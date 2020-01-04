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Дамир Камалетдинов
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Учёные из Гарварда обнаружили следы микробных токсинов в картриджах для электронных сигарет Juul Материал редакции

Содержание одного из токсинов оказалось едва заметным, а другой может привести к болезням лёгких, считают учёные.

18 комментариев
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Juul с капсулами Pod Фото CNET​

Команда учёных Школы общественного здоровья Гарварда обнаружила следы двух микробных токсинов в картриджах Juul. Почти половина изученных образцов содержали Эндотоксин и Глюкан, опасные для человека. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Американском журнале респираторной и реанимационной медицины.

Эндотоксин — микробиотический агент и компонент наружной клеточной стенки некоторых видов бактерий, включая кишечную палочку. Однако его уровни были на нижнем пределе обнаружения.

В то же время почти половина из 54 изученных учёными картриджей содержали заметные следы глюкана. Он является компонентом грибков и может вызывать воспаление дыхательных путей на долгосрочной основе.

Сильнее остальных вкусов оказались заражены табачный и ментоловый. Именно они остались в продаже в США, несмотря на запрет всех остальных ароматов.

Учёные отметили, что пока не знают, по какой причине картриджи Juul содержат такое количество глюкана. Соавтор исследования Дэвид Кристиани отметил, что не верит в то, что этот токсин мог стать причиной болезни вейперов, унесшей более 50 жизней. При этом во время предыдущей работы учёные изучили большее количество электронных сигарет и также обнаружили глюкан в большинстве образцов.

#вейпы #исследования #новости

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18 комментариев
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пепси

12

курягам не привыкать к говну

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Iscander Vakil

пепси
–1

Тут не в этом дело. Пропиленгликоль при нагревании превращается в мощный канцероген, который убивает легкие.

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пепси

Iscander
6

Всегда задерживаю дыхание возле паровозов. Отравляют жизнь всём (и себе в том числе). Лучше б хуи сосали, чес слово.

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Iscander Vakil

пепси
1

Ну, учитывая, что данные гадости уже сосут лет 5-6, первые жертвы уже должны быть (в том числе в России). Просто может статистику скрывают.

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Сергей Рязанцев

пепси
0

Можно же совмещать

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Mattur

пепси
0

Не надо тут всем свои вкусы навязывать.

Ответить

пепси

Mattur
0

Не надо курягам мне свой дым/пар/кал из ротовой полости навязывать - спасения от вас нет

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Mattur

Iscander
1

Глицерин в него превращается. Только акролеин ещё и сильный лакриматор, так что много его не навейпишь.

Вроде ж нашли уже убийцу вейперов – ацетат витамина Е.

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Iscander Vakil

Iscander
0

Проще говоря - акролеин. 

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DxdV

Iscander
0

Обычные сигареты точно так же выделяют акролеин и в значительно больших количествах. Если взять эквивалент одной сигареты и, скажем, одного вэйпа, то 80-100 микрограмм выделит вэйп и 450-600 сигарета. 

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Mattur

4

Чтобы в жиже не плодились микробы, в неё будут добавлять консерванты и антибиотики. 
Систематический вейпинг станет лучшей профилактикой от лёгочных инфекций. Здоровые сильные вейперы будут насмехаться над чахлыми ЗОЖниками.

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Михаил Городецкий

Mattur
0

Не забываем про антибиотикорезистентность! Сначала всё будет пропитано антибиотиками, потом они перестанут помогать, и медленно и незаметно любая лёгочная бактериальная инфекция станет смертельной. ЗОЖники падут первыми, у них организм к бактериям не тренирован. А потом настанет очередь вейперов.

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Shlomo Goldenberg

3

а потому что нужно парить жидкости, содержащие CBD, а не это говнище

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Антон Слизков

1

Парю где хочу, законом не запрещено

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Iscander Vakil

Антон
0

Только недолго. В принципе норм, еще нарожают.

Ответить

Александр Александров

0

Ай ай ай, кто бы мог подумать что курение вредно для здоровья?

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Александра Хотимченко

0

А че же их тогда на рынок то выпустили?

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робот-бёрдвотчер

0

Не "обнаружили следы", а "обратили внимание на".

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