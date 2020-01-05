Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Anna Begiashvili
9449

Иран вышел из ядерной сделки Материал редакции

Страна больше не будет следовать установленным ограничениям на ядерное оружие.

77 комментариев
В закладки

Иранское государственное телевидение объявило о полном выходе страны из ядерной сделки, передаёт Associated Press.

Ядерную сделку с Ираном в 2015 году заключили США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия. После того, как в мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из соглашения, Иран поэтапно отказывался от его условий.

После убийства Сулеймани власти государства решили отказаться от всех ограничений на обогащение урана, его накопление, а также исследования и разработки в ядерной сфере. Однако Тегеран продолжит сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.

Иранского генерала Касема Сулеймани убили в ночь на третье января в Багдаде. США нанесли ракетный удар по приказу Трампа. Помимо Сулеймани погибли ещё несколько человек.

Иранские власти пообещали отомстить США, сочтя убийство Сулеймани «объявлением войны». В ответ Трамп пригрозил ударить ещё по 52 целям.

#новости #иран #сша #убийствосулеймани

Новости
Подписан
Отписаться
Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Сейчас в Ираке находятся около пяти тысяч американских военных.
4
19
Реклама на TJ
{ "author_name": "Anna Begiashvili", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u0431\u0438\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u0441\u0443\u043b\u0435\u0439\u043c\u0430\u043d\u0438","\u0441\u0448\u0430","\u0438\u0440\u0430\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 77, "likes": 19, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 134567, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 05 Jan 2020 21:43:13 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/RocketBankSummary/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('rocket-bank-summary'); if (container) { s.onload = function() { new RocketBankSummary.Special({ container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 30);
0
{ "id": 134567, "author_id": 155145, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/134567\/get","add":"\/comments\/134567\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/134567"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
77 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Васильев

36

О Боже, теперь они полностью не будут соблюдать договор, который полностью не соблюдали и до этого!

Ответить

Zoibana

27

блять. а соседнее бомбоубежище отдали под склад картошки азиатам

Ответить

Zoibana

Zoibana
5

Буду прогрызать дорогу

Ответить

Ноу Нейм

Zoibana
2

Давайте после майских...

Ответить

Zoibana

Ноу
1

Они могут не настать

Ответить

Ноу Нейм

Zoibana
15

Да и хуй с ними. Хорошо не жили и нехуй начинать 

Ответить

Dante Havershim

Zoibana
0

Холодильник есть в каждом доме (почти)

Ответить

Паша Красников

Dante
1
Ответить

Саша Пелипенко

Zoibana
0

прожаривать

Ответить

Роман Новиков

Zoibana
0

Ивахнова и подсайт с едой в помощь 

Ответить

Weall FAlldown

Zoibana
0

Пока они там чето обогатят, построят ракету. Потом пока построят ракету, способную куда улететь. 10 сделок можно успеть заключить.

Ответить

Zoibana

Weall
6

СУк. Прорастет за это время картошка.

Ответить

Weall FAlldown

Zoibana
1

Самое сложное это построить носитель, который не взорвет их самих . Не говоря уже о системе пво для ответок. Банановые страны типа Ирана или Северной Кореи используют ядерные программы для шантажа

Ответить

Artem Kondratev

Weall
1

Ну, чтобы ебнуть по Израилю им далеко запускать и не нужно. Можно даже по земле довезти.

Ответить

Паша Красников

Zoibana
1

А-ха! А я ещё не продал гараж с бомбоубежищем.

Ответить

Олег Ивахнов

Zoibana
0

А у меня на работе действующее. Ня ня ня ня ня

Ответить

Zoibana

Олег
2

Тебе можно просто в уазик спрятаться. Его обойдет волна. Побрезгует

Ответить

Олег Ивахнов

Zoibana
1

Да откуда у меня тут уазик

Ответить

Сергей Рязанцев

Олег
1

Соберёшь из движка от Камаза и пары листов кровельного железа

Ответить

Marat Khamadeev

Zoibana
0

Уаз это к Илюхеру

Ответить

Илюхер XXIX

Marat
0

уже полгода как нет

Ответить

Marat Khamadeev

Илюхер
0

Время то летит божечки

Ответить

Artem Monahov

Олег
0

От ядерного удара не спасёт, не обольщайся

Ответить

Zoibana

22

ТЖ, запускайте онлайн-трансляцию третьей мировой

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Кстати, Израиль уже давно имеет своё ядерное оружие. Чем Иран хуже?

Ответить

Gleb Eltsov

Дмитрий
47

Ой-вей, чем Израиль, конечно же

Ответить

пепси

9
Ответить

drama llama

9
Ответить

Андрей Рядькин

1

Ставлю, что завтра Нефть будет уже 75

Ответить

Zoibana

Андрей
25

Ставлю, что завтра литр бензина в России будет уже 75

Ответить

Андрей Рядькин

Zoibana
1

А за рубль будут бить в морду

Ответить

Zoibana

Андрей
4

Всмысле? Снова?

Ответить

Андрей Рядькин

Zoibana
4
Ответить

Kyler

Андрей
0

Покупать нефтяные фьючерсы на бирже, да?

Ответить

Андрей Рядькин

Kyler
0

покупать валюту пока рубль крепчает, думаю. Эти помирятся, а вариант укрепления хороший 

Ответить

Kyler

Андрей
1

Да один хер не на что...

Ответить

Weall FAlldown

Андрей
0

Нефть будет по 75 и даже выше, когда Иран всех заебет и против него начнут наземную операцию. Но в приоритете новая сделка, и она будет скорее всего.

Ответить

Александра Хотимченко

0

Дохихикались

Ответить

Zoibana

Александра
16

Гребанные хикки

Ответить

Дитковский

5
Ответить

Словесный Интервент

1

Зря я всё откладывал поездку в сша(( а то так и ехать уже некуда будет. 

Ответить

Zoibana

Словесный
4

Превратят США в Воронеж

Ответить

Воронеж

Zoibana
24
Ответить

Словесный Интервент

Zoibana
3

Я уехал, я уехал в сша

А приехал в Абакан

Ответить

Yaroslav Maltsev

Zoibana
2

Ебать ты вышел на тропу плюсов

Ответить

Марк Рязанцев

Словесный
0

Ты правда веришь что Иран сможет в средства межконтинентальной доставки?

Ответить

Неолд

–18

Молодцы. А Россия должна помочь технологиями в обмен на базы.

Ответить

Дитковский

Неолд
12

Если не будет врага (США) то ты сразу работу потеряешь. Или ты начнешь против Навального работать?

Ответить

Stuart Troitsky

Дитковский
6

А как же Украина? Ну и Навальный ещё, да

Ответить

Дитковский

Stuart
0

А, точно

Ответить

Funashimi

2

Вот и домемасились о третьей мировой...

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Жаль американцев
В 1967 году в Тегеранском ядерном научно-исследовательском центре был введен в эксплуатацию американский исследовательский реактор мощностью 5 МВт, имеющий в качестве топлива более 5,5 кг высокообогащенного урана. В том же году США поставили в Центр граммовое количество плутония для исследовательских целей, а также «горячие камеры», способные ежегодно выделять до 600 г плутония. Таким образом, было положено начало созданию научно-технической базы для развития атомной энергетики в Иране

Ответить

Zoibana

Дмитрий
3

Они всегда так - сначала снабжают оружием и технологиями дикарей, а потом дикари в ответку ебашат поставщиков

Ответить

Weall FAlldown

1

Хахах
Вот и весь Иран

Ответить

Гулли Вер

1

Ну, наверное, оно и к лучшему — один хрен от человечества никакой пользы. Постоянные конфликты, войны и насилие. Когда-нибудь же это должно было закончиться. Жаль, что так, но иначе, видимо, уже никак.

Ответить

Yaroslav Maltsev

1

Россия щедрая душа. Сейчас даст технологии, деньги этому Ирану, а потом нам санкции. Наши сироты потерпят

Ответить

Yaroslav Maltsev

Yaroslav
0

Не плюсуйте, не даю просто зоибане новые темы для плюсиков. Про Воронеж он уже успел

Ответить

Владимир Дыркин

1

Щас Дональд проснётся и пизды всем даст

Ответить

Сергей Рязанцев

Владимир
0

Разберётся как следует и накажет кого попало

Ответить

Andre Kisennger

Сергей
0

накажут невинных, наградят непричастных!!

Ответить

Andre Kisennger

1

евреи расхерачат их ядерные центры

не впервой

Ответить

That cat

0

А дед-то был прав всё это время

Ответить

Сергей Рязанцев

That
0

Возможно он и отдал приказ о ракетном ударе

Ответить

That cat

Сергей
2

.

Ответить

Zoibana

That
0

Ору

Ответить

Marat Khamadeev

Zoibana
0

элл

Ответить

Dragan Velimirovic

That
0

Какой именно из дедов? А то нынче их что-то много стало.

Ответить

That cat

Dragan
0

Наш.

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

А ведь

Ответить

Kyler

Yaroslav
0

Походу это была часть предвыборной компании Трампа, если он типо всех разьебет, то ведь есть шансы, что его переизберут

Ответить

Yaroslav Maltsev

Kyler
1

Из комментов к его твитту

Ответить

Владимир Дыркин

0

Ну настал черёд Северной Кореи вмешаться

Ответить

Zoibana

Владимир
0

Не, Ын выедет принцем-спасителем
 на белом коне когда все перебашат друг друга

Ответить

Justified Stallion

0

Читаю новость и комментарии, поставив на рипит роскошный опенинг ахс8.

Ответить

Джордж Харви

0

Как сказали в предыдущем посте, Иран таки нашёл ядерку в Сарае.

Понеслась

Ответить

andorus

0

Какой в этом смысл, если США нужно только фитиль поджечь, а Ирану ракету строить   

Ответить

Andre Kisennger

0

ОПЕРАЦИЯ «ОПЕРА» (1981)
7 июня 1981 группа израильских истребителей F-16A с эскортом из F-15A нанесла удар по иракскому ядерному реактору «Осирак»

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
В Ираке убит иранский генерал Касем Сулеймани: что произошло и чем это грозит
В ночь на пятницу ВВС США нанесли удар по конвою около международного аэропорта Багдада (Ирак). При налете погибли иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение «Аль-Кудс» КСИР, заместитель лидера проиранского шиитского ополчения «Хашд Аш-Шааби» Абу Махди Аль-Мухандис, а также глава пресс-службы ополчения Мухаммед Аль-Джабири.…
88
Новости
Трамп пригрозил в случае атаки Ирана на США ударить по 52 целям, в том числе по памятникам культуры
По его словам, количество целей равно числу американцев, захваченных иранскими властями.
253
Новости
Глава Ливийской национальной армии заявил, что военные изгонят любые иностранные войска из страны
Он выступил с заявлением после того, как Турция одобрила ввод войск в Ливию по просьбе правительства страны.
195
Популярное за три дня
Новости
Исследование: В 2019 году на дорогах Осло не погиб ни один пешеход или велосипедист
За год в городе было зарегистрировано единственное ДТП со смертельным исходом.
124
Истории
Тазик оливье: как появился российский «новогодний стол»
Сегодня в магазине можно купить что угодно в любое время года. В маленьких городах, конечно, выбор хуже, но все же можно готовить разнообразную еду. Новогодние блюда во многих семьях России и бывшего СССР не меняются из года в год, и заинтересовавшись этим феноменом, я изучила историю этих салатов — почему прижились именно они, почему их готовили…
154
Разборы
«Нам стоит нанять 12-летнего, чтобы разобраться»: как канадские военные реагировали на нашествие игроков Pokémon Go
Игра отправляла пользователей искать покемонов на военные базы, где долгое время не понимали, что происходит.
44

Прямой эфир

Игорь Янович

Тегеран пообещал удары по…

Человек-человек

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА ГРЕТЫ…

Роман Новиков

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА ГРЕТЫ…

Ноу Нейм

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА ГРЕТЫ…

Алексей Пушкарёв

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА ГРЕТЫ…

Игорь Янович

Власти США потребовали от…

Marat Khamadeev

Иран вышел из ядерной сделки

Marat Khamadeev

Иран вышел из ядерной сделки

Игорь Янович

Власти США потребовали от…

Илюхер XXIX

Иран вышел из ядерной сделки

Владимир Филатов

В свете последних событий

That cat

Иран вышел из ядерной сделки

Илюхер XXIX

На YouTube сделали пародию на…

Роман Новиков

Иран вышел из ядерной сделки

Dragan Velimirovic

Иран вышел из ядерной сделки

Расул Абдулхаликов

Как я побывала в Грозном: кофе…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]