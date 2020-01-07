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Новости
Артём Мазанов
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Парламент Ирана признал американскую армию и Пентагон террористическими организациями Материал редакции

Этим законопроектом депутаты отреагировали на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

19 комментариев
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Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В законопроекте указано, что к террористам приравниваются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани». До этого власти признавали террористами только Центральное командование Вооружённых сил США.

Документ единогласно поддержали 206 депутатов. Один из его пунктов гласит, что силам специального назначения «Аль Кудс» нужно выделить 200 миллионов евро для укрепления обороноспособности страны.

Сулеймани убили в ночь на 3 января в Багдаде. США нанесли ракетный удар по приказу Трампа. Иранские власти пообещали отомстить США, сочтя убийство Сулеймани «объявлением войны». В ответ Трамп пригрозил ударить ещё по 52 целям.

#новости #wwiii

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19 комментариев
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Dias001 Rrn

11

Типичные будни типичной тоталитарной страны

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hyposlasher

Dias001
3

ты про то что как сша позволяют себе убивать граждан других стран не на своей территории?

Ответить

Max Belkov

hyposlasher
8

Прям как Россия? И не граждан а террористов. 

Ответить

hyposlasher

Max
4

ну россия так вообще уже четыре года спокойно себе воюет на территории соседнего государства

Ответить

Илья Гераськин

Max
4

Враки, новичок можно в любом парфюмерном купить

Ответить

Андрей Винтовой

Max
4

Да, как Россия чеченского террориста на территории германии

Ответить

Artem Nyashin

hyposlasher
3

То ли дело мочить чужих граждан с разрешения местного диктатора, поддерживать всякие Хезболлы. Вот это совсем другое дело!      

Иран, к слову, тоже не против побуянить на чужих территориях.
 

Ответить

hyposlasher

Artem
–1

а где я оправдывал Иран? Я лишь говорю, что США в этом конфликте тоже не ангелочки

Ответить

Лев Люкшин

hyposlasher
0

Ух, негодяи!

Ответить

andorus

hyposlasher
0

Он про то как Иран позволяет себе убивать  граждан других стран на своей территории 

Ответить

Артур Крюк

8
Ответить

Владимир Дыркин

7

стоит Трампу уснуть, как они начинают какую-то херню принимать

Ответить

Гриша Почуев

Владимир
1

Так потому что они на разных полушариях находятся. Когда в США Трамп спит, в Иране рабочий день. 

Ответить

Паша Красников

Гриша
2
Ответить

Роман Чубар

7

Штош...

Ответить

Олег Печень

5

США - террористическая организация, запрещенная на территории Ирана

Ответить

Дмитрий Орлов

2
Ответить

Алексѣй Бобковъ

2

Они должны быть наказаны за свою клевету

Ответить

Паша Красников

2
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