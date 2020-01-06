Накануне иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.

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Снимок AP​

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку «серьёзными санкциями», если иракские власти примут решение о выводе американских войск из страны. Его слова передаёт телеканал CNBC.

Трамп уточнил, что американские военные покинут Ирак только после выплат Штатам за построенную там военную базу. «У нас там есть очень дорогая авиабаза. Её строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдём, пока они не заплатят нам за это», — заявил президент США.

Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтём неприемлемым, мы введём санкции против Ирака, очень серьёзные санкции. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими. Дональд Трамп

Накануне парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая призывает правительство прекратить любое иностранное военное присутствие. В стране находится около 5,2 тысячи американских военных.

Трамп также в очередной раз пригрозил «серьёзным возмездием», если Иран нанесёт ответный удар, чтобы отомстить за убийство иранского генерала Кассета Сулеймани.

Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это не сработает.