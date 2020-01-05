Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Anna Begiashvili
3134

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны Материал редакции

Сейчас в Ираке находятся около пяти тысяч американских военных.

31 комментарий
В закладки

Иракский парламент проголосовал за разрыв соглашения с международной коалицией во главе с США и вывод с территории страны иностранных войск. Об этом сообщает Al Arabiya.

Заседание прошло в экстренном формате. Расторгнуть соглашение предложил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди. Его поддержали депутаты-шииты, которые занимают большинство в парламенте. Сунниты и курды не пришли на заседание в знак протеста.

Associated Press отмечает, что в разных частях Ирака находятся около пяти тысяч американских военных, которых направили в страну в рамках соглашения по борьбе против «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка).

3 января США нанесли ракетный удар иракскому Багдаду. В результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани ещё несколько человек. Власти Ирана пообещали отомстить американцам, в ответ Дональд Трамп пригрозил ударить ещё по 52 целям.

#новости #ирак #иран #сша #политика

Новости
Подписан
Отписаться
В Забайкалье из воинской части сбежал солдат-срочник
Уроженец Челябинска Артур Хакимов ушел из поселка Большая Тура (он находится в 170 км от поселка Горный, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев).
0
8
{ "author_name": "Anna Begiashvili", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0440\u0430\u043d","\u0438\u0440\u0430\u043a"], "comments": 31, "likes": 8, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 134543, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 05 Jan 2020 18:32:17 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/RocketBankSummary/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('rocket-bank-summary'); if (container) { s.onload = function() { new RocketBankSummary.Special({ container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 30);
0
{ "id": 134543, "author_id": 155145, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/134543\/get","add":"\/comments\/134543\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/134543"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

fox_rus

13

Никто:....

Абсолютно никто:...
Патриоты:

Ответить

Alexander Balan

fox_rus
35

Затягиваем США в новый тяжелый конфликт

Ответить

Yaroslav Maltsev

Alexander
0

Пепси, ты?

Ответить

Максим Кохович

Alexander
0

Это где-то в Миннесоте?

Ответить

Руслан Турченко

fox_rus
2

Влажномечтающий Илюша все о своем. :D Надо взять его за беловоротничковую жопу и как раз первой партии "арбитров" забросить к бородачам. Посмотрим, оценят ли они его сердешные суждения по заслугам. 

Ответить

Степан Литвинов

fox_rus
0

Удивительно, почему условно противопоставляют РФ, США и Китай, тогда как им определенно стоило бы объединиться и вместе бороться с варварами. Ведь у РФ, США и Китая больше общего между собой, чем с бородатыми фанатиками.

Ответить

Тим Муталов

fox_rus
0

Ну он прав, кроме пункта о росте влияния в регионе.

Ответить

Алексей Любимцев

17
Ответить

Чеширский

Алексей
0

видео уже есть? для друга, естественно)

Ответить

Iscander Vakil

3

А новость @hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh распубликовали? Редакция, которую мы заслужили.

Ответить

Anna Begiashvili

Iscander
–1

Но ведь его новость была повтором — эта запись опубликована раньше

Ответить

ɥh

Anna
–2

Новость твоя хуйня, нет главного
резолюцию поддержали депутаты-шииты, занимающие большинство мест в парламенте. Законодатели-сунниты и шииты не пришли на заседание в знак протеста.

Ответить

Anna Begiashvili

ɥh
0

вообще-то есть

Ответить

Paul Potseluev

ɥh
0

Ты хуйня

Ответить

Пининь Суньвынь

1

Это так смешно, просто обоссаться. Какой-то парламент что-то там проголосовал и все миротворцы уехать должны, а кебабы продолжат взрывать друг-друга, и Ирак опять погрузится во тьму гражданской войны

Ответить

Michael Smith

Пининь
2

Какой-то парламент что-то там проголосовал

Ну да, "какой-то" демократически выбранный парламент, "какой-то" страны, не может же управлять своей страной. Ирак же колония США.
и все миротворцы уехать должны

Какие нафиг миротворцы? Голубых касок там нету, как и мандата ООН.

Ответить

Andre Kisennger

Michael
–2

какие выборы?

не пори чуши

Ответить

Michael Smith

Andre
0
Парламентские выборы в Ираке (2018)
Парламентские выборы были проведены в Ираке 12 мая 2018 года. Выборы определили 329 членов Совета…
ru.wikipedia.org
Ответить

Andre Kisennger

Michael
–1

ага

большинство бойкотировало выборы
больше половины территории не контролируется правительством
это как в мацковии пачтишто выборы без выбора

Ответить

Michael Smith

Andre
0

Ага, теперь давай отменим выборы в Украине и распустим парламент, восток же не контролируется правительством.

Ответить

Andre Kisennger

Michael
–1

восток пущай в мацковском говне варится

остальные продолжают жить дальше
в Украине небыло бойкот выборов

Ответить

Michael Smith

Andre
0

обосрался и пошел в другие темы минусить? )

Ответить

Andre Kisennger

Michael
–1

поплачь

Ответить

Michael Smith

Andre
0

твоя истерика только смех вызывает )

Ответить

Andre Kisennger

Michael
–1

поколотись

галоперидолу прими

Ответить

Marat Khamadeev

1

«Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка).

Разрешили же не писать, разве нет?

Ответить

Aleks Ad

0

пока трамп не разрешит, никакого вывода не будет, парламент цирковых обезьян за что то там проголосовал блядь!!! его и поставили чтобы смищно было

Ответить

Чеширский

0

пущай канают!

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Сейчас Трамп цели для Ирака начнёт считать

Ответить

Владимир Дыркин

Yaroslav
0

он ещё спит

Ответить

Andre Kisennger

–2

да пускай режуть друг друга

не жалко

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Украина впервые обогнала Россию и Беларусь по уровню минимальной заработной платы
Согласно указу президента РФ Владимира Путина минимальная заработная плата в РФ с 1 января 2020 года повышена до 12130 рублей (196 долларов по курсу).
255
Новости
Глава Ливийской национальной армии заявил, что военные изгонят любые иностранные войска из страны
Он выступил с заявлением после того, как Турция одобрила ввод войск в Ливию по просьбе правительства страны.
195
Новости
Трамп пригрозил в случае атаки Ирана на США ударить по 52 целям, в том числе по памятникам культуры
По его словам, количество целей равно числу американцев, захваченных иранскими властями.
239
Популярное за три дня
Путешествия
Поехать в Нью-Йорк ради фоток. Но это не точно
Лонгрид о том, как прожить в Нью-Йорке 12 дней и не разориться: где жить и есть, о транспорте, лайфхаках города, местах для посещения и о другом. В конце маршруты на неделю, отмеченные в Google-картах.
208
Интернет и мемы
Удмурт и Банкетный - всё
26
Новости
Украина впервые обогнала Россию и Беларусь по уровню минимальной заработной платы
Согласно указу президента РФ Владимира Путина минимальная заработная плата в РФ с 1 января 2020 года повышена до 12130 рублей (196 долларов по курсу).
255

Прямой эфир

Andre Kisennger

Парламент Ирака проголосовал за…

Michael Smith

Парламент Ирака проголосовал за…

Paul Potseluev

Парламент Ирака проголосовал за…

Andre Kisennger

Парламент Ирака проголосовал за…

Алексей Котиков

Поехать в Нью-Йорк ради фоток…

Тим Муталов

Парламент Ирака проголосовал за…

Евгений Мартынов

Как я побывала в Грозном: кофе…

Roman Konchalov

Учёные из Гарварда обнаружили…

Максим Кохович

Парламент Ирака проголосовал за…

Michael Smith

Парламент Ирака проголосовал за…

Павел Фролов

Виталий Ситников

В Забайкалье из воинской части…

Andre Kisennger

Парламент Ирака проголосовал за…

Michael Smith

Парламент Ирака проголосовал за…

Weall FAlldown

Заголовок

Andre Kisennger

Парламент Ирака проголосовал за…

Michael Smith

Парламент Ирака проголосовал за…

Andre Kisennger

Парламент Ирака проголосовал за…

Marat Khamadeev

Трамп пригрозил в случае атаки…

Vedmed

В Забайкалье из воинской части…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]