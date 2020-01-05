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Anna Begiashvili
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Умер онколог Андрей Павленко, который боролся с раком и откровенно рассказывал о лечении. Он оставил прощальное видео Материал редакции

«Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер».

6 комментариев
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5 января умер Андрей Павленко — один из ведущих российских хирургов-онкологов.

В марте 2018 года Павленко узнал, что у него рак желудка третьей стадии. Через две недели он стал публично рассказывать о своём лечении в спецпроекте «Таких Дел» «Жизнь человека»: записывал подкаст и вёл видеодневник.

1 января он сообщил о своей скорой смерти.

Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и её развитие за последние два месяца не оставило мне шансов.

Но я хотел бы предупредить всех, кто находится на этапе лечения: не опускайте руки! Статистика — вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение. Просто поверьте в это! Мне просто не повезло.

Андрей Павленко

После смерти Павленко «Такие дела» опубликовали его прощальное видеообращение. В нём онколог рассказал об учреждении гранта, который будет финансировать медиапроекты об онкологических заболеваниях. Сбор средств на грант и финансовую помощь семье Павленко проводят на платформе Patreon.

«Если вы смотрите это видео, значит, я уже умер»

Вот несколько выпусков дневника Андрея Павленко, в котором он откровенно рассказывал о лечении с позиции и онколога, и онкобольного:

#новости #онкология #медицина

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6 комментариев
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Ekkie

10

Рак - пидор. Я хочу чтобы рак сдох. 

А дядька крутой. 

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Сергей Васильев

Ekkie
–5

Кто-нибудь, обнимите малыша Экки, он пока что не очень понимает как устроен мир...

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Дитковский

Сергей
3

Сєрьожа, не фони

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Mikhail Lukup

1

Ещё одна жертва рекультивации земель, заражённых после Чернобыльской аварии.

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Михаил Октябрьский

Mikhail
0

Что что?

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Вячеслав Парамонов

0

Чет как-то мэх.

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