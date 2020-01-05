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Anna Begiashvili
3259

Трамп пригрозил в случае атаки Ирана на США ударить по 52 целям, в том числе по памятникам культуры Материал редакции

По его словам, количество целей равно числу американцев, захваченных иранскими властями.

75 комментариев
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Дональд Трамп заявил, что, если Иран атакует американцев из-за убийства Касема Сулеймани, США готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям. Именно столько американских граждан «много лет назад» захватили иранские власти, добавил Трамп.

Президент США отметил, что среди целей есть объекты, важные для Ирана и иранской культуры.

Иранского генерала Касема Сулеймани убили в ночь на третье января в Багдаде. США нанесли ракетный удар по приказу Трампа. Помимо Сулеймани погибли ещё несколько человек. Трамп назвал Сулеймани террористом номер один в мире, ответственным за убийства и ранения миллионов людей.

Иранские власти пообещали отомстить США, сочтя убийство Сулеймани «объявлением войны».

#новости #сша #иран #сулеймани

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75 комментариев
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fox

26

В том числе по памятникам культуры.

Как бы к бабахам ни относился, но бомбить условные минареты это варварство, сходное с подрывом одной запрещённой организацией культурного наследия на оккупированной территории.

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Bad Bear

fox
0

Не всякая жизнь священна,
не всякая деструктивная культура достойна сохранения просто за то что она существует.

Ответить

fox

Bad
19

Если и дальше развивать такую мысль, то можно прийти к, например, сожжению всех книг, фильмов и прочих материалов про фашизм. Ибо атата, недостойно существования же.

А то что это просто очешуительный и очень дорогой пример того, как делать было нельзя, абсолютно не важно. Когда-нибудь эту ошибку забудем и сможем повторить.

Ответить

Дмитрий Насонов

Bad
7

Кто решает какая культура есть деструктивная и кто решает достойна она сохранения или нет?

Ответить

Taktischer Corgi

Дмитрий
1

Кто сильнее, тот и решает

Ответить

пепси

Дмитрий
0

Ну, в данном случае Трамп

А вообще Аллах
А ТЫ ДОКАЖИ ЧТО НЕ АЛЛАХ

Ответить

Kubig

fox
0

Ты помнишь что там эта организация взорвала?

Ответить

пепси

Kubig
4

Пердаки либерах на ТЖ?)

Ответить

Сергей Васильев

fox
0

Когда надо усмирить охуевшую собаку ты бьешь ее по яйцам чтобы она лежала и хрипела от боли, попутно понимая кто тут главный, сечёшь? 

Ответить

пепси

Сергей
0
Ответить

andorus

fox
0

Значит пусть горят толпы мирных жителей, но красивые камешки и бумажки не трогайте? 

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Дитковский

14
Ответить

пепси

Дитковский
8
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Aleks Ad

Дитковский
3

по какой жопе? это ведь не гей парад в киеве

Ответить

Дитковский

Aleks
13
Ответить

Aleks Ad

Дитковский
1

да знаю я о вас всё, кукарекать на трампа только можете, а караван идёт

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пепси

Aleks
1

Нормальный у нас тут гей-парад, не завидуй

Ответить

Myemptyblog

15

А я думаю, старик всё правильно делает.

Почему охуевшим дикарям всё можно, а цивилизованные люди должны послушно это терпеть и сюсюкать? Просто он вырос в те времена, когда этой ерунды ещё не было.

Взорвал посольство - получи ответочку. Ещё одно взорвал - ещё одну ответочку.

А зачем тогда нужны ракеты и авианосцы, если каждый голожопый дегенерат с IQ50 может безнаказанно убивать твоих граждан?

Ответить

Michael Smith

Myemptyblog
1

Почему охуевшим дикарям всё можно, а цивилизованные люди должны послушно это терпеть и сюсюкать?

Ну так-то саудиты, которые главные друзья Трампа в регионе – гораздо более охуевшие дикари чем Иран. И вот им как раз все можно.

Почему-то Америку не волнуют ни казни там, ни расправы над оппозицией, ни убийства журналистов, ни права женщин, итд.

Взорвал посольство - получи ответочку

Чье посольство там взорвали?

Ответить

пепси

Michael
0

Так Америка там не ради вселенского добра лол

Ответить

DosRaven

Myemptyblog
–2

Вот только если изучать вопрос, то окажется, что цивилизованные не редко первые лезут... под видом наведения демократии, а в итоге разваливают страну и получают анархию.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

4

Демократичненько.

Ответить

Kubig

Амир
2

Ну ни кто не мешал Ирану стать демократией и жить в мире с США. Не призывать перманентно на гос уровне стереть с лица Израиль, уничтожить всех евреев и подпольно создавая для этого атомную бомбу.

Ответить

DosRaven

Kubig
0

Так они и были демократичными, сша это все затеял.

Ответить

Aleks Ad

Амир
–4

для таких как вы не может быть демократии, только тотальная диктатура со стороны Иерусалима, таких животных нужно пасти только железным жезлом

Ответить

Vladimir Medvedev

Амир
0

Трамп же не демократ

Ответить

пепси

Амир
–5

При чёт тут демократия, нипанятна. Но Амир * приплетает демократию *

Ответить

Mikhail Lukup

3

Какой стратегический смысл уничтожать памятники культуры? 

Ответить

Myemptyblog

Mikhail
5

Потому что для самих бабахов эта культура ничего не стоит и не значит, они просто ей прикрываются, когда начинаются серьёзные разговоры, мол "вы же такие цивилизованные, как вы можете бомбить культуру" - сами при этом никаких памятников не жалеют. Трамп просто им намекает, что с ним такие уловки не пройдут.

Ответить

Алексей Пушкарёв

Mikhail
1

Деморализация?

Ответить

Aleks Ad

Mikhail
–1

какая культура? это дикие племена, которые сношали своих животных и приносили дочерей идолам, в то время как Моисей вёл свой народ в землю обетованную

Ответить

Mikhail Lukup

Aleks
1

Это не Трампу решать, а ЮНЕСКО

http://whc.unesco.org/en/statesparties/ir

Ответить

Aleks Ad

Mikhail
1

нет, юнеско сосать, а трампу решать, разделять нужно правильно

Ответить

Mikhail Lukup

Aleks
0

Не все так просто. Есть определенные документы, по которым Трамп может из-за приказа попасть под статью.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/heritage_destruction.shtml

Ответить

CiZerin

Aleks
0

Вел аки Сусанин, пока все старые, кто помнил рабство, не померли.

Ответить

Aleks Ad

CiZerin
–2

не знаешь писаний, завали ебало, вымереть должны были только те же идолопоклонники

Ответить

CiZerin

Aleks
0

Да это ты ничего не знаешь же!

Ответить

Андрей Белов

Aleks
0

Иранцы охуенны, самый симпатичный восточный народ. Когда Моисей с палатками бродил 40 лет по пустыне, дабы поколение евреев с рабским менталитетом сменилось на новое, свободное от замашек из сферы сервиса и обслуживания, на территории Ирана процветала одна из древнейших цивилизаций.

Ответить

пепси

Mikhail
0

Чтобы показать ребятам своё пренебрежение?

Ответить

Universaw

Mikhail
0

Скорее всего там всякие религиозные мечети и памятники подразумеваются

Ответить

Люц Шнайдер

2

Старик спятил. 

Ответить

Aleks Ad

0

уеби по башне аль халифа, не нужен обезьянам такой высокий сарай для верблюдов

Ответить

пепси

Aleks
1

Это не башня, а член Аллаха

СТЫДНО НЕ ЗНАТЬ

Ответить

Mikhail Lukup

пепси
0

Какой ещё член? Он не мужчина, а женщина!

Ответить

пепси

Mikhail
0

АЙ КАФИР

АЙ АШЛМАЛАТАРКАН

Ответить

Mikhail Lukup

пепси
0

А это же легко доказать.

Вот смотри, в исламе рисовать Аллаха нельзя, по этому никто не знает, как он выглядит. А женщина должна по их правилам ходить в парандже, что бы никто не знал, как она выглядит. Вот в результате и вывод Аллах - женщина, которая не желает, что бы её видели.

Ответить

пепси

Mikhail
0

А ты оказывается тот ещё имам)))

Ответить

Владимир Дыркин

1

Вызывает уважение. Не на пустом же месте все эти ответочки.

Ответить

пепси

0

В Иране там наверное всё охуели и уже снабжают бабахокадзе поясами с взрывоопасными материалами

Ответить

Kubig

пепси
0

Да там наверное сейчас истерия в стиле сплотиться вокруг лидеров, враг не пойдет, дойдем да Вашингтона и тд.

Ответить

Сергей Васильев

Kubig
2

Ну там этот чувак перед смертью замесил 1500 протестующих, думаю половина страны в тихом восторге...

Ответить

пепси

Kubig
0

Там такое всегда, тащемта

Ответить

Алексей Пушкарёв

пепси
0

Есть куда больше охуевать с их стороны?

Ответить

пепси

Алексей
0

В Исламе возможно всё

Ответить

Paul Derden

0

У каждого Американского президента - своя война

Ответить

Алексей Пушкарёв

Paul
2

Я бы это назвал не войной, а анти террористической операцией. Ой

Ответить

Kubig

Paul
1

Не то что у Российского, по две войны.

Ответить

пепси

0
Ответить

Шарль Перро

0

Почти что мочить в сортире. Может теперь отношения между Россией и Америкой наладятся!

Ответить

пепси

Шарль
0

Может быть только один царь горы

Ответить

Kubig

пепси
0

Так Путин и говорил что США единственная и сверхдержава.

Ответить

пепси

Kubig
0

Он скромный)

Ответить

Джордж Харви

0

Что что, а интервенции США проводить всегда умели

Ответить

Haoo Hao

0

А поможет им в этом главная шестёрка Израиль. 

Ответить

DosRaven

0

Главное чтобы не оказалось, что у них есть ядерка в сарае стоит.

Ответить

пепси

DosRaven
0

Она стоит как раз там

В подсобке Белого Дома тоже

Ответить

Джордж Харви

–1

На самом деле всех этих чурок надо истреблять, если не в Европе, то у них дома

Ответить

пепси

Джордж
–1

Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?

Ответить

Амир Аль-Мопеди

пепси
0

Sprich Russisch, du Hurensohn.

Ответить

пепси

Амир
0

* томагавки вылетели * 

Ответить

сироп от щекотки

–1
Ответить

CiZerin

сироп
0

Дык, нужно было сразу заявить мол вот травим предательскую гниль по всему миру, ибо нехуй - тогда бы зауважали, а то начали про какие-то шпили и вили втирать...

Ответить

сироп от щекотки

CiZerin
–1

Согласен, что нужно. Но сомневаюсь, что зауважали бы. 

Ответить

сироп от щекотки

сироп
0

@4 shizzle ma nizzle Сосланчик, может замечание какое выскажешь

Ответить

пепси

сироп
0

Нахуй он здесь нужен?

Ответить
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