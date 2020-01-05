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По его словам, количество целей равно числу американцев, захваченных иранскими властями.
Дональд Трамп заявил, что, если Иран атакует американцев из-за убийства Касема Сулеймани, США готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям. Именно столько американских граждан «много лет назад» захватили иранские власти, добавил Трамп.
Президент США отметил, что среди целей есть объекты, важные для Ирана и иранской культуры.
Иранского генерала Касема Сулеймани убили в ночь на третье января в Багдаде. США нанесли ракетный удар по приказу Трампа. Помимо Сулеймани погибли ещё несколько человек. Трамп назвал Сулеймани террористом номер один в мире, ответственным за убийства и ранения миллионов людей.
Иранские власти пообещали отомстить США, сочтя убийство Сулеймани «объявлением войны».
В том числе по памятникам культуры.
Как бы к бабахам ни относился, но бомбить условные минареты это варварство, сходное с подрывом одной запрещённой организацией культурного наследия на оккупированной территории.
Если и дальше развивать такую мысль, то можно прийти к, например, сожжению всех книг, фильмов и прочих материалов про фашизм. Ибо атата, недостойно существования же.
А то что это просто очешуительный и очень дорогой пример того, как делать было нельзя, абсолютно не важно. Когда-нибудь эту ошибку забудем и сможем повторить.
Кто решает какая культура есть деструктивная и кто решает достойна она сохранения или нет?
Когда надо усмирить охуевшую собаку ты бьешь ее по яйцам чтобы она лежала и хрипела от боли, попутно понимая кто тут главный, сечёшь?
по какой жопе? это ведь не гей парад в киеве
да знаю я о вас всё, кукарекать на трампа только можете, а караван идёт
А я думаю, старик всё правильно делает.
Почему охуевшим дикарям всё можно, а цивилизованные люди должны послушно это терпеть и сюсюкать? Просто он вырос в те времена, когда этой ерунды ещё не было.
Взорвал посольство - получи ответочку. Ещё одно взорвал - ещё одну ответочку.
А зачем тогда нужны ракеты и авианосцы, если каждый голожопый дегенерат с IQ50 может безнаказанно убивать твоих граждан?
Почему охуевшим дикарям всё можно, а цивилизованные люди должны послушно это терпеть и сюсюкать?
Ну так-то саудиты, которые главные друзья Трампа в регионе – гораздо более охуевшие дикари чем Иран. И вот им как раз все можно.
Почему-то Америку не волнуют ни казни там, ни расправы над оппозицией, ни убийства журналистов, ни права женщин, итд.
Взорвал посольство - получи ответочку
Чье посольство там взорвали?
Вот только если изучать вопрос, то окажется, что цивилизованные не редко первые лезут... под видом наведения демократии, а в итоге разваливают страну и получают анархию.
Демократичненько.
Какой стратегический смысл уничтожать памятники культуры?
Потому что для самих бабахов эта культура ничего не стоит и не значит, они просто ей прикрываются, когда начинаются серьёзные разговоры, мол "вы же такие цивилизованные, как вы можете бомбить культуру" - сами при этом никаких памятников не жалеют. Трамп просто им намекает, что с ним такие уловки не пройдут.
Это не Трампу решать, а ЮНЕСКО
Не все так просто. Есть определенные документы, по которым Трамп может из-за приказа попасть под статью.
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/heritage_destruction.shtml
Иранцы охуенны, самый симпатичный восточный народ. Когда Моисей с палатками бродил 40 лет по пустыне, дабы поколение евреев с рабским менталитетом сменилось на новое, свободное от замашек из сферы сервиса и обслуживания, на территории Ирана процветала одна из древнейших цивилизаций.
уеби по башне аль халифа, не нужен обезьянам такой высокий сарай для верблюдов
Какой ещё член? Он не мужчина, а женщина!
А это же легко доказать.
Вот смотри, в исламе рисовать Аллаха нельзя, по этому никто не знает, как он выглядит. А женщина должна по их правилам ходить в парандже, что бы никто не знал, как она выглядит. Вот в результате и вывод Аллах - женщина, которая не желает, что бы её видели.
В Иране там наверное всё охуели и уже снабжают бабахокадзе поясами с взрывоопасными материалами
Ну там этот чувак перед смертью замесил 1500 протестующих, думаю половина страны в тихом восторге...
Есть куда больше охуевать с их стороны?
У каждого Американского президента - своя война
Почти что мочить в сортире. Может теперь отношения между Россией и Америкой наладятся!
Главное чтобы не оказалось, что у них есть ядерка в сарае стоит.
На самом деле всех этих чурок надо истреблять, если не в Европе, то у них дома
@4 shizzle ma nizzle Сосланчик, может замечание какое выскажешь