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Артём Мазанов
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Сбежавшего из части в Забайкалье солдата задержали в Красноярске. Он рассказал об избиениях со стороны офицера Материал редакции

В Вооружённых силах заявили, что солдат не жаловался на неуставные взаимоотношения.

37 комментариев
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​Артур Хакимов

В Красноярске задержали сбежавшего из части в Забайкалье солдата срочной службы Артура Хакимова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Восточный военный округ.

В округе уточнили, что дисциплинарных мер воздействия к Хакимову командование части применять не планирует. Солдата вернут в часть, откуда он сбежал. В Вооружённых силах уточнили, что причиной побега Хакимов назвал «желание навестить в праздники свою мать, ранее перенесшую инсульт». Там добавили, что солдат не жаловался на неуставные взаимоотношения.

«Комитет-Совет Солдатских Матерей России» заявил Znak, что Хакимов рассказал организации об избиениях со стороны офицера: так стоящий выше по званию военнослужащий показывал своё превосходство. В комитете рассказали, что именно поэтому Хакимов покинул часть.

Информация вышла за пределы КПП, и с ним уже ничего не случится. Мы будем ходатайствовать о переводе Артура в другую часть. А там будет внутренняя разборка с человеком, которого Артур назвал. Мы сделаем всё, чтобы было возбуждено уголовное дело

«Комитет-Совет Солдатских Матерей России»

О побеге Хакимова СМИ рассказали 4 января. Перед тем, как покинуть часть, он отправил своей матери сообщение с просьбой простить его.

#новости #армия

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37 комментариев
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Кенчанский

44

В округе уточнили, что дисциплинарных мер воздействия к Хакимову командование части применять не планирует. Солдата вернут в часть, откуда он сбежал.

Кроме недисциплинарного избиения конечно же.

Ответить

Amentessa

20

Блять, как можно возвращать человека, после побега, публично заявившего о избиениях, в ту же часть...

Ответить

Ded Pihto

Amentessa
–8

А как можно требовать от ирака оплатить строительство американский военной базы? По праву сильного атата. Мы же сегодня упиваемся злоупотреблением властью и силой или я чтото пропустил?

Ответить

Alexander Balan

Ded
6

Таблетки пей, причем тут Ирак

Ответить

Ded Pihto

Alexander
–2

При том что кто сильнее тот и прав! Накидайте смешных мемасиков как этот лошара будет отбиваться голыми руками от дедов и улетит от них на ковре самолёте

Ответить

Dragan Velimirovic

Ded
0

А он что, фанатик-шиит, чтобы про него смешные мемы делать?

Ответить

Ded Pihto

Dragan
–1

Нет просто лошара слабак родившийся в шитхол кантри, надо ещё его заставить оплатить шампанское на бутылку которого его посадят

Ответить

Dragan

Ded
0

Зачем?

Ответить

Ded Pihto

Dragan
0

Ну чтоб дедам за шампанское платить не пришлось

Ответить

Данила Обухов

Ded
0

А в чем сила, брат?

Ответить

Ded Pihto

Данила
0

Брат умер

Ответить

Твиттерский Жук

Ded
0
Ответить

Ded Pihto

Твиттерский
–1

Окей бумер

Ответить

Emile Zäkiev

Ded
0

ну дед, они правы, ирак то ты как сюда приплёл?

Ответить

Ded Pihto

Emile
0

2020 год, мы наслаждаемся силой и произволом, смеёмся над тем как слабакам в третьей мировой кишки выпустят, ты просто не в тренде, бумер

Ответить

Dragan

Ded
0

В какой третьей мировой? Каким слабакам? Просто никто не любит фашистско-теократические помойки, где тебя могут заставить носить хиджабт, если ты женщина, или публично повесить, если ты занимаешься сексом не по корану.

Правительству помойки совершенно справедливо желают унизительного военного поражения. Что не так? Тебе Иран нравится? Ты левак или как?

Ответить

Master Oogway

Amentessa
0

Берёшь! И! Возвращаешь! 

Ответить

Паша Красников

Amentessa
0

Правильно! Надо его переводить в дисбат.

Ответить

Dragan Velimirovic

13

Сбежавшего из части в Забайкалье солдата задержали в Красноярске.

*Из колонии-поселения

Ответить

Dmitry Nikiforov

Dragan
1

Там ближе к колонии общего режима. 

Ответить

Дитковский

8

Ну да, если бы пожаловался, то просто бы устроили «несчастный случай на учениях»

Ответить

Комментарий удален

Роман Лебедев

Насира
19
Ответить

Vladimir Galler

Насира
4

Согласен! Вот бы им русскую музыку! Сразу научились родину любить, не играть! 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Насира
2

А должен был о берёзках думать

Ответить

Alexey Snooker

Дмитрий
1

От чего так в России березы шумят?

От чего белоствольные все понимают?
От чего же солдаты из части бегут?
Шойгу же сказал что порядок навел!
А на сердце опять горячо горячо.
И опять и опять без ответа.
А листочек с березки упал на плечо.
Он как и я оторвался от веток.

Ответить

Dragan Velimirovic

Насира
2

К стенке становись, новорег

Ответить

Православие. Патриотизм.

Насира
1

и американская музыка

Кажется, патриоты где-то не там свернули...

Ответить

Dragan Velimirovic

Православие.
1

На деньги пригожина не грех айфоны для сотрудников закупить

Ответить

Данила Степовой

2

не не жаловался

Вас всегда тянет на "не"?

Ответить

Zoibana

Данила
0

Не не

Ответить

Vladimir Galler

1

Если вы вдруг забыли, у нас есть Павел, он норм служил 

Ответить

Dragan Velimirovic

Vladimir
0

А еще есть @Дмитрий Кораблёв 

Ответить

Vladimir Galler

Dragan
1

Он тоже норм служил?  Ну вот видите, все норм служат 

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Офицера на расстрел 

Ответить

Сергей Колегов

0
Ответить

Igor Drozdov

0

#MeToo

Ответить

Без Имени

–1

@Hakim ?

Ответить
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