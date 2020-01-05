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Сейчас в Ираке находятся около пяти тысяч американских военных.
Иракский парламент проголосовал за разрыв соглашения с международной коалицией во главе с США и вывод с территории страны иностранных войск. Об этом сообщает Al Arabiya.
Заседание прошло в экстренном формате. Расторгнуть соглашение предложил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди. Его поддержали депутаты-шииты, которые занимают большинство в парламенте. Сунниты и курды не пришли на заседание в знак протеста.
Associated Press отмечает, что в разных частях Ирака находятся около пяти тысяч американских военных, которых направили в страну в рамках соглашения по борьбе против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка).
3 января США нанесли ракетный удар иракскому Багдаду. В результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани ещё несколько человек. Власти Ирана пообещали отомстить американцам, в ответ Дональд Трамп пригрозил ударить ещё по 52 целям.
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Патриоты:
Затягиваем США в новый тяжелый конфликт
Влажномечтающий Илюша все о своем. :D Надо взять его за беловоротничковую жопу и как раз первой партии "арбитров" забросить к бородачам. Посмотрим, оценят ли они его сердешные суждения по заслугам.
Удивительно, почему условно противопоставляют РФ, США и Китай, тогда как им определенно стоило бы объединиться и вместе бороться с варварами. Ведь у РФ, США и Китая больше общего между собой, чем с бородатыми фанатиками.
А новость @hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh распубликовали? Редакция, которую мы заслужили.
Это так смешно, просто обоссаться. Какой-то парламент что-то там проголосовал и все миротворцы уехать должны, а кебабы продолжат взрывать друг-друга, и Ирак опять погрузится во тьму гражданской войны
Какой-то парламент что-то там проголосовал
Ну да, "какой-то" демократически выбранный парламент, "какой-то" страны, не может же управлять своей страной. Ирак же колония США.
и все миротворцы уехать должны
Какие нафиг миротворцы? Голубых касок там нету, как и мандата ООН.
какие выборы?
не пори чуши
ага
большинство бойкотировало выборы
больше половины территории не контролируется правительством
это как в мацковии пачтишто выборы без выбора
Ага, теперь давай отменим выборы в Украине и распустим парламент, восток же не контролируется правительством.
восток пущай в мацковском говне варится
остальные продолжают жить дальше
в Украине небыло бойкот выборов
обосрался и пошел в другие темы минусить? )
поплачь
твоя истерика только смех вызывает )
«Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка).
Разрешили же не писать, разве нет?
пока трамп не разрешит, никакого вывода не будет, парламент цирковых обезьян за что то там проголосовал блядь!!! его и поставили чтобы смищно было
Сейчас Трамп цели для Ирака начнёт считать