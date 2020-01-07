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Этим законопроектом депутаты отреагировали на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации. Об этом сообщает агентство Tasnim.
В законопроекте указано, что к террористам приравниваются «все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, а также руководители, причастные к гибели Сулеймани». До этого власти признавали террористами только Центральное командование Вооружённых сил США.
Документ единогласно поддержали 206 депутатов. Один из его пунктов гласит, что силам специального назначения «Аль Кудс» нужно выделить 200 миллионов евро для укрепления обороноспособности страны.
Сулеймани убили в ночь на 3 января в Багдаде. США нанесли ракетный удар по приказу Трампа. Иранские власти пообещали отомстить США, сочтя убийство Сулеймани «объявлением войны». В ответ Трамп пригрозил ударить ещё по 52 целям.
Типичные будни типичной тоталитарной страны
ты про то что как сша позволяют себе убивать граждан других стран не на своей территории?
Прям как Россия? И не граждан а террористов.
ну россия так вообще уже четыре года спокойно себе воюет на территории соседнего государства
То ли дело мочить чужих граждан с разрешения местного диктатора, поддерживать всякие Хезболлы. Вот это совсем другое дело!
Иран, к слову, тоже не против побуянить на чужих территориях.
а где я оправдывал Иран? Я лишь говорю, что США в этом конфликте тоже не ангелочки
Он про то как Иран позволяет себе убивать граждан других стран на своей территории
стоит Трампу уснуть, как они начинают какую-то херню принимать
Так потому что они на разных полушариях находятся. Когда в США Трамп спит, в Иране рабочий день.