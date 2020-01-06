Лидер ЛДПР рассказал, что он «вместо Деда Мороза».

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5 января Владимир Жириновский раздал по тысяче рублей прохожим на Красной площади. Прямая трансляция посещения центра Москвы лидером ЛДПР велась в Инстаграме.

Депутат посетил ярмарку на Манежной площади и заявил, что он там «вместо Деда Мороза». «Все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и обязательно улыбаться», — приводит его слова официальный сайт партии.

При раздаче денег сообщали, что после их получения нужно отходить, а сам депутат перечислял, кому он раздаёт купюры.

Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы. Владимир Жириновский ЛДПР

Владимир Жириновский на Красной площади