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Лидер ЛДПР рассказал, что он «вместо Деда Мороза».
5 января Владимир Жириновский раздал по тысяче рублей прохожим на Красной площади. Прямая трансляция посещения центра Москвы лидером ЛДПР велась в Инстаграме.
Депутат посетил ярмарку на Манежной площади и заявил, что он там «вместо Деда Мороза». «Все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и обязательно улыбаться», — приводит его слова официальный сайт партии.
При раздаче денег сообщали, что после их получения нужно отходить, а сам депутат перечислял, кому он раздаёт купюры.
Это не первый раз, когда Жириновский раздаёт деньги на Красной площади. В июне 2019 года депутат отдавал по тысяче рублей со словами «пусть покушают».
Он раздаёт деньги всегда. Ещё в самом начале 2000-х он выпускникам бабки раздавал, мои одноклассники по несколько раз подходили, брали
А мне не просил передать?
Передал тебе за щеку, но другой ТЖшник спиздил
Миллениалы просто не помнят, как он раскидывал деньги в нулевых.
Он ещё обещал, что каждой бабе даст мужика из своей партии.
Пиздит ведь, мужиков он всех себе оставляет.
Не, мужики ему неинтересны, он берёт тех, какие помоложе, а потом как мужиками станут - их можно и бабам отдавать
¯\_(ツ)_/¯
Великий человек, всю зарплату раздал холопам, теперь будет кушать меньше, экономить. Все в страну!