина и перешёл бы сразу к бою курантов, чего там этот клоун пронёс в очередной раз мало кому интересно я думаю, всем бы быстрее ударить бокалами и дарить подарки чем слушать старпера какого то по тв.
Нет всем интересно, потому что он посылает сигналы
Дамир. Жители или житель?🤔
Дамир — это древнеславянское имя, означающее "да мир", то есть "да будет мир".