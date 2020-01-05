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Их припарковали в нескольких метрах от берега.
В бухте Воевода во Владивостоке провалились под лёд от 20 до 30 припаркованных автомобилей. Видео происшествия опубликовали на YouTube.
«Торопитесь! Кому-то уже нет смысла торопиться. Все, кто оставил тачки на льду, скорее!» — говорит автор видео.
Автомобили находились на расстоянии пяти метров от берега. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю рассказали, что провал был частичный, и некоторые автовладельцы выехали самостоятельно. Остальным помогал спасательный отряд.
«По счастливой случайности, в данном происшествии обошлось без жертв», — добавили в МЧС.
По одной из версий, провал произошёл из-за лунок, которые просверлили рыбаки, проверяя толщину льда.