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«Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер».
5 января умер Андрей Павленко — один из ведущих российских хирургов-онкологов.
В марте 2018 года Павленко узнал, что у него рак желудка третьей стадии. Через две недели он стал публично рассказывать о своём лечении в спецпроекте «Таких Дел» «Жизнь человека»: записывал подкаст и вёл видеодневник.
1 января он сообщил о своей скорой смерти.
После смерти Павленко «Такие дела» опубликовали его прощальное видеообращение. В нём онколог рассказал об учреждении гранта, который будет финансировать медиапроекты об онкологических заболеваниях. Сбор средств на грант и финансовую помощь семье Павленко проводят на платформе Patreon.
Вот несколько выпусков дневника Андрея Павленко, в котором он откровенно рассказывал о лечении с позиции и онколога, и онкобольного:
Рак - пидор. Я хочу чтобы рак сдох.
А дядька крутой.
Кто-нибудь, обнимите малыша Экки, он пока что не очень понимает как устроен мир...
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