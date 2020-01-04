Прямой эфир
Содержание одного из токсинов оказалось едва заметным, а другой может привести к болезням лёгких, считают учёные.
Команда учёных Школы общественного здоровья Гарварда обнаружила следы двух микробных токсинов в картриджах Juul. Почти половина изученных образцов содержали Эндотоксин и Глюкан, опасные для человека. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Американском журнале респираторной и реанимационной медицины.
Эндотоксин — микробиотический агент и компонент наружной клеточной стенки некоторых видов бактерий, включая кишечную палочку. Однако его уровни были на нижнем пределе обнаружения.
В то же время почти половина из 54 изученных учёными картриджей содержали заметные следы глюкана. Он является компонентом грибков и может вызывать воспаление дыхательных путей на долгосрочной основе.
Сильнее остальных вкусов оказались заражены табачный и ментоловый. Именно они остались в продаже в США, несмотря на запрет всех остальных ароматов.
Учёные отметили, что пока не знают, по какой причине картриджи Juul содержат такое количество глюкана. Соавтор исследования Дэвид Кристиани отметил, что не верит в то, что этот токсин мог стать причиной болезни вейперов, унесшей более 50 жизней. При этом во время предыдущей работы учёные изучили большее количество электронных сигарет и также обнаружили глюкан в большинстве образцов.
курягам не привыкать к говну
Тут не в этом дело. Пропиленгликоль при нагревании превращается в мощный канцероген, который убивает легкие.
Ну, учитывая, что данные гадости уже сосут лет 5-6, первые жертвы уже должны быть (в том числе в России). Просто может статистику скрывают.
Проще говоря - акролеин.
Чтобы в жиже не плодились микробы, в неё будут добавлять консерванты и антибиотики.
Систематический вейпинг станет лучшей профилактикой от лёгочных инфекций. Здоровые сильные вейперы будут насмехаться над чахлыми ЗОЖниками.
Не забываем про антибиотикорезистентность! Сначала всё будет пропитано антибиотиками, потом они перестанут помогать, и медленно и незаметно любая лёгочная бактериальная инфекция станет смертельной. ЗОЖники падут первыми, у них организм к бактериям не тренирован. А потом настанет очередь вейперов.
Парю где хочу, законом не запрещено