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Дамир Камалетдинов
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В США перестал работать сайт службы воинского учёта на фоне мемов про Третью мировую войну Материал редакции

Похоже, некоторые не просто шутили, но и решили на всякий случай «заддосить» правительственный ресурс.

6 комментариев
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В США перестал работать сайт Selective Service System, через который американцы могут узнать о призыве в армию в случае войны. Как сообщило руководство ведомства, сайт столкнулся с «массовым потоком дезинформации» и не выдержал нагрузки.

По законам США все подлежащие призыву американцы в возрасте от 18 до 25 лет должны быть зарегистрированы в Selective Service System. Однако судя по всему, форму регистрации начали использовать либо для отправки шуток, либо с целью намеренно вывести из строя ресурс.

В ведомстве пообещали решить проблему в течение суток и напомнили, что обязательный призыв даже в случае всеобщей мобилизации не произойдёт мгновенно. До этого Конгресс должен будет принять соответствующий документ, который после этого нужно подписать президенту.

В США обязательный призыв в армию отменили в 1973 году, когда вооружённые силы перешли на контрактную основу. Однако в случае мобилизации власти могут призвать всех годных к службе мужчин-американцев: узнать об этом жители могут через сайт Selective Service System.

По данным CNN, сайт SSS перестал работать через несколько часов после убийства иранского командира Касема Сулеймани в результате авиаудара по аэропорту Багдада. На фоне этого в соцсетях зародился мем WWIII о начале Третьей мировой войны, в рамках которого пользователи шутили в том числе и о призыве в армию.

#новости #интернет #соцсети #сша #иран

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6 комментариев
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Evgeniy Smirnov

4

Обезумели в милитаристском угаре

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Александр Александров

2

Ну тупые!!!

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Shlomo Goldenberg

1

от 18до 25. самые глупые, неопытные, необразованные, но при этом с молодецкой дурью и еще крепким здоровьем. и так везде в мире

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TROPPIE

1

Автор, кончай придумывать хуйню заголовках.

Тайтл: "на фоне мемов про Третью мировую войну"

Текст: "**Однако судя по всему**, форму регистрации начали использовать либо для отправки шуток либо с целью намеренно вывести из строя ресурс."

Сейчас бы в 2к20 писать такую пургу уровня школьника с вконтакта.

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Arthur Litovko

0

Опять нормисы не выкупают шутки

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Mikhail Kuropatkin

0

чо хубло, твои действия?
дружка грохнули, го на Америку напади, это не бедную Украину в разгар политического кризиса дербанить.

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