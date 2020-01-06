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В Вооружённых силах заявили, что солдат не жаловался на неуставные взаимоотношения.
В Красноярске задержали сбежавшего из части в Забайкалье солдата срочной службы Артура Хакимова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Восточный военный округ.
В округе уточнили, что дисциплинарных мер воздействия к Хакимову командование части применять не планирует. Солдата вернут в часть, откуда он сбежал. В Вооружённых силах уточнили, что причиной побега Хакимов назвал «желание навестить в праздники свою мать, ранее перенесшую инсульт». Там добавили, что солдат не жаловался на неуставные взаимоотношения.
«Комитет-Совет Солдатских Матерей России» заявил Znak, что Хакимов рассказал организации об избиениях со стороны офицера: так стоящий выше по званию военнослужащий показывал своё превосходство. В комитете рассказали, что именно поэтому Хакимов покинул часть.
О побеге Хакимова СМИ рассказали 4 января. Перед тем, как покинуть часть, он отправил своей матери сообщение с просьбой простить его.
В округе уточнили, что дисциплинарных мер воздействия к Хакимову командование части применять не планирует. Солдата вернут в часть, откуда он сбежал.
Кроме недисциплинарного избиения конечно же.
Блять, как можно возвращать человека, после побега, публично заявившего о избиениях, в ту же часть...
Таблетки пей, причем тут Ирак
А он что, фанатик-шиит, чтобы про него смешные мемы делать?
А в чем сила, брат?
Окей бумер
ну дед, они правы, ирак то ты как сюда приплёл?
В какой третьей мировой? Каким слабакам? Просто никто не любит фашистско-теократические помойки, где тебя могут заставить носить хиджабт, если ты женщина, или публично повесить, если ты занимаешься сексом не по корану.
Правительству помойки совершенно справедливо желают унизительного военного поражения. Что не так? Тебе Иран нравится? Ты левак или как?
Сбежавшего из части в Забайкалье солдата задержали в Красноярске.
*Из колонии-поселения
Ну да, если бы пожаловался, то просто бы устроили «несчастный случай на учениях»
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Согласен! Вот бы им русскую музыку! Сразу научились родину любить, не играть!
А должен был о берёзках думать
От чего так в России березы шумят?
От чего белоствольные все понимают?
От чего же солдаты из части бегут?
Шойгу же сказал что порядок навел!
А на сердце опять горячо горячо.
И опять и опять без ответа.
А листочек с березки упал на плечо.
Он как и я оторвался от веток.
и американская музыка
Кажется, патриоты где-то не там свернули...
На деньги пригожина не грех айфоны для сотрудников закупить
не не жаловался
Вас всегда тянет на "не"?
Если вы вдруг забыли, у нас есть Павел, он норм служил
А еще есть @Дмитрий Кораблёв