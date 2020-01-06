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Артём Мазанов
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Трамп: американские войска не покинут Ирак, пока Багдад не заплатит за построенную там авиабазу США Материал редакции

Накануне иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.

10 комментариев
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Снимок AP​

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку «серьёзными санкциями», если иракские власти примут решение о выводе американских войск из страны. Его слова передаёт телеканал CNBC.

Трамп уточнил, что американские военные покинут Ирак только после выплат Штатам за построенную там военную базу. «У нас там есть очень дорогая авиабаза. Её строительство обошлось в миллиарды долларов. Мы не уйдём, пока они не заплатят нам за это», — заявил президент США.

Если будет какая-то враждебность, если они сделают что-то, что мы сочтём неприемлемым, мы введём санкции против Ирака, очень серьёзные санкции. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими.

Дональд Трамп

Накануне парламент Ирака проголосовал за резолюцию, которая призывает правительство прекратить любое иностранное военное присутствие. В стране находится около 5,2 тысячи американских военных.

Трамп также в очередной раз пригрозил «серьёзным возмездием», если Иран нанесёт ответный удар, чтобы отомстить за убийство иранского генерала Кассета Сулеймани.

Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это не сработает.

Сулеймани убили в ночь на 3 января в Багдаде. США нанесли ракетный удар по приказу Трампа. Иранские власти пообещали отомстить США, сочтя убийство Сулеймани «объявлением войны». В ответ Трамп пригрозил ударить ещё по 52 целям.

#новости #wwiii #трамп

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10 комментариев
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Роман Новиков

8

Ребята, давайте лучше вместе ебанём по Воронежу

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Taran Baranov

Роман
0

Зачем? У тебя что нет ученых которые могут менять гравитационное поле земли?

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Владимир Дыркин

1

Дональд, мочи их! 

Ответить

Mikhail Lukup

Владимир
0

Ты какой-то агрессивный.

Ответить

Владимир Дыркин

Mikhail
0

матрац неудобный просто

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

1

https://youtube.com/watch?v=CIb5hPQAZQA

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Амир Аль-Мопеди

–2

 Им позволено убивать наших людей. Им позволено мучить и калечить наших людей. Им разрешено использовать придорожные бомбы и взрывать наших людей. И нам нельзя трогать их культурные объекты? Это не сработает.

Молодец, нужно дальше подрывать имидж США в мире, и тогда страны будут более охотно работать с Китаем. 

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Лев Люкшин

Амир
1

хз. тут он по делу всё сказал

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Амир Аль-Мопеди

Лев
0

Может быть, культурные объекты ни при чем? Почему бы не ограничиться военными объектами?

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Алексѣй Бобковъ

0

мы введём санкции против Ирака, очень серьёзные санкции. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими.

Ничего страшного, мы всегда поможем братушкам безвозвратными кредитами

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