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Американский регулятор попросил документы до предстоящего допроса Павла Дурова и других сотрудников Telegram.
Комиссия по ценным бумагам США потребовала от Telegram срочно раскрыть, на что компания потратила привлечённые от инвесторов 1,7 миллиарда долларов. Изначально Telegram не разъяснила регулятору, как использовала деньги, полученные на разработку блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом говорится в письме КЦБ в суд Нью-Йорка, где рассматривают дело.
Регулятор считает, что информация о тратах средств инвесторов необходима до начала допросов. С её помощью в КЦБ могут провести тест Хоуи, по которому определяют, является ли финансовый продукт ценной бумагой.
Изначально регулятор обращался к Telegram напрямую, однако в компании предоставили только документы о получении средств, но не о том, как их потратили. Представители Telegram сослались на проблемы с банками. Суд обязал компанию ответить на запрос КЦБ в кратчайшие сроки.
Из письма регулятора также стало известно место и дата дачи показаний Павлом Дуровым. Основатель Telegram ответит на вопросы КЦБ 7-8 января в Дубае.
Американский регулятор приостановил ICO Gram в октябре 2019 года и подал на Telegram в суд из-за незаконной продажи токенов криптовалюты. В КЦБ посчитали первичное размещение компании сделкой с ценными бумагами, которая не была оформлена должны образом.
В ноябре Telegram в ответ подал в суд на регулятора, потребовав отменить иск. В компании уверены, что сделки были оформлены правильно, так как Gram не является валютой или ценной бумагой.
Telegram привлёк 1,7 миллиарда долларов во время предварительной продажи токенов Gram. По условиям ICO, компания должна была запустить криптовалюту до 31 октября, иначе ей пришлось бы вернуть деньги, однако после голосования инвесторы большинством голосов решили дождаться разрешения конфликта с КЦБ.
Посмотрим как с америкосами прокатят типичные выебоны Павлика.
Блин, забыл какой ты тупой.
Так таблеточки залей в себя
Вижу как трясутся руки у адептов школы имени Павла Дурова, а не у меня...
Если видишь, значит очки на тебе, дед! А ты их искал...
Специально для таких, как ты не закрываю шеринку мвоих брюк.
Оказывается, Пепси даже не понял мой комментарий. Надеюсь, хоть слюну во рту удержать смог.
Так там не требуют отдать/продать вк и не требуют отдать личные данные юзеров.
On that body
Асашай: На что вы потратили наши деньги?
Дуров: На разработку блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram
Конец
А КАК ЖЕ ВЫЕБОНЫ ДУРОВА??
Он же должен обязательно такой "Хуй мусорам, слвава ворам! АУЕ!" (по логике местных посетителей ПНД)
Ведь если он не будет выебываться то выходит чё, он только против нашей родинушки-матушки Россиюшки попёр? ДА КАК ПОСМЕЛ ХОЛОП НА НАШИХ ОЛИГАРХОВ ЛЮБИМЫХ РОТ ОТКРЫВАТЬ?! ЭТО ОСКОРБЛЯЕТ МОИ ЛОЯЛИСТКИЕ РАБСКИЕ ЧУВСТВА!
Што?
Он долбоёбчик местный, так что не стоит повторять моей ошибки и отвечать ему
Судя по срачу выше - долбоебы оба вы.
Как минимум треть пойдёт на его омоложение :)
Походу все таки Пашке не дадут спокойно запуститься...
Волосы сделал, в зал ходил, девочки, дубай, всё. А ну лимон на конкурс сделай стикеры в телеграм еще)
На самом деле шучу и уверен у паши все будет збс.
Telegram Group Inc. зарегистрирован в SEC, согласился соблюдать все правила SEC лишь проверяет, что обмана нет, а если найдет, то Дурову мало не покажется, с SEC шутки плохи и купить их не получится.
Какая им вообще разница на что потрачены деньги? Что за бред?
он выполз на фондовый рынок США, а там спрашивают жестко за махинации