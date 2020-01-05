Прямой эфир
Он адресовал слова толпе во время прощания с генералом Сулеймани.
На государственном телевидении Ирана показали заявление о сборе 80 миллионов долларов для награды за «голову» президента США Дональда Трампа. Автором обращения стал траурный панегирист — ведущий церемонии прощания c генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани.
Церемонию 5 января показывал Iran’s Channel One. Панегирист, имя которого найти не удалось, адресовал заявление толпе в Мешхеде — первом по численности иранском городе после Тегерана.
В Твиттере опубликовали, предположительно, фрагмент обращения панегириста. Одним из первых на это обратило внимание издание en24. Также о заявлении сообщили несколько других мировых СМИ, в том числе арабоязычный телеканал Al Arabiya English, немецкий Bild и британские таблоиды вроде Mirror и Daily Star.
Официального заявления от иранских властей пока не нашлось.
А за две головы Трампа 160 миллионов долларов?
Стоп блять, ты когда вернулся?
пиздец у него житуха, тут импичмент, там за его голову хотят 80кк, кще демократы поджимают.
Кстати, скорее всего награда за голову должна поднять рейтинг Трампа в США. Он переизбирется на второй срок и тогда всё
Если взять один доллар недобровольно разве что, там полстраны празднует его гибель
2020 год,предлагают 80кк за убийство президента. Жесть.
Парфянские скрепы.. Да и он что, не человек, что ли? Правда Трамп за свои кровные по той же схеме может выпилить всю верхушку парфян. Красс одобряэ.
Год начался весело
До 9 мая все спокойно должно быть, Путин хочет на празднование собрать кого-нибудь из небармалеев, кого сможет затащить. А вот потом начнется много ходов очка.
Трампу сейчас надо назначить за голову президента Ирана лямов 100. Будет интересно
Вам бан
как юридически оформлять и вообще сложностей полно
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трамп до этого умудрялся воздерживаться от прямых конфликтов, только пиздел. но если реально замес начнут, а сам иранцам скинусь. заебали уже. в 80х жили со страхом ядерной войны, сейчас третья мировая нихуя не призрачная уже
Новый фильм Нолана про третью мировую войну выйдет собственно во время третьей мировой войны?
Теперь им надо еще объявить награду в 80 млн. долларов за разрушение американской экономики.
И там пилят всякие п., панэгиристы, даже на убийствах. Вон чел знает явно дешевле килллера для президента США, со своей пенсии смог бы скинутся.
Вам на Вебмани или киви кошелёк?
на gram
С миру да по копейке. Ничего на благое дело соберут. Может и Тома скинется.