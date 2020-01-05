Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и её развитие за последние два месяца не оставило мне шансов.

Но я хотел бы предупредить всех, кто находится на этапе лечения: не опускайте руки! Статистика — вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение. Просто поверьте в это! Мне просто не повезло.