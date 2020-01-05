Иран вышел из ядерной сделки

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Страна больше не будет следовать установленным ограничениям на ядерное оружие.
Иранское государственное телевидение объявило о полном выходе страны из ядерной сделки, передаёт Associated Press.
Ядерную сделку с Ираном в 2015 году заключили США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия. После того, как в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из соглашения, Иран поэтапно отказывался от его условий.
После убийства Сулеймани власти государства решили отказаться от всех ограничений на обогащение урана, его накопление, а также исследования и разработки в ядерной сфере. Однако Тегеран продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.
Иранского генерала Касема Сулеймани убили в ночь на третье января в Багдаде. США нанесли ракетный удар по приказу Трампа. Помимо Сулеймани погибли ещё несколько человек.
Иранские власти пообещали отомстить США, сочтя убийство Сулеймани «объявлением войны». В ответ Трамп пригрозил ударить ещё по 52 целям.
О Боже, теперь они полностью не будут соблюдать договор, который полностью не соблюдали и до этого!
блять. а соседнее бомбоубежище отдали под склад картошки азиатам
Холодильник есть в каждом доме (почти)
Пока они там чето обогатят, построят ракету. Потом пока построят ракету, способную куда улететь. 10 сделок можно успеть заключить.
Самое сложное это построить носитель, который не взорвет их самих . Не говоря уже о системе пво для ответок. Банановые страны типа Ирана или Северной Кореи используют ядерные программы для шантажа
Ну, чтобы ебнуть по Израилю им далеко запускать и не нужно. Можно даже по земле довезти.
А у меня на работе действующее. Ня ня ня ня ня
Да откуда у меня тут уазик
Уаз это к Илюхеру
уже полгода как нет
Кстати, Израиль уже давно имеет своё ядерное оружие. Чем Иран хуже?
Ставлю, что завтра Нефть будет уже 75
А за рубль будут бить в морду
покупать валюту пока рубль крепчает, думаю. Эти помирятся, а вариант укрепления хороший
Нефть будет по 75 и даже выше, когда Иран всех заебет и против него начнут наземную операцию. Но в приоритете новая сделка, и она будет скорее всего.
Дохихикались
Зря я всё откладывал поездку в сша(( а то так и ехать уже некуда будет.
Ты правда веришь что Иран сможет в средства межконтинентальной доставки?
Молодцы. А Россия должна помочь технологиями в обмен на базы.
Если не будет врага (США) то ты сразу работу потеряешь. Или ты начнешь против Навального работать?
А как же Украина? Ну и Навальный ещё, да
Жаль американцев
В 1967 году в Тегеранском ядерном научно-исследовательском центре был введен в эксплуатацию американский исследовательский реактор мощностью 5 МВт, имеющий в качестве топлива более 5,5 кг высокообогащенного урана. В том же году США поставили в Центр граммовое количество плутония для исследовательских целей, а также «горячие камеры», способные ежегодно выделять до 600 г плутония. Таким образом, было положено начало созданию научно-технической базы для развития атомной энергетики в Иране
Ну, наверное, оно и к лучшему — один хрен от человечества никакой пользы. Постоянные конфликты, войны и насилие. Когда-нибудь же это должно было закончиться. Жаль, что так, но иначе, видимо, уже никак.
Россия щедрая душа. Сейчас даст технологии, деньги этому Ирану, а потом нам санкции. Наши сироты потерпят
Не плюсуйте, не даю просто зоибане новые темы для плюсиков. Про Воронеж он уже успел
Щас Дональд проснётся и пизды всем даст
Разберётся как следует и накажет кого попало
А дед-то был прав всё это время
Возможно он и отдал приказ о ракетном ударе
Какой именно из дедов? А то нынче их что-то много стало.
А ведь
Ну настал черёд Северной Кореи вмешаться
Читаю новость и комментарии, поставив на рипит роскошный опенинг ахс8.
ОПЕРАЦИЯ «ОПЕРА» (1981)
7 июня 1981 группа израильских истребителей F-16A с эскортом из F-15A нанесла удар по иракскому ядерному реактору «Осирак»