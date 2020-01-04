Похоже, некоторые не просто шутили, но и решили на всякий случай «заддосить» правительственный ресурс.

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В США перестал работать сайт Selective Service System, через который американцы могут узнать о призыве в армию в случае войны. Как сообщило руководство ведомства, сайт столкнулся с «массовым потоком дезинформации» и не выдержал нагрузки.

По законам США все подлежащие призыву американцы в возрасте от 18 до 25 лет должны быть зарегистрированы в Selective Service System. Однако судя по всему, форму регистрации начали использовать либо для отправки шуток, либо с целью намеренно вывести из строя ресурс.

В ведомстве пообещали решить проблему в течение суток и напомнили, что обязательный призыв даже в случае всеобщей мобилизации не произойдёт мгновенно. До этого Конгресс должен будет принять соответствующий документ, который после этого нужно подписать президенту.

В США обязательный призыв в армию отменили в 1973 году, когда вооружённые силы перешли на контрактную основу. Однако в случае мобилизации власти могут призвать всех годных к службе мужчин-американцев: узнать об этом жители могут через сайт Selective Service System.