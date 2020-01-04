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Дамир Камалетдинов
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Власти США потребовали от Telegram рассказать, на что компания потратила привлечённые на разработку TON $1,7 млрд Материал редакции

Американский регулятор попросил документы до предстоящего допроса Павла Дурова и других сотрудников Telegram.

48 комментариев
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Комиссия по ценным бумагам США потребовала от Telegram срочно раскрыть, на что компания потратила привлечённые от инвесторов 1,7 миллиарда долларов. Изначально Telegram не разъяснила регулятору, как использовала деньги, полученные на разработку блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом говорится в письме КЦБ в суд Нью-Йорка, где рассматривают дело.

Регулятор считает, что информация о тратах средств инвесторов необходима до начала допросов. С её помощью в КЦБ могут провести тест Хоуи, по которому определяют, является ли финансовый продукт ценной бумагой.

Изначально регулятор обращался к Telegram напрямую, однако в компании предоставили только документы о получении средств, но не о том, как их потратили. Представители Telegram сослались на проблемы с банками. Суд обязал компанию ответить на запрос КЦБ в кратчайшие сроки.

Из письма регулятора также стало известно место и дата дачи показаний Павлом Дуровым. Основатель Telegram ответит на вопросы КЦБ 7-8 января в Дубае.

Американский регулятор приостановил ICO Gram в октябре 2019 года и подал на Telegram в суд из-за незаконной продажи токенов криптовалюты. В КЦБ посчитали первичное размещение компании сделкой с ценными бумагами, которая не была оформлена должны образом.

В ноябре Telegram в ответ подал в суд на регулятора, потребовав отменить иск. В компании уверены, что сделки были оформлены правильно, так как Gram не является валютой или ценной бумагой.

Telegram привлёк 1,7 миллиарда долларов во время предварительной продажи токенов Gram. По условиям ICO, компания должна была запустить криптовалюту до 31 октября, иначе ей пришлось бы вернуть деньги, однако после голосования инвесторы большинством голосов решили дождаться разрешения конфликта с КЦБ.

#ton #telegram #дуров #новости

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48 комментариев
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Сергей Васильев

–12

Посмотрим как с америкосами прокатят типичные выебоны Павлика.

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пепси

Сергей
20

Какие ещё выебоны? Они что, просят им переписку тебя и твоей мамки слить? Тут иного рода информация фигурирует (по крайней мере так заявлено), так что

Ответить

Сергей Васильев

пепси
–10

Блин, забыл какой ты тупой.

Ответить

пепси

Сергей
27

Бля, забыл какой ты еблан

Ответить

Дмитрий Орлов

пепси
1

А он и напоминает

Ответить

Валера Певнев

Сергей
0

Так таблеточки залей в себя

Ответить

Сергей Васильев

Валера
0

Вижу как трясутся руки у адептов школы имени Павла Дурова, а не у меня...

Ответить

Валера Певнев

Сергей
3

Если видишь, значит очки на тебе, дед! А ты их искал...

Ответить

пепси

Валера
0

Не очки, а очко...

Ответить

Arthur Sergeev

пепси
0

Специально для таких, как ты не закрываю шеринку мвоих брюк.

Ответить

пепси

Arthur
0

Кажись ты просто деревенский и всё

Ответить

пепси

Сергей
12

злые муриканцы в представлении Сергея Васильева

Ответить

Сергей Васильев

пепси
6

Оказывается, Пепси даже не понял мой комментарий. Надеюсь, хоть слюну во рту удержать смог.

Ответить

пепси

Сергей
1

Нет конечно

Плююсь и брюзжу тут

Ответить

Лев Люкшин

Сергей
7

Так там не требуют отдать/продать вк и не требуют отдать личные данные юзеров.

Ответить

пепси

Лев
8

Он долбоёбчик местный, так что не стоит повторять моей ошибки и отвечать ему 

Ответить

Сергей Васильев

пепси
–2

Зашивайте, у вас протекает...

Ответить

пепси

Сергей
10

...и прямо тебе на лицо

Ответить

Iscander Vakil

Сергей
6
Ответить

Алексѣй Бобковъ

Iscander
0

Ебитес

Ответить

Православие. Патриотизм.

Сергей
0

Заебал ссать, к урологу сходи

Ответить

Brown Zweig

8

On that body

Ответить

Arthur Sergeev

Brown
0

Тощий же? нет?

Ответить

пепси

Arthur
0

"Тощий же? нет?"

Ответить

Денис Ваймс

5

Асашай: На что вы потратили наши деньги? 

Дуров: На разработку блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram
Конец 

Ответить

пепси

Денис
–1

А КАК ЖЕ ВЫЕБОНЫ ДУРОВА??

Он же должен обязательно такой "Хуй мусорам, слвава ворам! АУЕ!" (по логике местных посетителей ПНД)

Ведь если он не будет выебываться то выходит чё, он только против нашей родинушки-матушки Россиюшки попёр? ДА КАК ПОСМЕЛ ХОЛОП НА НАШИХ ОЛИГАРХОВ ЛЮБИМЫХ РОТ ОТКРЫВАТЬ?! ЭТО ОСКОРБЛЯЕТ МОИ ЛОЯЛИСТКИЕ РАБСКИЕ ЧУВСТВА!

Ответить

Денис Ваймс

пепси
1

Што?

Ответить

пепси

Денис
7

Таблетки не принял

Ответить

Сергей Васильев

Денис
0

Он долбоёбчик местный, так что не стоит повторять моей ошибки и отвечать ему 

Ответить

Денис Ваймс

Сергей
9

Судя по срачу выше - долбоебы оба вы. 

Ответить

Ekkie

Денис
5

Мы тут все долбоёбы, але, это ТэЖэ.

Ответить

Александра Хотимченко

2

Че, скоро всех выгонят из телеги (

Ответить

Миржан Досымбаев

1

Как минимум треть пойдёт на его омоложение :)

Ответить

пепси

Миржан
0

Пьёт менструальную кровь девочек и сперму мальчиков маленьких

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

Общак фсб и ко, что тут непонятно

Ответить

Kyler

0

Походу все таки Пашке не дадут спокойно запуститься...

Ответить

Денис Ваймс

Kyler
0

На чем? 

Ответить

Kyler

Денис
0

На TONe свою пирамиду

Ответить

пепси

Kyler
0

С праноедением и астральными шлюхами

Ответить

Kyler

пепси
0

Он веганом что-ли стал?

Ответить

пепси

Kyler
0

Давно

Ответить

Ekkie

Денис
0

На Марс. 

Ответить

Stan Majors

0

Волосы сделал, в зал ходил, девочки, дубай, всё. А ну лимон на конкурс сделай стикеры в телеграм еще)
На самом деле шучу и уверен у паши все будет збс.

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Yaroslav Maltsev

0

Сейчас собъет полицейского в США и уедет в Китай

Ответить

Weall FAlldown

0

Американский рынок вроде не называл неприоритетным. Придётся пояснять.

Ответить

Andre Kisennger

0

Telegram Group Inc. зарегистрирован в SEC, согласился соблюдать все правила SEC лишь проверяет, что обмана нет, а если найдет, то  Дурову мало не покажется, с SEC шутки плохи и купить их не получится.

Ответить

Yaroslav Slepukhin

0

Какая им вообще разница на что потрачены деньги? Что за бред?

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Andre Kisennger

Yaroslav
0

он выполз на фондовый рынок США, а там спрашивают жестко за махинации

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