Он прервал эфир президента на полуслове и начал поздравлять жителей сам.

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Альфред Зиннатуллин Фото с личной страницы на Фейсбуке

Депутат городской думы Ижевска от «Единой России» Альфред Зиннатуллин поздравил жителей с Новым годом вместо президента в эфире канала «СТС-Ижевск». Он прервал трансляцию и заменил её собственным поздравлением. Об этом сообщила в Фейсбуке жительница Ижевска Екатерина Кабанова.

По словам девушки, она с семьёй готовилась встречать Новый год и включила телеканал «СТС-Ижевск». После поздравления мэра города началось обращение президента России, но его прервал местный бизнесмен и депутат городской думы Зиннатуллин.

Семья открывает шампанское, разливает по бокалам, слушают, ждут кульминации, но на полуслове обрывается речь президента страны, и начинается поздравление предпринимателя и бизнесмена, депутата гордумы Альфреда Зиннатуллина. То есть, не после, не до, а во время выступления Владимира Путина и боя курантов начинает поздравлять нас депутат. Екатерина Кабанова жительница Ижевска

Зиннатуллин отчасти подтвердил существование собственного поздравления, но начал отрицать, что прервал президента. Согласно опубликованному им плану эфира, его поздравление начиналось в 00:10 — после завершения речи Путина и боя курантов.

Другие жители в комментариях к записи девушки усомнились в показе обращения Зиннатуллина в эфире «СТС-Ижевск». Они предположили, что Кабанова смотрела телеканал с помощью аналогового вещания, поэтому ей показали местную «врезку», которой не было у операторов в цифровом вещании.

Как позже пояснил сам Зиннатуллин в комментариях к записи Кабановой, на канале произошёл «технический сбой вещания», из-за которого в эфир не вышел «бой курантов». Он отметил, что «СТС-Ижевск» является частным, кабельным и аналоговым эфирным телеканалом и пообещал выяснить причины случившегося.