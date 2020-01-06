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Накануне иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку «серьёзными санкциями», если иракские власти примут решение о выводе американских войск из страны. Его слова передаёт телеканал CNBC.
Трамп уточнил, что американские военные покинут Ирак только после выплат Штатам за построенную там военную базу. «У нас там есть очень дорогая авиабаза. Её строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдём, пока они не заплатят нам за это», — заявил президент США.
Накануне парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая призывает правительство прекратить любое иностранное военное присутствие. В стране находится около 5,2 тысячи американских военных.
Трамп также в очередной раз пригрозил «серьёзным возмездием», если Иран нанесёт ответный удар, чтобы отомстить за убийство иранского генерала Кассета Сулеймани.
Сулеймани убили в ночь на 3 января в Багдаде. США нанесли ракетный удар по приказу Трампа. Иранские власти пообещали отомстить США, сочтя убийство Сулеймани «объявлением войны». В ответ Трамп пригрозил ударить ещё по 52 целям.
Ребята, давайте лучше вместе ебанём по Воронежу
Зачем? У тебя что нет ученых которые могут менять гравитационное поле земли?
Дональд, мочи их!
Ты какой-то агрессивный.
Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это не сработает.
Молодец, нужно дальше подрывать имидж США в мире, и тогда страны будут более охотно работать с Китаем.
хз. тут он по делу всё сказал
Может быть, культурные объекты ни при чем? Почему бы не ограничиться военными объектами?
мы введём санкции против Ирака, очень серьёзные санкции. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими.
Ничего страшного, мы всегда поможем братушкам безвозвратными кредитами