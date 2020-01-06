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Артём Мазанов
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«Холопам, сиротам, крепостным»: Жириновский снова раздал по тысяче рублей на Красной площади Материал редакции

Лидер ЛДПР рассказал, что он «вместо Деда Мороза».

14 комментариев
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​Видео из Telegram-канала Readovka

5 января Владимир Жириновский раздал по тысяче рублей прохожим на Красной площади. Прямая трансляция посещения центра Москвы лидером ЛДПР велась в Инстаграме.

Депутат посетил ярмарку на Манежной площади и заявил, что он там «вместо Деда Мороза». «Все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и обязательно улыбаться», — приводит его слова официальный сайт партии.

При раздаче денег сообщали, что после их получения нужно отходить, а сам депутат перечислял, кому он раздаёт купюры.

Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы.

Владимир Жириновский
ЛДПР
Владимир Жириновский на Красной площади 

Это не первый раз, когда Жириновский раздаёт деньги на Красной площади. В июне 2019 года депутат отдавал по тысяче рублей со словами «пусть покушают».

#новости #жириновский

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14 комментариев
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Zoibana

7

Он раздаёт деньги всегда. Ещё в самом начале 2000-х он выпускникам бабки раздавал, мои одноклассники по несколько раз подходили, брали

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Ekkie

Zoibana
0

Прям в руки брали?

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Andre Kisennger

6

скрепы, духовность

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Alexey Snooker

3

Нового Года не будет - Дед Мороз вступил в ЛДПР.

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Кирилл Сосновский

0

А мне не просил передать?

Ответить

Искусный Дворянин

Кирилл
2

Передал тебе за щеку, но другой ТЖшник спиздил

Ответить

Кирилл Сосновский

Искусный
1

Вот сука, пусть вернет!

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Myemptyblog

0

Миллениалы просто не помнят, как он раскидывал деньги в нулевых.

Он ещё обещал, что каждой бабе даст мужика из своей партии.

Ответить

Ekkie

Myemptyblog
1

Пиздит ведь, мужиков он всех себе оставляет. 

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Myemptyblog

Ekkie
0

Не, мужики ему неинтересны, он берёт тех, какие помоложе, а потом как мужиками станут - их можно и бабам отдавать 
¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Ekkie

Myemptyblog
0

А, ну да, не подумал про срок годности, точняк) 

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Evgeny Nyagu

0

Помогает, ни то что Навальный

Ответить

Andre Kisennger

0

любять мацковские рабы объедки с царского стола

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Игорь

0

Великий человек, всю зарплату раздал холопам, теперь будет кушать меньше, экономить. Все в страну!

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