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Сергей Звезда
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На гостелеканале Ирана предложили собрать 80 млн долларов за «голову» Трампа. Автором заявления стал траурный панегирист Материал редакции

Он адресовал слова толпе во время прощания с генералом Сулеймани.

49 комментариев
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На государственном телевидении Ирана показали заявление о сборе 80 миллионов долларов для награды за «голову» президента США Дональда Трампа. Автором обращения стал траурный панегирист — ведущий церемонии прощания c генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани.

Церемонию 5 января показывал Iran’s Channel One. Панегирист, имя которого найти не удалось, адресовал заявление толпе в Мешхеде — первом по численности иранском городе после Тегерана.

Нас, иранцев, 80 миллионов. Если с каждого из нас собрать доллар, у нас будет 80 миллионов долларов — и мы сможем передать эту сумму тому, кто принесёт нам голову.

панегирист, цитата по СМИ

В Твиттере опубликовали, предположительно, фрагмент обращения панегириста. Одним из первых на это обратило внимание издание en24. Также о заявлении сообщили несколько других мировых СМИ, в том числе арабоязычный телеканал Al Arabiya English, немецкий Bild и британские таблоиды вроде Mirror и Daily Star.

Официального заявления от иранских властей пока не нашлось.

انصار الحشد الشعبي ⁦✌️⁩⁦ @blQHZFWRs5F91RV
⭕️بالفيديو : المشاركون في تأبين القادة الشهداء في ايران يعلنون عن جائزة مالية قدرها ٨٠ مليون دولار ( دولار عن كل مواطن ايراني) لمن يغتال الرئيس الامريكي ترامب . https://t.co/jMZBFKM5u8

#новости #wwiii

Спасибо за наводку Nikolay T
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49 комментариев
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Mattur

26

А за две головы Трампа 160 миллионов долларов?

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Master Oogway

Mattur
7

Стоп блять, ты когда вернулся?

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Mattur

Master
8

Я пока не вернулся, я так, посмотреть зашёл. Скучно на праздниках.

Ответить

Master Oogway

Mattur
1

Ну ты это, заходи если что

Ответить

Kyler

Mattur
0

Ну ты это, заходи если шо

Ответить

Master Oogway

Mattur
1

Если обе будут говорить, то да

Ответить

nietzsche4ever

Mattur
0

одна голова хорошо, а две лучше

Ответить

Konstantin Tsevelev

12

пиздец у него житуха, тут импичмент, там за его голову хотят 80кк, кще демократы поджимают.

Ответить

Гриша Почуев

Konstantin
4

Кстати, скорее всего награда за голову должна поднять рейтинг Трампа в США. Он переизбирется на второй срок и тогда всё

Ответить

Роман Новиков

Гриша
1

Многоходовочка

Ответить

Kyler

Гриша
0

Так и есть скорей всего, видимо политтехнологи ему такую идею подкинули

Ответить

Василий Лебедев

Kyler
1
Ответить

That cat

11

Если взять один доллар недобровольно разве что, там полстраны празднует его гибель

Ответить

Иван Гессе

That
4

добровольно возьмут по 2

с тех кто празднует

Ответить

Бархатный Каприз

11

2020 год,предлагают 80кк за убийство президента. Жесть.

Ответить

Руслан Турченко

Бархатный
1

Парфянские скрепы.. Да и он что, не человек, что ли? Правда Трамп за свои кровные по той же схеме может выпилить всю верхушку парфян. Красс одобряэ. 

Ответить

Лев Люкшин

Бархатный
0

уловка Трампа для переизбрания. Жесть.

Ответить

Мёртвый

7

Сейчас в США возрастёт туризм

Ответить

Stan Majors

4

Год начался весело

Ответить

Василий Лебедев

Stan
0

До 9 мая все спокойно должно быть, Путин хочет на празднование собрать кого-нибудь из небармалеев, кого сможет затащить. А вот потом начнется много ходов очка.

Ответить

Андрей Николаевич

3
Ответить

Роман Белоус

3

Трампу сейчас надо назначить за голову президента Ирана лямов 100. Будет интересно

Ответить

Ноу Нейм

0

Вам бан

Ответить

Dmitry Yashin

Ноу
8
Ответить

Shlomo Goldenberg

2

как юридически оформлять и вообще сложностей полно

Ответить

Алексей Ипатов

Shlomo
0

Выигрыш в лотерею

Ответить

Shlomo Goldenberg

Алексей
1

трамп до этого умудрялся воздерживаться от прямых конфликтов, только пиздел. но если реально замес начнут, а сам иранцам скинусь. заебали уже. в 80х жили со страхом ядерной войны, сейчас третья мировая нихуя не призрачная уже

Ответить

Гриша Почуев

Shlomo
2

Новый фильм Нолана про третью мировую войну выйдет собственно во время третьей мировой войны?

Ответить

Роман Новиков

Гриша
7

Гений

Ответить

Тим Муталов

Shlomo
1

Успокойся, Шломо, война с Ираном это уровень Вьетнама и Афганистана.

Ответить

Гриша Почуев

Shlomo
0

Если США против Ирана то США выйграет. 

Ответить

J S

Shlomo
0

В дарк вебе есть сайт-краудфандинг заказных убийств известных людей.

Там это оформляется как тотализатор, типа кто угадает дату и вид смерти тот получает всю собранную сумму.

Ответить

Shlomo Goldenberg

J
0

более 20 лет в интернетах, в дарк веб ни разу не был

Ответить

Алексей Пушкарёв

2

Надеюсь радиостанцию разбомбят, во умора будет

Ответить

Evgeny Nyagu

2

Ведьмаку заплатите...

Ответить

Шарль Перро

1

Теперь им надо еще объявить награду в 80 млн. долларов за разрушение американской экономики.

Ответить

Здор

1

Новое слово теперь знаем, панагерист

Ответить

Посторонний

1

И там пилят всякие п., панэгиристы, даже на убийствах. Вон чел знает явно дешевле килллера для президента США, со своей пенсии смог бы скинутся.

Ответить

Человек-человек

0
Ответить

Вадим Новосельцев

Человек-человек
0

Вам на Вебмани или киви кошелёк?

Ответить

Человек-человек

Вадим
0

на gram

Ответить

Вадим Новосельцев

Человек-человек
5

Хорошо, пройдемте

Ответить

Nikita Sigachev

0

10 млрд < 80 млн.

Учитесь.

Ответить

Виталий Лановой

0

С миру да по копейке. Ничего на благое дело соберут. Может и Тома скинется.

Ответить

Искусный Дворянин

0

Изи бабки

или что-то другое имели ввиду

Ответить

Weall FAlldown

0

Там интернет уже успели отключить всем ?

Ответить

Andre Kisennger

0
Ответить

Alexey Vinogradov

0

Если бы запустили в США, то за час собрали.

Ответить

Dmitry Yashin

–1

Охуенно

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