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Похоже, некоторые не просто шутили, но и решили на всякий случай «заддосить» правительственный ресурс.
В США перестал работать сайт Selective Service System, через который американцы могут узнать о призыве в армию в случае войны. Как сообщило руководство ведомства, сайт столкнулся с «массовым потоком дезинформации» и не выдержал нагрузки.
По законам США все подлежащие призыву американцы в возрасте от 18 до 25 лет должны быть зарегистрированы в Selective Service System. Однако судя по всему, форму регистрации начали использовать либо для отправки шуток, либо с целью намеренно вывести из строя ресурс.
В ведомстве пообещали решить проблему в течение суток и напомнили, что обязательный призыв даже в случае всеобщей мобилизации не произойдёт мгновенно. До этого Конгресс должен будет принять соответствующий документ, который после этого нужно подписать президенту.
В США обязательный призыв в армию отменили в 1973 году, когда вооружённые силы перешли на контрактную основу. Однако в случае мобилизации власти могут призвать всех годных к службе мужчин-американцев: узнать об этом жители могут через сайт Selective Service System.
По данным CNN, сайт SSS перестал работать через несколько часов после убийства иранского командира Касема Сулеймани в результате авиаудара по аэропорту Багдада. На фоне этого в соцсетях зародился мем WWIII о начале Третьей мировой войны, в рамках которого пользователи шутили в том числе и о призыве в армию.
от 18до 25. самые глупые, неопытные, необразованные, но при этом с молодецкой дурью и еще крепким здоровьем. и так везде в мире
Автор, кончай придумывать хуйню заголовках.
Тайтл: "на фоне мемов про Третью мировую войну"
Текст: "**Однако судя по всему**, форму регистрации начали использовать либо для отправки шуток либо с целью намеренно вывести из строя ресурс."
Сейчас бы в 2к20 писать такую пургу уровня школьника с вконтакта.
чо хубло, твои действия?
дружка грохнули, го на Америку напади, это не бедную Украину в разгар политического кризиса дербанить.