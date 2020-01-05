Их припарковали в нескольких метрах от берега.

В закладки

В бухте Воевода во Владивостоке провалились под лёд от 20 до 30 припаркованных автомобилей. Видео происшествия опубликовали на YouTube.

«Торопитесь! Кому-то уже нет смысла торопиться. Все, кто оставил тачки на льду, скорее!» — говорит автор видео.

Автомобили находились на расстоянии пяти метров от берега. В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю рассказали, что провал был частичный, и некоторые автовладельцы выехали самостоятельно. Остальным помогал спасательный отряд.

«По счастливой случайности, в данном происшествии обошлось без жертв», — добавили в МЧС.